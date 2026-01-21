Yeni Şafak
Özgün
Özgün Haberler
Hangi hastalık için hangi polikliniğe gidilir? Hastane poliklinik bölümleri

Hangi hastalık için hangi polikliniğe gidilir? Hastane poliklinik bölümleri

21/01/2026, Çarşamba
G: 21/01/2026, Çarşamba
Hangi hastalık için hangi bölümden (doktordan) randevu alınır?
Hangi hastalık için hangi bölümden (doktordan) randevu alınır?

Sağlık sorunlarıyla karşılaştığımızda hangi doktora başvurmamız gerektiğini belirlemek, doğru tedaviye ulaşmak için oldukça önemlidir. Hastanelerde yer alan bölümler ve poliklinikler, hastaların şikâyetlerine göre ayrılmış olup hangi bölüm hangi hastalığa bakar sorusu en sık merak edilen konuların başında gelir. Dahiliye (iç hastalıkları) polikliniği; şeker hastalığı, tansiyon, kolesterol ve mide-bağırsak sorunlarına bakarken, kardiyoloji kalp ve damar hastalıklarıyla ilgilenir. Nöroloji baş ağrısı, epilepsi ve sinir sistemi hastalıklarını değerlendirirken, ortopedi ve travmatoloji kemik, eklem ve kas problemlerini tedavi eder. Peki Hangi hastalık için hangi polikliniğe gidilir? Hastane poliklinik bölümleri.

Kendinizi iyi hissetmediğinizde hangi doktora gideceğinizi bilmek oldukça önemli. hastalık durumlarında hangi doktora ve polikliniğe başvurmanız gerektiğini bilmiyorsanız bu haberimiz tam size göre. Mide ağrısı, bağırsak hastalıkları, karın ağrısı, saç dökülmesi, baş ağrısı, mide bulantısı, öksürük, ishal, kusma, titreme rahatsılığı olan vatandaşlar ya Sağlık Bakanlığı hastane randevu online sistemi MHRS portalında ya da Alo 182 üzerinden randevularını hızlı bir şekilde alabilmekte. Ağrıyan yere ve bölgeye göre, randevu almak isteyenler hangi bölümdem randevu alacaklarını bilmelidir ki hastalıklarına doğru teşhis konulsun. Hangi hastalığa hangi bölüm bakar, hangi hastalık için hangi doktora gidilir? soruları sorulmakta.

Bir hastalık şikayeti olanlar, hastalığı ya da ağrıyan yeri için hangi bölüm, hangi doktora gideceğini iyi bilmesi gerekiyor. Peki hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır? İşte Hastane poliklinik bölümleri isimleri.

Hangi hastalığın hangi bölümde tedavi edileceğini bilmemek yanlış randevu almaya sebep olabilir. Bu da tedavinin gecikmesine ya da erken tanının tespitinde sıkıntı oluşturmakta. Hangi hastalıklara hangi bölüm bakar? Hangi doktora gitmeliyim,
Dahiliye hangi bölüme bakar, memeye hangi bölüm bakar, gögüs ultrasonu için hangi doktora gidilir, ele hangi bölüm bakar, nöroloji hangi bölüme bakar, yorgunluk ve halsizlik için hangi doktora gitmeli soruları hastane randevusu alacaklar
tarafından en sık araştırılan konular arasında yer almakta. Hangi hastalığın hangi bölümde bakıldığını bu haberimizde sizler için araştırdık.

Allerjistler alerjilerle, onkologlar kanserle, urologlar idrar yolu ve üreme sistemiyle ve kulak burun boğaz uzmanları kulak, burun ve boğazla ilgili sorunları teşhis ve tedavi eder.

Genel pratisyen hekimler (GP'ler)
genellikle ilk başvuru doktorlarıdır. Genel sağlığınızla ilgili herhangi bir sorununuz varsa, bir GP'den randevu almalısınız. GP'ler genellikle basit tıbbi sorunları teşhis ve tedavi edebilir ve daha karmaşık bir sorununuz varsa sizi başka bir uzmana yönlendirebilir.Aile hekimleri de genellikle ilk başvuru doktorlarıdır. Aile hekimleri, GP'lerle aynı şekilde genel sağlığınızla ilgili herhangi bir sorununuz varsa size yardımcı olabilir. Aile hekimleri ayrıca aile planlaması, kronik hastalık yönetimi ve sağlıklı yaşam danışmanlığı gibi konularda da yardımcı olabilir.
Pediatristler
, 0-18 yaş arasındaki çocukların sağlığıyla ilgili sorunları teşhis ve tedavi eder.
Kadın doğum uzmanları
, kadınların üreme sağlığıyla ilgili sorunları teşhis ve tedavi eder.
Dermatologlar
, cilt, saç ve tırnaklarla ilgili sorunları teşhis ve tedavi eder.
Kardiyologlar
, kalp ve dolaşım sistemiyle ilgili sorunları teşhis ve tedavi eder.
Gastroenterologlar
, sindirim sistemiyle ilgili sorunları teşhis ve tedavi eder.
Enfeksiyon hastalıkları uzmanları
, bulaşıcı hastalıklarla ilgili sorunları teşhis ve tedavi eder.
Nörologlar
, sinir sistemiyle ilgili sorunları teşhis ve tedavi eder.
Ortopedistler
, kemikler, eklemler ve kaslarla ilgili sorunları teşhis ve tedavi eder.
Psikiyatristler
, akıl sağlığı sorunlarıyla ilgili sorunları teşhis ve tedavi eder.
Radiologlar
, görüntüleme testleri kullanarak tıbbi sorunları teşhis eder.

Dahiliye (İç Hastalıkları) hangi hastalıklara bakar?

  • Ağız kuruluğu
  • Göğüs ağrısı (buna bağlı sol kol ağrısı)
  • Sık idarara çıkma
  • Karın ağrısı
  • Mide ağrısı
  • Mide eksimesi
  • Gastrit,
  • İshal, Kabızlık,
  • Terleme,
  • Tansiyon

Kulak Burun Boğaz (KBB) bölümü hangi hastalara bakar?

  1. Boğaz ağrısı,
  2. Burun akıntısı
  3. Nezle
  4. İşitme kaybı
  5. Kulaktan kan gelmesi
  6. Burun eğriliği
  7. Burunda şekil bozukluğu
  8. Burundan kan gelmesi
  9. Horlama,
  10. Kulak iltihabı,
  11. Saman nezlesi, (Yaz aylarında en çok artan hastalık)
  12. Sinüzit,
  13. Tükürük Bezi Hastalıkları
  14. Uçuk,
  15. kulak ağrısına eşlik eden baş dönmesi
  16. Uzun süreli kulak akıntısı
  17. Baş dönmesi
  18. Çene eklem hastalıkları
  19. Kulak çınlaması
  20. Aft

Kalp Damar Cerrahi hangi hastalıklara bakar?

  1. Göğüs ağrısı ( buna bağlı sol kolda ağrı)
  2. Kalp,
  3. Damar,
  4. Damar sertliği,
  5. Çarpıntı
  6. Bacak damarlarında siyahlaşma
  7. Ayaklarda morarma
  8. Bacaklarda ağrı

Enfeksiyon Hastalıkları hangi doktor bakar?

  • Grip,
  • Sarılık,
  • Göz beyazlarında sararma, idrar renginde koyulaşma, iştahsızlık, bulantı.
  • Halsizlik,
  • Yorgunluk
  • Karın ağrısı ve buna bağlı İshal,
  • Kabakulak,
  • Köpek, kedi, vb. hayvanlar tarafından ışırık yada tırmalanma halleri
  • Büyük dışkıda,Tenya,parazit.
  • Ayağa yada vucudun herhangi bir yerine paslı metal batması
  • Öksürük,balgam
  • Taşıyıcı sarılık
  • Ateş,terleme (Brucella)
  • Kene sokması
  • Ayaklarda / bacaklarda kızarıklık, şişlik, ağrı.

Genel Cerrahi (Hariciye) hangi hastalıklara bakar?

  1. Apandisit : ( Karın üst kısmında şiddetli ağrı, Ateş,Kap atışlarının hızlanması)
  2. Memede ağrı
  3. Memede kollara doğru yayılan ağrı
  4. Memede sertlik hissi
  5. Memede ele gelen sertlik
  6. Karın bölgesinde şişlik buna bağlı ağrı
  7. Gangren,
  8. Basur,
  9. Hemoroid,
  10. İnce bağırsak,
  11. Kalın bağırsak,
  12. Karaciğer,
  13. Mide,
  14. Tiroid bezinin az çalışması
  15. Hipertiroidi
  16. Vucuda et beni veya yağ bezesi
  17. Siddetli karın ağrısı
  18. Büyük dışkı ile gelen kan
  19. Dönüşümlü olarak ishal ve kabızlık.
  20. Yağa karşı duyarlılık, bağırsak gazları ve karında doygunluk duygusu
  21. Sağ kaburga altında baskı, sağ kürek kemiğine kadar yansıyan sırt ağrıları, sağ omuz bölgesinde gerginlikler.
  22. Göbek bölgesinde ağrı ve şişlik
  23. Kasıkta ağrı ve şişlik

Nöroloji hangi hastalıklara bakar?

Hafıza kaybı

Unutkanlık

Kol ve bacaklarda uyuşma hissi

Ellerde titreme

Parmak uçlarında uyuşukluk

Vücudun sağ veya sol tarafında uyuşukluk hissi

Baş ağrısı,

Felç,

Baş dönmesi

Kasılma

Bunama

Çift görme

Yüz ağrısı

Dengesizlik

İstemsiz hareketler

Vücutta seyrime

Dermatoloji (Deri Hastalıkları) hangi hastalara bakar?

Sıksık tekrar eden ağız içi yaraları

Akne,

Bel soğukluğu,

Deri kanseri,

Egzama,

Allerjik deri hastalıkları,

Mantar,

Nasır,

Saç dökülmesi,

Vücudun herhangi bir yerinde renk değişikliği (ala)

Siğil,

Sivilce,

Uçuk,

Kaşıntı

İyileşmeyen yada geç iyileşen deri yaraları

Cilt lekesi

Benler, çiller, doğum lekeleri,

Tırnak bozuklukları,

Ayak, koltuk altı terlemeleri,

Kıl dönmesi, aşırı kıllanma,

Sedef hastalığı,

Zona.

Ortopedi hangi hastalıklara bakar, ilgilenir?

  1. Vucudun eklem yerlerindeki ağrılar
  2. Nemli havalarda hissedilen eklem ağrıları
  3. Ayak bileği burkulmaları
  4. Bacak Bel Boyun Fıtık Kalça ağrıları
  5. Kas Kemik Kırıklar
  6. Omurga Omuz Romatizma
  7. Siyatik
  8. Topuk dikeni
  9. Bütün eklem ağrıları
  10. Bağ kopmaları
  11. Lif kopmaları
  12. Kas ağrıları
  13. Düşmelere bağlı kol ve bacak ağrıları

Üroloji hangi bölüme bakar?

  • İdrar yaparken yanma hissi
  • İdrar yolunda akıntı.
  • Sık idrara çıkma
  • İdrar yapamama tıkanma
  • Böbrek taşı, bel ağrısıyla beraber bulantı olması,
  • Erken boşalma,
  • Frengi,
  • İktidarsızlık,
  • Kısırlık,
  • Mesane,
  • Penis Hastalıkları,
  • Prostat
  • Testislerde ağrı
  • Gece sık sık idrara kalkma
  • Kanlı idrar yapma (Kanlı işeme)
  • Torbalarda şişme
  • Testislerde sertlik, şişme
  • Sünnet derisinde şişlik, kızarıklık.

Göğüs Cerrahi Hastalıkları neler?

  1. Kaburga kırıkları,
  2. Göğüs ağrısı
  3. Nefes almada güçlük ve nefes alırken hırıltılı ses
  4. Nefes darlığı,
  5. Zatürre,
  6. Pnömoni,
  7. Tüberküloz,
  8. Öksürüğe bağlı ağızdan kan gelmesi
  9. Yoğun kıvamlı bağlam çıkarma
  10. Düşme yada göğse alınan darbe sonucu göğüs ağrısı
  11. Göğüs içerisinde sıvı toplanması
  12. Akciğer Kanseri
  13. Göğüs duvarı şekil bozuklukları
  14. Göğüs içi maligniteler
  15. Akciğer apsesi
  16. Diafragma rahatsızlıkları
  17. Göğüs duvarı tümörleri
  18. Soluk borusu rahatsızlıkları

Psikiyatri hangi hastalıklara bakar?

  1. Depresyon,
  2. Gereksiz korkular
  3. Sosyalleşme bozukluğu
  4. Kekemelik
  5. Davranış bozukluğu
  6. Uyku bozukluğu,
  7. Uykusuzluk
  8. Huzursuzluk
  9. Tedirginlik
  10. Anksiyete Bozukluğu,(Kaygı bozukluğu.)
  11. Sosyal fobi,özgül fobi,
  12. Kişilik bozuklukları,
  13. Alkol, madde kullanımı, bağımlılığı,
  14. Öğrenme güçlüğü,
  15. Dikkat eksikliği, Hiperaktivite,
  16. Panik atak,
  17. Şizofreni,
  18. İnsominio (Uyku bozukluğu,)
  19. Davranış bozukluğuna karşı gelen bozukluklar,
  20. Bipolar bozukluk (İki uçlu duygu durum bozukluğu )(Mani depresyon)
  21. Şizoeffektif bozukluk,
  22. Psikiyatrik hastalıklarda tedaviler
  23. Davranış bozukluğu, karşı gelme bozukluğu,
  24. Mental Retardasyon (Zeka geriliği)

Göz Hastalıkları neler? Hangi hastalıklara göz bölümü bakar?

  1. Uzağı görme güçlüğü
  2. Yakını görme güçlüğü
  3. Görme netliği bozukluğu
  4. Arpacık, göz rahatsızlığına başlı baş dönmesi
  5. Gözde kızarıklık yanma hissi
  6. Göz kuruluğu
  7. Baş ağrısı ( görme bozukluğuna bağlı)
  8. Ani görme kaybı
  9. Gözde ani ortaya çıkan sinek uçuşmaları
  10. ışık çakmaları,
  11. Gözde çapaklanma,
  12. Göz ağrısı, batma.

Kardiyoloji hastalıkları neler?

  • Göğüste tam yeri belli olmayan sıkışma hissi
  • Bu ağrı sol kola ve çeneye doğru yayılır
  • Ağrı hareket etmekle artar, dinlenirken azalır, fakat geçmez. Ağrı yarım saatten uzun sürer.
  • Ağrıyla birlikte soğuk soğuk terleme ve mide bulantısı
  • Nefes darlığı

Endokrinoloji neye bakar, hangi hastalara bakar?

  • Tiroid bezinin az çalışması
  • Hipertiroidi

Gastroenteroloji hangi hastalarla ilgilenir, neye bakar?

  1. Kabızlık
  2. İshal
  3. Kusma
  4. Bulantı
  5. Karın ağrısı
  6. İrritabıl barsak sendromu
  7. Retrosternal yanma hissi (Göğüs ortasında yanma hissi)
  8. Asit reflüsü (Ağza acı su gelmesi)
  9. Safra kesesi ağrısı.
  10. Midede yanma hissi
  11. Midede ekşime hissi
  12. Aşırı geyirme
  13. Aşırı gaz çıkarma
  14. Mide hastalıkları,
  15. Bağırsak hastalıkları,
  16. Karaciğer hastalıkları,
  17. Safra kesesi ve yolları hastalıkları,
  18. Pankreas hastalıkları,
  19. Sarılıklar,
  20. Hepatitler

Fizik Tedavi hangi hastalıklara bakar? Fizik tedavinin alanı neler?

  • Ağrılı eklem sorunları
  • Bel ve boyun ağrıları
  • Kol, dirsek, el ve bilek ağrıları (sinir sıkışmaları, tenisçi dirseği, karpal tünel sendromu…)
  • Elde-ayakta uyuşma.Ayak, ayak bileği ağrıları (hallux valgus, düz tabanlık…)
  • Eklemlerde kireçlenme,
  • Dizde kireçlenme.
  • Disk hernileri (bel-boyun fıtıkları)
  • Osteoporoz (kemik erimesi/zayıflığı)
  • Fibromiyalji,
  • Çeşitli kas hastalıkları,
  • Kas ağrıları.
  • Romatoid artrit,
  • Ankilozan spondilit ,
  • Romatizmal hastalıklar
  • Diğer romatizmal hastalıklar (yumuşak doku romatizması; tendinit, eklem ve kas zorlanmaları)
  • Felçli hastalar

Nefroloji neye bakar, hangi hastalıklarla ilgilenir?

  1. Gece sık sık idrara kalkma
  2. El, ayaklarda ve gözlerde şişme
  3. İdrar yapmada bozukluklar
  4. Ağrılı idrar
  5. Uykuda idrarı tutamama
  6. Böbrek iltihapları(Nefrit, Pyelonefrit gibi)
  7. Böbrek yetmezliği(Akut veya kronik)
  8. İdrar yolu enfeksiyonları
  9. Hipertansiyon (Böbrek kaynaklı)

Plastik Cerrahi Bölümü’nün İlgilendiği hastalıklar

  1. Deri kanserleri
  2. İyileşmeyen yaralar
  3. Deri yanıkları
  4. Doğumsal hasarlar
  5. Yanık izleri
  6. Yarık dudak
  7. Yarık damak
  8. Meme büyütme
  9. Meme küçültme
  10. Göz kapağı düşüklüğü
  11. Göz kapağı hasarları
  12. Et benleri; renkli benler
  13. Kulak şekil / bozuklukları
  14. Deri aşıları
  15. Yağ alma
  16. Yağ verme
  17. Burun şekil bozuklukları
  18. Deri gençleştirme (Kimyasal yöntem)
  19. Deri kırışıklıkları için Botoks uygulamaları
