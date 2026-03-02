Altın fiyatlarında kritik viraj: Rekor gelir mi? Ons ve gram altında son gelişmeler

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı saldırılar, küresel piyasalarda güvenli liman arayışını yeniden gündeme taşıdı. Haftaya yükselişle giren altının ons fiyatı 5 bin 350 dolar seviyesini test ettikten sonra geri çekildi, ardından yeniden ivme kazanarak 5 bin 400 doların üzerine çıktı. Artan jeopolitik gerilim, hem ons altın hem de gram altın tarafında dalgalı bir seyri beraberinde getirdi.

Ons altın 5 bin 400 doların üzerine çıktı

Küresel ölçekte yaşanan gelişmelerin etkisiyle ons altın geçtiğimiz ay gördüğü 5 bin 595 dolar zirvesinin altında kalmayı sürdürse de, yeni haftada 5 bin 400 dolar bandında dengelendi. Piyasalarda savaş ve çatışma riskinin fiyatlamalara sınırlı yansıdığı yorumları yapılırken, yatırımcıların temkinli pozisyon aldığı gözlendi.

Gram altın 7 bin 700 lira seviyesinde

Yurt içinde ise gram altın fiyatı hafta sonu gelen haber akışıyla 7 bin 400 liradan hızlı bir yükseliş kaydetti. Sabah saatlerinde 8 bin 50 liraya kadar çıkan gram altın, gün içinde 7 bin 700 lira seviyelerine geriledi. Çeyrek altın 12 bin 500 lira, yarım altın 25 bin lira ve tam altın 50 bin lira seviyesinden işlem görüyor. İç piyasada alım-satım tarafında bekleyişin öne çıktığı belirtiliyor.

Belirsizlik sürerse yön yukarı olabilir

Kuyumcu Nasir Amcalar, piyasanın beklenen ölçüde sert bir reaksiyon vermediğini ifade ederek, olası bir uzlaşı halinde fiyatlarda kademeli bir gevşeme görülebileceğini dile getirdi. Buna karşılık jeopolitik belirsizliğin devam etmesi durumunda altın fiyatlarının mevcut seviyelerini koruyabileceği ya da sınırlı yükseliş gösterebileceği değerlendirmesinde bulundu. Amcalar, mevcut koşullarda çok istisnai bir gelişme yaşanmadıkça yeni bir rekor beklemediklerini de sözlerine ekledi.