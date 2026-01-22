Yeni Şafak
ARA TRANSFER DÖNEMİ TARİHLERİ: Süper Lig kış transfer dönemi ne zaman başlayacak, bitecek?

16:3922/01/2026, Perşembe
G: 23/01/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Süper Lig’de sezonun ikinci yarısı öncesi gözler ara transfer dönemine çevrildi. Şampiyonluk yarışında olan takımların kadrolarını güçlendirmek için yapacağı hamleler merak edilirken, Türkiye Futbol Federasyonu kış transfer dönemi takvimini duyurdu.

Süper Lig’de ikinci yarı öncesi transfer hareketliliği gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Şampiyonluk hedefi olan kulüplerin yapacağı takviyeler öncesinde, ara transfer dönemi takvimi belli oldu.

ARA TRANSFER DÖNEMİ TAKVİMİ 2025-2026

Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan 2025-2026 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi 2 Ocak 2026 Cuma günü başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun aldığı karara göre yarın başlayacak ara transfer dönemi, 6 Şubat Cuma günü tamamlanacak. Sezonun birinci transfer ve tescil dönemi, 30 Haziran'da başlayıp 12 Eylül'de tamamlanmıştı.

