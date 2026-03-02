Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Şansölyesi Merz ile görüştü: Gündem İran ve bölgesel gerilim

Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Şansölyesi Merz ile görüştü: Gündem İran ve bölgesel gerilim

2/03/2026, Pazartesi
G: 2/03/2026, Pazartesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merz'in görüşmesinde İran'a yönelik saldırılar ve bölgesel gerilim ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merz'in görüşmesinde İran'a yönelik saldırılar ve bölgesel gerilim ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Şansölyesi Friedrich Merz arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, İran’a yönelik saldırılar sonrası tırmanan kriz ele alındı. Erdoğan, çatışmaların yalnızca bölgeyi değil küresel güvenliği de tehdit ettiğini vurguladı. Türkiye, gerilimin düşürülmesi için diplomasi ve diyalog çağrısını yineledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, İran’a yönelik saldırılar ve sonrasında oluşan çatışmalı süreç kapsamlı şekilde ele alındı.

"Daha geniş çaplı krizlere yol açabilir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede artan gerilimin hem bölgesel hem de küresel güvenlik açısından ciddi riskler barındırdığına dikkat çekti. Mevcut durumun daha geniş çaplı krizlere yol açabileceği uyarısında bulunan Erdoğan, tarafların itidalli davranmasının önemine işaret etti.

"Yeniden diyalog zeminine dönülmeli"

Görüşmede Türkiye’nin diplomasi vurgusu da öne çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede kalıcı sükunetin sağlanabilmesi için barış odaklı temasların artırılması gerektiğini ifade etti. Tarafların yeniden diyalog zeminine dönmesinin kritik olduğunu belirten Erdoğan, uluslararası toplumun da bu yönde teşvik edici rol üstlenmesi gerektiğini dile getirdi.



#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
#Almanya Şansölyesi
#Friedrich Merz
