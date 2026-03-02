Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Şansölyesi Merz ile görüştü: Gündem İran ve bölgesel gerilim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, İran’a yönelik saldırılar ve sonrasında oluşan çatışmalı süreç kapsamlı şekilde ele alındı.

"Daha geniş çaplı krizlere yol açabilir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede artan gerilimin hem bölgesel hem de küresel güvenlik açısından ciddi riskler barındırdığına dikkat çekti. Mevcut durumun daha geniş çaplı krizlere yol açabileceği uyarısında bulunan Erdoğan, tarafların itidalli davranmasının önemine işaret etti.

"Yeniden diyalog zeminine dönülmeli"

Görüşmede Türkiye’nin diplomasi vurgusu da öne çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede kalıcı sükunetin sağlanabilmesi için barış odaklı temasların artırılması gerektiğini ifade etti. Tarafların yeniden diyalog zeminine dönmesinin kritik olduğunu belirten Erdoğan, uluslararası toplumun da bu yönde teşvik edici rol üstlenmesi gerektiğini dile getirdi.







