Haftaya yükselile başlayan altın, son işlem gününde yine bir rekora daha imza attı. Ons altın 5 bin dolara dayanırken, gram altın 7 bin TL yolunda. Çeyrek altın kaç lira oldu ve bugünkü yükselişin nedeni ne? Gram altın fiyatı 23 Ocak 2026 Cuma günü hangi seviyelerde işlem görüyor? Altın ons fiyatındaki artış, çeyrek ve tam altın fiyatlarını nasıl etkiliyor? 23 Ocak 2026 Cuma güncel altın fiyatları haberimizde.
Küresel piyasalarda esen sert rüzgarlar altın ve gümüş fiyatlarını zirveye taşıdı. 23 Ocak 2026 itibarıyla ons altın 5 bin dolar sınırına dayanırken, Kapalıçarşı'da gram altın ilk kez 7 bin TL barajını aşarak tarihi bir seviyeye ulaştı.
PİYASALAR YENİDEN TIRMANIŞA GEÇTİ
Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği arasında yaşanan "Grönland" anlaşmazlığının gölgesinde rekor üzerine rekor kıran altında dün sular kısmen durulmuştu. Ancak piyasalar yeniden tırmanışa geçti. İki dev güç arasındaki diplomatik kriz, yatırımcıları "güvenli liman" olan altına yönlendirdi.
GRAM ALTINDA SERT YÜKSELİŞ!
Gram altının spot fiyatı bugün 6.927 TL ile tüm zamanların zirvesine ulaştı. 23 Ocak gününün ilk saatlerinde gram altın Kapalıçarşı'da 7 bin 70 TL seviyesinden işlem görüyor.
5 BİN DOLARA DAYANDI
Haftaya 4.589 dolardan başlayan ons altın son işlem gününde 5 bin dolara dayandı. Ons altın 4967 dolar ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Haftalık kar ise yüzde 7'ye ulaştı.
23 OCAK 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Yeni işlem gününde altın fiyatları yukarı yönlü bir seyir izliyor. Hem gram altın hem de çeyrek altın fiyatı, küresel ons altın hareketleriyle birlikte yükseliş eğilimini sürdürüyor.
ONS ALTIN FİYATLARI
Ons altın alış (USD) fiyatı:4.951,01
Ons altın satış (USD) fiyatı:4.952,57
Gram Altın Fiyatı Ne Kadar?
GRAM ALTIN ALIŞ: 6.955 TL
GRAM ALTIN SATIŞ: 7.047 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATLARI
Çeyrek altın alış fiyatı:10.946,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı:11.145,00 TL
YARIM ALTIN FİYATLARI
Yarım Altın Alış: 21.823,18 TL
Yarım Altın Satış: 22.390,64 TL
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?
Cumhuriyet altını alış fiyatı:45.373,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı:46.060,00 TL
TAM ALTIN FİYATLARI
Tam altın alış fiyatı:43.790,54 TL
Tam altın satış fiyatı:44.644,19 TL
ALTIN ALINIR MI?
İslam Memiş, altın yatırımcıları için değerlendirmelerle bulunarak acale edilmemesi gerektiğini ifade etti. Memiş, Uluslararası piyasalarda ons altının haftayı 4.581 dolar seviyesinden kapattığını hatırlatarak geçen hafta 4.640 dolara kadar yükselen fiyatların ardından yaklaşık 60 dolarlık, yani yaklaşık 2.580 TL'lik bir geri çekilme yaşandığını anlattı. Memiş, Hem günlük hem haftalık bazda geniş bant aralığında dalgalanmanın sürdüğünü ifade ederek yılın ilk yarısı için 4.800-4.880 dolar bandını hedef olarak gördüğünü açıkladı. Memiş, "Ben kişisel olarak 4.000 dolar seviyesin üzerinde ons altın alıyor muyum? Almıyorum." ifadelerini kullandı.
Memiş, "Yine beklemeye devam ediyorum. Herhangi bir acelem yok. O yüzden benim kendi tercihlerim beni bağladığı için ben kendime uygun gördüğüm pozisyonları beklemeye devam ediyorum. Daha çok Bitcoin'le ilgiliydim son bir aydır ve Bitcoin'le ilgilenmeye yine devam edeceğim" dedi. Gram altın cephesine de değinen Memiş, gram altın TL fiyatının haftayı 6.532 lira seviyesinden kapattığını söyledi. Fiziki altından bahsettiğini özellikle belirtti. Gram altının ons altından destek aldığını ifade eden Memiş, ons tarafındaki yükselişlerin gram altın fiyatını da yukarı taşıdığını kaydetti. Geçen hafta 6.547 lira seviyesinin görüldüğünü, ardından sınırlı bir geri çekilme yaşandığını belirten Memiş, haftalık bazda yaklaşık 100 liralık artış olduğunu söyledi. 6.500 liranın altına doğru sarkmaların mümkün olduğunu da ekledi.