Sağlık sorunlarıyla karşılaştığımızda hangi doktora başvurmamız gerektiğini belirlemek, doğru tedaviye ulaşmak için oldukça önemlidir. Hastanelerde yer alan bölümler ve poliklinikler, hastaların şikâyetlerine göre ayrılmış olup hangi bölüm hangi hastalığa bakar sorusu en sık merak edilen konuların başında gelir. Dahiliye (iç hastalıkları) polikliniği; şeker hastalığı, tansiyon, kolesterol ve mide-bağırsak sorunlarına bakarken, kardiyoloji kalp ve damar hastalıklarıyla ilgilenir. Nöroloji baş ağrısı, epilepsi ve sinir sistemi hastalıklarını değerlendirirken, ortopedi ve travmatoloji kemik, eklem ve kas problemlerini tedavi eder. Peki Hangi hastalık için hangi polikliniğe gidilir? Hastane poliklinik bölümleri.
Kendinizi iyi hissetmediğinizde hangi doktora gideceğinizi bilmek oldukça önemli. hastalık durumlarında hangi doktora ve polikliniğe başvurmanız gerektiğini bilmiyorsanız bu haberimiz tam size göre. Mide ağrısı, bağırsak hastalıkları, karın ağrısı, saç dökülmesi, baş ağrısı, mide bulantısı, öksürük, ishal, kusma, titreme rahatsılığı olan vatandaşlar ya Sağlık Bakanlığı hastane randevu online sistemi MHRS portalında ya da Alo 182 üzerinden randevularını hızlı bir şekilde alabilmekte. Ağrıyan yere ve bölgeye göre, randevu almak isteyenler hangi bölümdem randevu alacaklarını bilmelidir ki hastalıklarına doğru teşhis konulsun. Hangi hastalığa hangi bölüm bakar, hangi hastalık için hangi doktora gidilir? soruları sorulmakta.
Bir hastalık şikayeti olanlar, hastalığı ya da ağrıyan yeri için hangi bölüm, hangi doktora gideceğini iyi bilmesi gerekiyor. Peki hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır? İşte Hastane poliklinik bölümleri isimleri.
Allerjistler alerjilerle, onkologlar kanserle, urologlar idrar yolu ve üreme sistemiyle ve kulak burun boğaz uzmanları kulak, burun ve boğazla ilgili sorunları teşhis ve tedavi eder.
Dahiliye (İç Hastalıkları) hangi hastalıklara bakar?
- Ağız kuruluğu
- Göğüs ağrısı (buna bağlı sol kol ağrısı)
- Sık idarara çıkma
- Karın ağrısı
- Mide ağrısı
- Mide eksimesi
- Gastrit,
- İshal, Kabızlık,
- Terleme,
- Tansiyon
Kulak Burun Boğaz (KBB) bölümü hangi hastalara bakar?
- Boğaz ağrısı,
- Burun akıntısı
- Nezle
- İşitme kaybı
- Kulaktan kan gelmesi
- Burun eğriliği
- Burunda şekil bozukluğu
- Burundan kan gelmesi
- Horlama,
- Kulak iltihabı,
- Saman nezlesi, (Yaz aylarında en çok artan hastalık)
- Sinüzit,
- Tükürük Bezi Hastalıkları
- Uçuk,
- kulak ağrısına eşlik eden baş dönmesi
- Uzun süreli kulak akıntısı
- Baş dönmesi
- Çene eklem hastalıkları
- Kulak çınlaması
- Aft
Kalp Damar Cerrahi hangi hastalıklara bakar?
- Göğüs ağrısı ( buna bağlı sol kolda ağrı)
- Kalp,
- Damar,
- Damar sertliği,
- Çarpıntı
- Bacak damarlarında siyahlaşma
- Ayaklarda morarma
- Bacaklarda ağrı
Enfeksiyon Hastalıkları hangi doktor bakar?
- Grip,
- Sarılık,
- Göz beyazlarında sararma, idrar renginde koyulaşma, iştahsızlık, bulantı.
- Halsizlik,
- Yorgunluk
- Karın ağrısı ve buna bağlı İshal,
- Kabakulak,
- Köpek, kedi, vb. hayvanlar tarafından ışırık yada tırmalanma halleri
- Büyük dışkıda,Tenya,parazit.
- Ayağa yada vucudun herhangi bir yerine paslı metal batması
- Öksürük,balgam
- Taşıyıcı sarılık
- Ateş,terleme (Brucella)
- Kene sokması
- Ayaklarda / bacaklarda kızarıklık, şişlik, ağrı.
Genel Cerrahi (Hariciye) hangi hastalıklara bakar?
- Apandisit : ( Karın üst kısmında şiddetli ağrı, Ateş,Kap atışlarının hızlanması)
- Memede ağrı
- Memede kollara doğru yayılan ağrı
- Memede sertlik hissi
- Memede ele gelen sertlik
- Karın bölgesinde şişlik buna bağlı ağrı
- Gangren,
- Basur,
- Hemoroid,
- İnce bağırsak,
- Kalın bağırsak,
- Karaciğer,
- Mide,
- Tiroid bezinin az çalışması
- Hipertiroidi
- Vucuda et beni veya yağ bezesi
- Siddetli karın ağrısı
- Büyük dışkı ile gelen kan
- Dönüşümlü olarak ishal ve kabızlık.
- Yağa karşı duyarlılık, bağırsak gazları ve karında doygunluk duygusu
- Sağ kaburga altında baskı, sağ kürek kemiğine kadar yansıyan sırt ağrıları, sağ omuz bölgesinde gerginlikler.
- Göbek bölgesinde ağrı ve şişlik
- Kasıkta ağrı ve şişlik
Nöroloji hangi hastalıklara bakar?
Hafıza kaybı
Unutkanlık
Kol ve bacaklarda uyuşma hissi
Ellerde titreme
Parmak uçlarında uyuşukluk
Vücudun sağ veya sol tarafında uyuşukluk hissi
Baş ağrısı,
Felç,
Baş dönmesi
Kasılma
Bunama
Çift görme
Yüz ağrısı
Dengesizlik
İstemsiz hareketler
Vücutta seyrime
Dermatoloji (Deri Hastalıkları) hangi hastalara bakar?
Sıksık tekrar eden ağız içi yaraları
Akne,
Bel soğukluğu,
Deri kanseri,
Egzama,
Allerjik deri hastalıkları,
Mantar,
Nasır,
Saç dökülmesi,
Vücudun herhangi bir yerinde renk değişikliği (ala)
Siğil,
Sivilce,
Uçuk,
Kaşıntı
İyileşmeyen yada geç iyileşen deri yaraları
Cilt lekesi
Benler, çiller, doğum lekeleri,
Tırnak bozuklukları,
Ayak, koltuk altı terlemeleri,
Kıl dönmesi, aşırı kıllanma,
Sedef hastalığı,
Zona.
Ortopedi hangi hastalıklara bakar, ilgilenir?
- Vucudun eklem yerlerindeki ağrılar
- Nemli havalarda hissedilen eklem ağrıları
- Ayak bileği burkulmaları
- Bacak Bel Boyun Fıtık Kalça ağrıları
- Kas Kemik Kırıklar
- Omurga Omuz Romatizma
- Siyatik
- Topuk dikeni
- Bütün eklem ağrıları
- Bağ kopmaları
- Lif kopmaları
- Kas ağrıları
- Düşmelere bağlı kol ve bacak ağrıları
Üroloji hangi bölüme bakar?
- İdrar yaparken yanma hissi
- İdrar yolunda akıntı.
- Sık idrara çıkma
- İdrar yapamama tıkanma
- Böbrek taşı, bel ağrısıyla beraber bulantı olması,
- Erken boşalma,
- Frengi,
- İktidarsızlık,
- Kısırlık,
- Mesane,
- Penis Hastalıkları,
- Prostat
- Testislerde ağrı
- Gece sık sık idrara kalkma
- Kanlı idrar yapma (Kanlı işeme)
- Torbalarda şişme
- Testislerde sertlik, şişme
- Sünnet derisinde şişlik, kızarıklık.
Göğüs Cerrahi Hastalıkları neler?
- Kaburga kırıkları,
- Göğüs ağrısı
- Nefes almada güçlük ve nefes alırken hırıltılı ses
- Nefes darlığı,
- Zatürre,
- Pnömoni,
- Tüberküloz,
- Öksürüğe bağlı ağızdan kan gelmesi
- Yoğun kıvamlı bağlam çıkarma
- Düşme yada göğse alınan darbe sonucu göğüs ağrısı
- Göğüs içerisinde sıvı toplanması
- Akciğer Kanseri
- Göğüs duvarı şekil bozuklukları
- Göğüs içi maligniteler
- Akciğer apsesi
- Diafragma rahatsızlıkları
- Göğüs duvarı tümörleri
- Soluk borusu rahatsızlıkları
Psikiyatri hangi hastalıklara bakar?
- Depresyon,
- Gereksiz korkular
- Sosyalleşme bozukluğu
- Kekemelik
- Davranış bozukluğu
- Uyku bozukluğu,
- Uykusuzluk
- Huzursuzluk
- Tedirginlik
- Anksiyete Bozukluğu,(Kaygı bozukluğu.)
- Sosyal fobi,özgül fobi,
- Kişilik bozuklukları,
- Alkol, madde kullanımı, bağımlılığı,
- Öğrenme güçlüğü,
- Dikkat eksikliği, Hiperaktivite,
- Panik atak,
- Şizofreni,
- İnsominio (Uyku bozukluğu,)
- Davranış bozukluğuna karşı gelen bozukluklar,
- Bipolar bozukluk (İki uçlu duygu durum bozukluğu )(Mani depresyon)
- Şizoeffektif bozukluk,
- Psikiyatrik hastalıklarda tedaviler
- Davranış bozukluğu, karşı gelme bozukluğu,
- Mental Retardasyon (Zeka geriliği)
Göz Hastalıkları neler? Hangi hastalıklara göz bölümü bakar?
- Uzağı görme güçlüğü
- Yakını görme güçlüğü
- Görme netliği bozukluğu
- Arpacık, göz rahatsızlığına başlı baş dönmesi
- Gözde kızarıklık yanma hissi
- Göz kuruluğu
- Baş ağrısı ( görme bozukluğuna bağlı)
- Ani görme kaybı
- Gözde ani ortaya çıkan sinek uçuşmaları
- ışık çakmaları,
- Gözde çapaklanma,
- Göz ağrısı, batma.
Kardiyoloji hastalıkları neler?
- Göğüste tam yeri belli olmayan sıkışma hissi
- Bu ağrı sol kola ve çeneye doğru yayılır
- Ağrı hareket etmekle artar, dinlenirken azalır, fakat geçmez. Ağrı yarım saatten uzun sürer.
- Ağrıyla birlikte soğuk soğuk terleme ve mide bulantısı
- Nefes darlığı
Endokrinoloji neye bakar, hangi hastalara bakar?
- Tiroid bezinin az çalışması
- Hipertiroidi
Gastroenteroloji hangi hastalarla ilgilenir, neye bakar?
- Kabızlık
- İshal
- Kusma
- Bulantı
- Karın ağrısı
- İrritabıl barsak sendromu
- Retrosternal yanma hissi (Göğüs ortasında yanma hissi)
- Asit reflüsü (Ağza acı su gelmesi)
- Safra kesesi ağrısı.
- Midede yanma hissi
- Midede ekşime hissi
- Aşırı geyirme
- Aşırı gaz çıkarma
- Mide hastalıkları,
- Bağırsak hastalıkları,
- Karaciğer hastalıkları,
- Safra kesesi ve yolları hastalıkları,
- Pankreas hastalıkları,
- Sarılıklar,
- Hepatitler
Fizik Tedavi hangi hastalıklara bakar? Fizik tedavinin alanı neler?
- Ağrılı eklem sorunları
- Bel ve boyun ağrıları
- Kol, dirsek, el ve bilek ağrıları (sinir sıkışmaları, tenisçi dirseği, karpal tünel sendromu…)
- Elde-ayakta uyuşma.Ayak, ayak bileği ağrıları (hallux valgus, düz tabanlık…)
- Eklemlerde kireçlenme,
- Dizde kireçlenme.
- Disk hernileri (bel-boyun fıtıkları)
- Osteoporoz (kemik erimesi/zayıflığı)
- Fibromiyalji,
- Çeşitli kas hastalıkları,
- Kas ağrıları.
- Romatoid artrit,
- Ankilozan spondilit ,
- Romatizmal hastalıklar
- Diğer romatizmal hastalıklar (yumuşak doku romatizması; tendinit, eklem ve kas zorlanmaları)
- Felçli hastalar
Nefroloji neye bakar, hangi hastalıklarla ilgilenir?
- Gece sık sık idrara kalkma
- El, ayaklarda ve gözlerde şişme
- İdrar yapmada bozukluklar
- Ağrılı idrar
- Uykuda idrarı tutamama
- Böbrek iltihapları(Nefrit, Pyelonefrit gibi)
- Böbrek yetmezliği(Akut veya kronik)
- İdrar yolu enfeksiyonları
- Hipertansiyon (Böbrek kaynaklı)
Plastik Cerrahi Bölümü’nün İlgilendiği hastalıklar
- Deri kanserleri
- İyileşmeyen yaralar
- Deri yanıkları
- Doğumsal hasarlar
- Yanık izleri
- Yarık dudak
- Yarık damak
- Meme büyütme
- Meme küçültme
- Göz kapağı düşüklüğü
- Göz kapağı hasarları
- Et benleri; renkli benler
- Kulak şekil / bozuklukları
- Deri aşıları
- Yağ alma
- Yağ verme
- Burun şekil bozuklukları
- Deri gençleştirme (Kimyasal yöntem)
- Deri kırışıklıkları için Botoks uygulamaları
- MHRS randevu
- Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS)
- T.C. Sağlık Bakanlığı MHRS