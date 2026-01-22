DSİ İŞÇİ ALIMI KURA TARİHİ AÇIKLAMASI 2026: DSİ 1389 işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, kura tarihi açıklandı mı?

DSİ 1389 sürekli işçi alımı sürecinde gözler kura çekimine çevrildi. 17–21 Kasım 2025 tarihleri arasında başvurularını tamamlayan binlerce aday, noter huzurunda yapılacak kura çekiminin tarihine ilişkin resmi duyuruları yakından takip ediyor.
DSİ tarafından gerçekleştirilecek 1389 sürekli işçi alımında kritik aşamaya girildi. Başvuruların sona ermesinin ardından, sınavsız şekilde yapılacak noter kurası için geri sayım başladı.
DSİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Doğrudan noter kurasıyla (sınava tabi tutulmaksızın) 1.305 adet sürekli işçi kadrosuna yapılacak alımda, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre öncelikliler de dahil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayının 4 (dört) katı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın 02 Mart 2026 tarihinde noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek. Sınav yöntemiyle 84 adet sürekli işçi kadrosuna yapılacak alımda, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre sınava dahil edilecek adaylar; İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı(öncelik hakkına sahip adaylarla alakalı iş ve işlemler ilgili mevzuatına göre yapılacaktır.) listelerden açık iş sayısının (ilan edilen kadro sayısı) dört katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday 02 Mart 2026 tarihinde noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.
DSİ PERSONEL ALIMI KURA TAKVİMİ
Kura yeri ve saati ile ilgili bilgiler alımı yapacak olan Bölge Müdürlüğünün resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı bildirim (tebligat) yapılmayacak. İşçi alım sürecine ilişkin tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar ilgili Bölge Müdürlüklerinin internet sitesi üzerinden ilan edilecek. İlanda yer alan genel ve özel şartları taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları, ilan, kura ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece iptal edilebilecek.
KADRO BRANŞ DAĞILIMI
DSİ Genel Müdürlüğünde istihdam edilecek personellerin 1305'i noter kurası ile, 84'ü ise sınav ile alınacak.
Noter kurası ile alınacak 1305 işçinin branş dağılımı:
210 usta yardımcısı
154 aşçı yardımcısı
154 şoför
140 düz işçi
116 bakımcı-yağcı
105 sürveyan
69 sondaj işçisi
66 treyler operatör yardımcısı
64 laborant yardımcısı
59 teknisyen
58 topoğraf
44 bekçi,
19 su dağıtım teknisyeni
15 akaryakıtçı
13 hidrolog yardımcısı
7 jeofizik teknisyeni
5 alet operatörü
2 teknik ressam
2 pompaj istasyonu operatörü
1 döşemeci yardımcısı
1 fotoğrafçı
1 kompresör operatörü
Yazılı, sözlü ve uygulama sınavı ile alınacaklar:
84 operatör