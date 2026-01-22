DSİ İŞÇİ ALIMI KURA TARİHİ AÇIKLAMASI 2026: DSİ 1389 işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, kura tarihi açıklandı mı?

DSİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Doğrudan noter kurasıyla (sınava tabi tutulmaksızın) 1.305 adet sürekli işçi kadrosuna yapılacak alımda, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre öncelikliler de dahil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayının 4 (dört) katı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın 02 Mart 2026 tarihinde noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek. Sınav yöntemiyle 84 adet sürekli işçi kadrosuna yapılacak alımda, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre sınava dahil edilecek adaylar; İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı(öncelik hakkına sahip adaylarla alakalı iş ve işlemler ilgili mevzuatına göre yapılacaktır.) listelerden açık iş sayısının (ilan edilen kadro sayısı) dört katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday 02 Mart 2026 tarihinde noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.