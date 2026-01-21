Yeni Şafak
TRT 1 canlı izle 21 Ocak: Şampiyonlar Ligi maçı TRT 1 Tabii şifresiz canlı yayını izle

19:4021/01/2026, Çarşamba
G: 21/01/2026, Çarşamba
TRT 1 ve Tabii canlı izleme platformunda bu akşam Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşanacak. Devler Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, sahasında Atletico Madrid'i konuk edecek. Saat 20.45'te başlayacak heyecan dolu mücadele TRT 1 ve TRT'nin dijital yayın platformu olan Tabii üzerinden şifresiz canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı kesintisiz takip etmek isteyen tüm futbol tutkunları TRT 1'in güncel frekans ayarlarını yaparak Galatasaray-Atletico Madrid maçını canlı takip edebilecek. İşte 21 Ocak 2026 TRT 1 canlı izleme sayfası ve Galatasaray-Atletico Madrid maçından tüm detaylar.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçı Galatasaray ile Atletico Madrid arasında oynanacak. TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak maça dakikalar kala, futbolseverler ekranları başındaki yerlerini almaya başladı. İspanyol ekibini sahasında ağırlayacak olan Galatasaray iş saha avantajıyla karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak Şampiyonlar Ligi'ndeki yoluna devam etmenin peşinde. TRT 1 ve Tabii üzerinden bu dev maçı şifresiz canlı izlemek isteyenler paylaştığımız resmi TRT 1 canlı yayın ekranına yazımızdan ulaşabilirler. İşte Galatasaray-Atletico Madrid maçı TRT 1 canlı ilzmee linki.


GALATASARAY-ATLETICO MADRID MAÇI TRT 1'DE

UEFA Şampiyonlar Ligi 7. haftasında bu akşam Galatasaray ile Atletico Madrid, RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak. Saat 20.45'te başlayacak dev maç TRT 1 ve Tabii platformu üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

GALATASARAY ATLETICO-MADRID MACI TRT 1 CANLI İZLE


TRT 1 GÜNCEL FREKANS AYARLARI

TRT Spor HD, Türksat 3A 11054 V 30000 3/4 frekansından, Eutelsat 7A 10762 V 30000 5/6 frekansından, D-Smart 86. kanaldan, Digiturk 86. kanaldan, KabloTV 222. kanaldan ve tivibu 93. kanaldan, Turkcell TV+ 70. kanaldan da izlenebilmektedir.


TABİİ'Yİ TELEVİZYONUMDA NASIL İZLEYEBİLİRİ?


Televizyonunda tabii izlemek için tabii uygulamasını Android TV, Google TV ve Apple TV için ilgili uygulama mağazalarından indirebilirsin.


tabii'ye webOS (LG), Tizen (Samsung) ve Vestel işletim sistemli Akıllı TV'lerden de erişebilirsin.

TABİİ CANLI İZLE

TABİİ TÜRKİYE PREMİUM PAKET ÜCRETİ NE KADAR? YILLIK TAAHHÜT VERMEM GEREKİYOR MU?


Aylık 99 TL ödeyerek tabii Premium satın alınabilir ve avantajlarından yararlanmaya başlayabilirsin. tabii Premium için yıllık bir taahhüt vermene gerek yok. Paket süresi aylıktır. Ödeme talimatını iptal etmediğin, kredi kartını ödemeye kapatmadığın ve paketini iptal etmediğin sürece paket bedeli her ay yansıtılır.


İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, D.Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen


Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri, Simeone, Barrios, Koke, Baena, Sörloth, Alvarez

GALATASARAY, İSPANYOL TAKIMLARINA KARŞI 36. RANDEVUDA

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında bu akşam Atletico Madrid'i konuk edecek Galatasaray, İspanya ekipleriyle 36. maçını oynayacak.


Avrupa kupaları tarihinde İspanyol rakipleriyle bugüne kadar oynadığı 35 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 20 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 32 kez havalandırıp, kalesinde 66 gole engel olamadı.


Sarı-kırmızılılar, İspanyol ekiplerine karşı ilk resmi maçına 19 Eylül 1973 tarihinde Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Atletico Madrid karşısında çıktı. Galatasaray, bu müsabakada rakibiyle 0-0 berabere kaldı.


İspanyol ekipleriyle 7 kez elemeli turlarda karşı karşıya gelen Galatasaray, 1 kez tur atladı ve 6 kez elendi. Galatasaray'ın elediği tek takım, 1999-2000 sezonu UEFA Kupası çeyrek finalde eşleştiği ve ilk maçı deplasmanda 4-1, ikinci maçı ise İstanbul'da 2-1 kazandığı Real Mallorca oldu.


ATLETICO MADRID'E KARŞI GALİBİYETİ YOK


Galatasaray, resmi maçlarda bugüne kadar 6 kez mücadele ettiği Atletico Madrid'e karşı galip gelemedi.


Sarı-kırmızılı takım, Atletico Madrid ile oynadığı karşılaşmalarda 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Bu karşılaşmalarda Galatasaray 2, Atletico Madrid ise 8 kez fileleri havalandırdı.

