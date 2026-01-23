Memiş, "Yine beklemeye devam ediyorum. Herhangi bir acelem yok. O yüzden benim kendi tercihlerim beni bağladığı için ben kendime uygun gördüğüm pozisyonları beklemeye devam ediyorum. Daha çok Bitcoin'le ilgiliydim son bir aydır ve Bitcoin'le ilgilenmeye yine devam edeceğim" dedi. Gram altın cephesine de değinen Memiş, gram altın TL fiyatının haftayı 6.532 lira seviyesinden kapattığını söyledi. Fiziki altından bahsettiğini özellikle belirtti. Gram altının ons altından destek aldığını ifade eden Memiş, ons tarafındaki yükselişlerin gram altın fiyatını da yukarı taşıdığını kaydetti. Geçen hafta 6.547 lira seviyesinin görüldüğünü, ardından sınırlı bir geri çekilme yaşandığını belirten Memiş, haftalık bazda yaklaşık 100 liralık artış olduğunu söyledi. 6.500 liranın altına doğru sarkmaların mümkün olduğunu da ekledi.