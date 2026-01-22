Ekranların sevilen dizisi "Taşacak Bu Deniz"in yeni bölüm fragmanı sosyal medyayı salladı. Taşacak Bu Deniz’in 15. bölümünde, Adil Koçari’nin Esme’nin elini tutmasıyla başlayan kriz derinleşecek. İso ve Fadime'nin düğünün yer aldığı fragman heyecan uyandırırken Şerif Furtuna’nın Esme’yi konağa hapsetmesi ve Eleni’nin emniyette sorguya alınmasıyla aileler arasındaki savaş kızışıyor. Oruç sevdiği kadını ve ailesini korumak için kendi hayatını büyük bir tehlikeye atacak. Yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Taşacak Bu Deniz 15. bölüm fragmanı...
Taşacak Bu Deniz Yeni Bölüm Ne Zaman?
Fragmanın ardından en çok merak edilen konulardan biri de dizinin bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı oldu. Dizinin 15. bölümü, planlanan yayın akışına göre 23 Ocak Cuma günü izleyiciyle buluşacak.
TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİ 15. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Taşacak Bu Deniz dizisinin bu hafta ki yayınlanacağı bölümde; Fadime evinden gelinliği ile çıkar, ne kadar istemese de abisi Adil’in hapse girmemesi için buna mecburdur. İso ile evliliğini tüm köye duyururlar.
Görünürde her şeyin yolunda gittiği düğünde Şerif’in Gökhan’a İhbar et Koçari’yi demesi dizinin en çarpıcı sahnelerinden biri olacaktır.
Sevcan ise hala hintlik peşindedir ve Eleni’nin büyük sırrını Adil’e söylemek için tehditler savurur.
Esme ve Eleni için zor günler
Adil Koçari’nin, Şerif Furtuna’nın gözü önünde Esme’nin elinden tutması, olayların fitilini ateşler. Öfkesine yenilen Şerif, Esme’yi konakta hapsederken, kızının onunla görüşmesini de yasaklar. Aynı anda Eleni ise Emniyet’te bir sorgu odasında tutulmaktadır. Üçü de farklı mekânlarda, tüm baskılara rağmen bir arada olmanın yolunu ararken, kader onları daha da zorlu sınavlarla karşı karşıya bırakır.
Oruç’tan büyük itiraf gelecek mi?
Eleni’nin ailesinden koparılmasının acısını yaşayan Oruç, genç kadının mesleğinden edilmesinin sorumluluğunu da omuzlarında hisseder. Amcasının yengesini hapsettiğini öğrenmesi ise onu geri dönüşü olmayan bir yola sürükler. Bu gerçek, Oruç’un hayatını tehlikeye atmasına neden olurken, aile içindeki çatlakları daha da derinleştirir ve çatışmanın boyutunu büyütür. Bakalım Oruç, tüm bu tehditler karşısında Sevcan’dan önce Adil’e Eleni’yi kızının olduğunu açıklayacak mı?
İso ve Fadime'nin düğün gecesinde neler yaşanacak?
Fadime ile İso, bir yanda Furtuna Konağı’na yeni bir can gelmesini istemeyen Adil ve Fadime, diğer yanda ise konağa gelin almaya kararlı Zarife arasında sıkışıp kalır. Eyüphan’ın Fadime’yi kaçırması, herkesi şaşkına çeviren gelişmelere yol açar. Kırılgan bir barış ortamında yapılan düğünde herkes diken üstündedir. Gecenin seyrini değiştirecek hamle ise Eleni’den gelecektir.