Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Depreme ilişkin detayları AFAD duyurdu.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 17.52'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan bilgilendirmede depremin yerin 8.94 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi.
Malatya'da 4.3'lük deprem korkuttu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 17.52'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Çevre illerde de hissedilen depreme ilişkin detayları duyuran AFAD, sarsıntının yerin 8.94 kilometre derinliğinde meydana geldiğini belirtti.
#Malatya
#Battalgazi
#Deprem