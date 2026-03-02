Bedelli askerliğe zam geliyor: Rakam belli oldu

AK Parti’nin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunduğu 19 maddelik kanun teklifiyle bedelli askerlik tutarında artış öngörülüyor. Teklife göre bedelli askerlikte uygulanan gösterge rakamı 240 binden 300 bine çıkarılacak.
GELİR SAVUNMA SANAYİİ FONU’NA
Teklifte yer alan düzenlemeye göre, bedelli askerlikteki artıştan elde edilecek gelir Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na aktarılacak. Böylece savunma projelerinin finansmanına ek kaynak sağlanması hedefleniyor.
YEMEK BEDELİNE 300 LİRA SINIRI
Kanun teklifinde çalışma hayatına ilişkin bir düzenleme de bulunuyor. Çalışanların prime esas kazancından istisna tutulacak günlük yemek bedeli 300 lira olarak belirlenecek. Bu tutar, SGK prim matrahına dahil edilmeyecek.