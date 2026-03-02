Yeni Şafak
Bedelli askerliğe zam geliyor: Rakam belli oldu

Uğur Duyan
2/03/2026, Pazartesi
Bedelli askerlik ücretini 420 bin liraya yükseltecek kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu.
Bedelli askerlik ücretini 420 bin liraya yükseltecek kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

AK Parti’nin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunduğu 19 maddelik kanun teklifiyle bedelli askerlik tutarında artış öngörülüyor. Teklife göre bedelli askerlikte uygulanan gösterge rakamı 240 binden 300 bine çıkarılacak.

Bu düzenlemeyle birlikte halen yaklaşık 335 bin lira olan bedelli askerlik ücreti
420 bin liraya yükselecek.

GELİR SAVUNMA SANAYİİ FONU’NA

Teklifte yer alan düzenlemeye göre, bedelli askerlikteki artıştan elde edilecek gelir Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na aktarılacak. Böylece savunma projelerinin finansmanına ek kaynak sağlanması hedefleniyor.

YEMEK BEDELİNE 300 LİRA SINIRI

Kanun teklifinde çalışma hayatına ilişkin bir düzenleme de bulunuyor. Çalışanların prime esas kazancından istisna tutulacak günlük yemek bedeli 300 lira olarak belirlenecek. Bu tutar, SGK prim matrahına dahil edilmeyecek.



