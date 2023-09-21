Hematoloji hangi hastalıklara bakar?
Hematoloji, hayati önem taşıyan kanın sağlığının korunması ve kan hastalıklarının tedavisi için önemli bir tıp dalıdır. Hematoloji uzmanları, kan hastalıklarını teşhis etmek ve tedavi etmek için eğitimli ve deneyimli doktorlardır.
Hematoloji nedir?
Hematoloji, kan hastalıklarını iyi huylu (kanser olmayan) ve kötü huylu (kanser) olarak ikiye ayırır. İyi huylu kan hastalıklarına örnek olarak kansızlık, kanama bozuklukları ve tromboz (pıhtılaşma) sorunları verilebilir. Kötü huylu kan hastalıklarına örnek olarak lösemi, multipl miyelom ve lenfoma verilebilir.
Kan hastalıkları için hangi testler yapılır?
Hematoloji uzmanları, kan hastalıklarını teşhis etmek ve tedavi etmek için çeşitli testler ve tedaviler kullanırlar. Bu testler şunları içerebilir:
Hematoloji uzmanları, kan hastalıklarını tedavi etmek için çeşitli ilaç, radyasyon ve cerrahi tedaviler kullanırlar. Bu tedaviler şunları içerebilir: