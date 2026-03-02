Ras Tanura rafinerisi kapatıldı





Suudilerin en büyük petrol rafinerisi Ras Tanura, İHA saldırısı sonrası kapatıldı.





Ras Tanura, günlük yaklaşık 550 bin varil işleme kapasitesine sahip bulunuyor.

Rafineriyle entegre olan Ras Tanura Limanı, dünyanın en büyük ham petrol yükleme tesisi konumunda. Suudi Arabistan'ın deniz yoluyla yaptığı petrol ihracatının büyük bir kısmı buradan geçiyor.

Üretilen ürünlerin (benzin, dizel, jet yakıtı vb.) önemli bir kısmı başkent Riyad ve çevresindeki iç pazara sunuluyor.

Tesis şu aşamada devasa bir dönüşümden geçiyordu. Sadece yakıt üretmekle kalmayıp, yüksek değerli kimyasallar ve petrokimya ürünleri üretecek şekilde modernize edilen tesis ayrıca "Temiz Yakıtlar Projesi" ile çevre standartlarına uyum çalışmaları gerçekleştiriyordu.

Hürmüz Boğazı gerilimi bağlamında Ras Tanura’nın konumu hayati bir risk taşıyor. Basra Körfezi kıyısında yer aldığı için boğazda yaşanacak bir tıkanıklık, bu rafineriden çıkan ürünlerin dünyaya ulaşmasını doğrudan engelleme riski taşıyor.















