İran'ın, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ve doğu bölgesini hedef alan saldırılar düzenlemeye devam ediyor. Son olarak İran, Suudi Arabistan'ın Ras Tanura bölgesinde bulunan, dünyanın en büyük petrol şirketlerinden biri olan Aramco'ya ait petrol rafinerisini vurdu.
İran, Suudi Arabistan'ın Ras Tanuta bölgesindeki Aramco şirketine ait petrol rafinerisine İHA saldırısı düzenledi.
Saldırnın hedefinde stratejik öneme sahip Ras Tanura bölgesindeki petrol tesisleri bulunuyor.
Yerel kaynaklara dayandırılan haberlere göre, saldırı sonucu tesiste yangın çıktı. Sky News Arabia'ya göre rafinerinin kapatıldığı belirtildi.
Ras Tanura rafinerisi kapatıldı
Suudilerin en büyük petrol rafinerisi Ras Tanura, İHA saldırısı sonrası kapatıldı.
Ras Tanura, günlük yaklaşık 550 bin varil işleme kapasitesine sahip bulunuyor.
Rafineriyle entegre olan Ras Tanura Limanı, dünyanın en büyük ham petrol yükleme tesisi konumunda. Suudi Arabistan'ın deniz yoluyla yaptığı petrol ihracatının büyük bir kısmı buradan geçiyor.
Üretilen ürünlerin (benzin, dizel, jet yakıtı vb.) önemli bir kısmı başkent Riyad ve çevresindeki iç pazara sunuluyor.
Tesis şu aşamada devasa bir dönüşümden geçiyordu. Sadece yakıt üretmekle kalmayıp, yüksek değerli kimyasallar ve petrokimya ürünleri üretecek şekilde modernize edilen tesis ayrıca "Temiz Yakıtlar Projesi" ile çevre standartlarına uyum çalışmaları gerçekleştiriyordu.
Hürmüz Boğazı gerilimi bağlamında Ras Tanura’nın konumu hayati bir risk taşıyor. Basra Körfezi kıyısında yer aldığı için boğazda yaşanacak bir tıkanıklık, bu rafineriden çıkan ürünlerin dünyaya ulaşmasını doğrudan engelleme riski taşıyor.
İRAN İSRAİL SAVAŞ SONRASI PETROL FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?
Petrol piyasalarında son haftalarda yaşanan jeopolitik riskler, özellikle Orta Doğu ekseninde fiyatları yukarı çekiyor. İran ile İsrail arasındaki olası çatışmalar, petrol arzını etkileyebilecek kritik bir faktör olarak öne çıkıyor. Hürmüz Boğazı gibi uluslararası petrol ticaretinin en hassas noktalarındaki gerilimler, yatırımcılar tarafından fiyatları yükseltebilecek bir tetikleyici olarak değerlendiriliyor.
Uzmanlar, kısa vadede Brent petrol fiyatlarının 80 dolar sınırını zorlamaya devam edebileceğini, dolayısıyla Türkiye'de benzin ve motorin fiyatlarının da döviz kuru ve vergilerden bağımsız olarak yükselme ihtimalinin bulunduğunu belirtiyor.
2 MART PAZARTESİ BENZİN KAÇ TL OLDU?
2 Mart 2026 itibarıyla Türkiye'de benzinin litre fiyatında herhangi bir artış veya düşüş yaşanmadı. Şehir bazlı fiyatlar ise şu şekilde:
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 58,34 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 50,70 TL
Ankara
Benzin: 59,28 TL
İzmir
Benzin: 59,56 TL
Bu fiyatlar, hem döviz kuru hem de küresel petrol piyasasındaki arz-talep dengesi göz önünde bulundurularak belirleniyor.
2 MART PAZARTESİ MOTORİN NE KADAR?
Motorin fiyatları da 2 Mart Pazartesi günü sabit kaldı. Şehir bazında litre fiyatları:
İstanbul Avrupa Yakası
Motorin: 60,39 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Motorin: 52,45 TL
Ankara
Motorin: 61,49 TL
İzmir
Motorin: 61,76 TL
Motorin fiyatları, benzin gibi döviz kuru ve küresel petrol fiyatlarından doğrudan etkileniyor. Ayrıca dağıtım maliyetleri ve vergiler, toplam fiyatın önemli bir kısmını oluşturuyor.
BRENT PETROL NE KADAR?
Brent petrol fiyatı TSİ 10.24 itibarıyla yüzde 9 civarında artarak 79,04 seviyesine geldi.