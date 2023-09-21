|
Özgün

Hematoloji hangi hastalıklara bakar?

Hematoloji, kan ve kan hastalıklarını inceleyen tıp dalıdır. Kan, vücutta oksijeni, besin maddelerini, hormonları, vitaminleri, antikorları dokulara taşıyan ve oluşan karbondioksit ile atık maddeleri vücuttan uzaklaştıran yaşamsal bir sıvıdır. Peki Hematoloji neye bakar? Hematoloji nedir? Hangi hastalıklara bakar?

13:02 . 21/09/2023 Thursday
Yeni Şafak
Hematoloji hangi hastalıklara bakar?

Hematoloji hangi hastalıklara bakar?

Hematoloji, hayati önem taşıyan kanın sağlığının korunması ve kan hastalıklarının tedavisi için önemli bir tıp dalıdır. Hematoloji uzmanları, kan hastalıklarını teşhis etmek ve tedavi etmek için eğitimli ve deneyimli doktorlardır.

Hematoloji nedir?

Hematoloji, kan hastalıklarını iyi huylu (kanser olmayan) ve kötü huylu (kanser) olarak ikiye ayırır. İyi huylu kan hastalıklarına örnek olarak kansızlık, kanama bozuklukları ve tromboz (pıhtılaşma) sorunları verilebilir. Kötü huylu kan hastalıklarına örnek olarak lösemi, multipl miyelom ve lenfoma verilebilir.

Kan hastalıkları için hangi testler yapılır?

Hematoloji uzmanları, kan hastalıklarını teşhis etmek ve tedavi etmek için çeşitli testler ve tedaviler kullanırlar. Bu testler şunları içerebilir:

Kan testi
: Kan testi, kan hücrelerinin sayısını ve kalitesini değerlendirmek için kullanılır.
Kemik iliği biyopsisi
: Kemik iliği biyopsisi, kemik iliğinin küçük bir parçasını çıkarma işlemidir. Bu, kan hücrelerinin nasıl üretildiğini değerlendirmek için kullanılır.
Lenf nodu biyopsisi
: Lenf nodu biyopsisi, lenf nodundan küçük bir parça çıkarma işlemidir. Bu, lenf bezlerinde kanser olup olmadığını değerlendirmek için kullanılır.

Hematoloji uzmanları, kan hastalıklarını tedavi etmek için çeşitli ilaç, radyasyon ve cerrahi tedaviler kullanırlar. Bu tedaviler şunları içerebilir:

İlaçlar
: İlaçlar, kan hastalıklarının tedavisinde yaygın olarak kullanılır. Bu ilaçlar, kan hücrelerinin üretimini uyarmak, kan kaybını durdurmak veya kanser hücrelerini öldürmek için kullanılabilir.
Radyasyon tedavisi
: Radyasyon tedavisi, kanser hücrelerini öldürmek için kullanılan bir tedavidir.
Cerrahi tedavi
: Cerrahi tedavi, kanserli dokuları veya lenf bezlerini çıkarmak için kullanılan bir tedavidir.
#Hematoloji
#Hematoloji hastalıkları
#mhrs randevu
2 hours ago
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Merkez Bankası faiz kararı: 500 baz puan artırıldı