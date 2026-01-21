GALATASARAY, İSPANYOL TAKIMLARINA KARŞI 36. RANDEVUDA

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında bu akşam Atletico Madrid'i konuk edecek Galatasaray, İspanya ekipleriyle 36. maçını oynayacak.





Avrupa kupaları tarihinde İspanyol rakipleriyle bugüne kadar oynadığı 35 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 20 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 32 kez havalandırıp, kalesinde 66 gole engel olamadı.





Sarı-kırmızılılar, İspanyol ekiplerine karşı ilk resmi maçına 19 Eylül 1973 tarihinde Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Atletico Madrid karşısında çıktı. Galatasaray, bu müsabakada rakibiyle 0-0 berabere kaldı.





İspanyol ekipleriyle 7 kez elemeli turlarda karşı karşıya gelen Galatasaray, 1 kez tur atladı ve 6 kez elendi. Galatasaray'ın elediği tek takım, 1999-2000 sezonu UEFA Kupası çeyrek finalde eşleştiği ve ilk maçı deplasmanda 4-1, ikinci maçı ise İstanbul'da 2-1 kazandığı Real Mallorca oldu.



