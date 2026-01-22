Oruç’tan büyük itiraf gelecek mi?

Eleni’nin ailesinden koparılmasının acısını yaşayan Oruç, genç kadının mesleğinden edilmesinin sorumluluğunu da omuzlarında hisseder. Amcasının yengesini hapsettiğini öğrenmesi ise onu geri dönüşü olmayan bir yola sürükler. Bu gerçek, Oruç’un hayatını tehlikeye atmasına neden olurken, aile içindeki çatlakları daha da derinleştirir ve çatışmanın boyutunu büyütür. Bakalım Oruç, tüm bu tehditler karşısında Sevcan’dan önce Adil’e Eleni’yi kızının olduğunu açıklayacak mı?