Dermatoloji
Dermatoloji; mukoza zarı rahatsızlıkları, cilt sağlığı, tırnak ve saç ile ilgilenen bir tıp alanıdır. Deri, insan vücudundaki en büyük organ olarak tanımlanabilir. Yaralanma ve bakterilere karşı olarak en önemli bölgedir. Bununla beraber genel sağlığı yansıtmaktadır.
DERMATOLOJİ NEDİR?
Vücuttaki en büyük olan organ deridir. Bedeni dış enfeksiyonlardan ve etkenlerden korumak, ısı kaybını önleyebilmek gibi pek çok görevi bulunur. Deri ve Zührevi Hastalıkları yani Dermatoloji; deri, saç, tırnak hastalıkları, cinsel yolla bulaşan rahatsızlıkların tanısını, tedavisini ve takibini yapan, kozmetik, cilt sağlığı gibi sorunlarla ilgilenen tıbbi uzmanlık dalı şeklinde açıklanabilir. Halk arasında cildiye şeklinde de bilinir.
DERMATOLOJİ HANGİ HASTALIKLARA BAKAR?
Dermatolojinin ilgilendiği hastalıklar şunlardır:
DERMATOLOJİ TEŞHİS YÖNTEMLERİ
Dermatoloji uzmanları, bu hastalıkları teşhis etmek için çeşitli yöntemler kullanır. Bu yöntemler şunlardır:
DERMATOLOJİ HANGİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ UYGULAR?
Dermatoloji uzmanları, bu hastalıkları tedavi etmek için çeşitli yöntemler kullanır. Bu yöntemler şunlardır:
Dermatoloji, hem estetik hem de fonksiyonel açıdan önemli bir tıp dalıdır. Dermatologlar, cilt sağlığı ve güzelliği için gerekli uzmanlığa sahiptir.