MHRS randevu işlemlerini sizler için hazırladık. Vatandaşlar ihtiyaç halinde rahatlıkla ALO 182 üzerinden ya da resmi internet sitesi üzerinden randevularını alabilirler. Sizler de MHRS randevusu almak istiyorsanız haberimizde bulunan bağlantıları kullanabilirsiniz.

MHRS Merkezi Hekim Rаndevu Sistemi nedir?

Merkezi Hekim Rаndevu Sistemi (MHRS); vаtаndаşlаrın Sаğlık Bаkаnlığı'nа bаğlı 2. ve 3. bаsаmаk hаstаneler ile аğız ve diş sаğlığı merkezleri için аlo182 hаttındаn Merkezi Hekim Rаndevu Sistemi(MHRS)'ni аrаyаrаk cаnlı operаtörlerden veyа web üzerinden kendilerine istedikleri hаstаne ve hekimden rаndevu аlаbilecekleri bir uygulаmаdır.Hаstаnelerde dаhа iyi bir kаynаk plаnlаnmаsı (iş gücü ve teçhizаt kullаnımının etkin ve verimli plаnlаnmаsı) yаpılаrаk vаtаndаş/hаstа memnuniyetinin аrtırılmаsı, hаstаnelerde kuyruklаrın аzаltılmаsı.Hаstаnelerde kаynаk kullаnımının ve dаğıtımının ölçülmesi (iş gücü, mаkine ve teçhizаt kullаnımının etkin ve verimli uygulаnmаsı) suretiyle; sаğlık hizmetleri sunumunun, verim ve kаlitesinin аrtırılmаsı. Merkezi Hekim Rаndevu Sistemi (MHRS) verileriyle, sаğlık politikаlаrı geliştirilmesine yаrdımcı olunmаsı.

Telefondan hastane randevusu nasıl alınır?

ALO182 aranarak; ev, iş, ankesör ve cep telefonlarından Sağlık Bakanlığına bağlı ALO182 çağrı merkezi aranır.ALO182 numaralı telefonu arayan vatandaş tarafından çağrıyı karşılayan asistana (canlı operatör) randevu talebinde bulunulan vatandaşın T.C. Kimlik Numarası verilir. Asistan vatandaş bilgilerini doğrular.Vatandaş randevu talebinde bulunduğu hastane, poliklinik ve hekim bilgilerinden en azından hangi polikliniğe gideceğini asistana bildirdikten sonra, asistan uygun tarih ve saat dilimlerini vatandaşa iletir. Vatandaş seçimini yaparak randevusunu alır.

İnternet üzerinden MHRS hastane randevusu nasıl alınır?

İnternet üzerinden hastane randevusu kolay bir şekilde alınır.

Vatandaşlar, ALO182'nin yanı sıra Online Randevu Sistemi aracılığıyla da randevu alabilmektedir.Vatandaşlar, randevu almak istedikleri Hekim Randevu Sistemi kapsamında olan hastanelerin internet sitelerindeki Online Randevu linkine basarak, Vatandaş Giriş ekranından kayıt oluşturup randevu alabilmektedir.

Hastene randevusu nasıl iptal edilir?

ALO 182 aranarak; ev, iş, ankesör ve cep telefonlarından Sağlık Bakanlığına bağlı ALO182 çağrı merkezi aranır. Bu arama randevu zamanından en az 80 dakika önce yapılmalıdır.ALO 182 numaralı telefonu arayan vatandaş tarafından çağrıyı karşılayan asistana randevu talebinde bulunulan vatandaşın T.C. Kimlik Numarası verilir. Asistan vatandaş bilgilerini doğrular.Vatandaş iptalini istediği randevusunun, tarih ve zamanını asistana iletir. Asistan tarafından ilgili randevu iptal edilir.

Web'den ; Hekim Randevu Merkezi Online Randevu ekranına T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile giriş yapılmalıdır.Randevu Geçmişi kısmına tıklayarak alınmış olunan tüm randevu bilgilerine erişilir ve Randevu iptal işlemi bu kısımdan yapılır.Randevu iptali için Randevu iptal kısmına tıklayarak randevu iptal edilir.

MHRS'ye nasıl kayıt olunur?

Yukardaki MHRS üye ol linkine tıkladığınızda karşınıza böyle bir alan çıkacak. TC kimlik numaranızı girmek zorunlu Ardından da aşağıdaki alanları dolduracaksınız. Bu işlemi yaptığınızda üyeliğin gerçekleşmiş olacak. Sonra ana sayfaya dönüp MHRS randevu al butonuna tıklayıp TC numaranızı ve parolanızı girerik randevunuzu alabilirsiniz.

MHRS üzerinden ailem adına randevu alabilir miyim?

İşlemler T.C. Kimlik numarası üzerinden yapıldığından bütün Aile fertleriniz için ayrı ayrı kendi Kimlik numaraları ve Kimlik bilgileri ile hesap oluşturmalısınız. İsterseniz aile fertleri için üye kaydı oluştururken hepsinde aynı mail adresi ve telefon numarasını kullanabilirsiniz.

MHRS şifremi ve hesap bilgilerimi nasıl değiştiririm?

Randevu al bölüme girdiğinizde, Kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra sağ taraftaki “Hesap Bilgileri" kısmından ilgili değişikliği yapabilirsiniz.

ALO 182 MHRS randevu en erken ne zamana randevu alabilirim

Aradığınız tarihten itibaren en erken 1 gün sonrası için randevu alabilirsiniz. Dilerseniz 15 gün sonrasına kadar herhangi bir güne randevu talep edebilirsiniz.

ALO 182 MHRS'den kaç randevu alabilirim, yakınlarım için randevu alabilir miyim?

Kendinize ve yakınlarınıza her aramada en fazla dört randevu alabilirsiniz. Aynı güne kendinize farklı polikliniklerden en fazla iki randevu alabilirsiniz.

ALO 182 MHRS randevu hattı ücretli mi?

ALO 182 Randevu Hattı acil aramalar kapsamında olmadığından ücretlidir. Hem sabit hatlardan hem de cep telefonlarından 182′ yi aramak sabit bir telefon hattını aramakla eşdeğerdir. BTK' ya göre Türkiye' de sabit hatları aramak 01.04.2013 tarihinden itibarendakikası en fazla 43,89 kuruştur. Türk-Telekom dakikası 7-15 kr. arası ücretlendirme yapmakta olup, tarifeler değişebilmektedir.İnternet ve akıllı cihazlar (cep telefonu, tablet vs.) üzerinden alınan randevular ise ücretsizdir.

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