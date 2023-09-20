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Dermatoloji bölümü hangi hastalıklara bakar?

Cilt ile ilgili hastalık yaşayanlar hangi bölüme gideceğini merak ederek konuya iligili uzmanlık birimini araştırır. Dermatoloji, deri, saç, tırnak, mukoza ve cinsel yolla bulaşan hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgilenen bir tıp dalıdır. Halk arasında cildiye olarak da bilinir. Dermatoloji nedir, hangi hastalıklara bakar? Dermatoloji hangi hastalıklara, nasıl tedavi uygular? İşte detaylar...

14:27 . 20/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Dermatoloji

Dermatoloji

Dermatoloji; mukoza zarı rahatsızlıkları, cilt sağlığı, tırnak ve saç ile ilgilenen bir tıp alanıdır. Deri, insan vücudundaki en büyük organ olarak tanımlanabilir. Yaralanma ve bakterilere karşı olarak en önemli bölgedir. Bununla beraber genel sağlığı yansıtmaktadır.

DERMATOLOJİ NEDİR?

Vücuttaki en büyük olan organ deridir. Bedeni dış enfeksiyonlardan ve etkenlerden korumak, ısı kaybını önleyebilmek gibi pek çok görevi bulunur. Deri ve Zührevi Hastalıkları yani Dermatoloji; deri, saç, tırnak hastalıkları, cinsel yolla bulaşan rahatsızlıkların tanısını, tedavisini ve takibini yapan, kozmetik, cilt sağlığı gibi sorunlarla ilgilenen tıbbi uzmanlık dalı şeklinde açıklanabilir. Halk arasında cildiye şeklinde de bilinir.

DERMATOLOJİ HANGİ HASTALIKLARA BAKAR?

Dermatolojinin ilgilendiği hastalıklar şunlardır:

Cilt hastalıkları:
Akne, egzama, sedef hastalığı, vitiligo, mantar enfeksiyonları, uyuz, saçkıran, herpes, siğil, deri kanseri gibi hastalıklardır.
Saç hastalıkları:
Saç dökülmesi, saçkıran, saçkıran, kepek, saçkıran gibi hastalıklardır.
Tırnak hastalıkları:
Tırnak mantarı, tırnak batması, tırnak yatağı iltihabı, tırnak kırıklığı gibi hastalıklardır.
Mukoza hastalıkları:
Ağız ülseri, genital herpes, genital siğil, vajinal mantar enfeksiyonu gibi hastalıklardır.
Cinsel yolla bulaşan hastalıklar:
HIV/AIDS, gonore, frengi, sifiliz, herpes, HPV, klamidya gibi hastalıklardır.

DERMATOLOJİ TEŞHİS YÖNTEMLERİ

Dermatoloji uzmanları, bu hastalıkları teşhis etmek için çeşitli yöntemler kullanır. Bu yöntemler şunlardır:

Fizik muayene:
Dermatolog hastayı muayene ederek hastalığın belirtilerini değerlendirir.
Laboratuvar testleri:
Kan ve idrar testleri, hastalığın teşhisi için yardımcı olabilir.
Görüntüleme testleri:
Ultrason, röntgen, tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) gibi görüntüleme testleri, hastalığın teşhisini ve evresini belirlemeye yardımcı olabilir.
Histolojik inceleme:
Deri veya doku örneğinin mikroskop altında incelenmesidir.

DERMATOLOJİ HANGİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ UYGULAR?

Dermatoloji uzmanları, bu hastalıkları tedavi etmek için çeşitli yöntemler kullanır. Bu yöntemler şunlardır:

İlaç tedavisi:
Cilt hastalıkları, saç hastalıkları, mukoza hastalıkları ve cinsel yolla bulaşan hastalıkların tedavisinde kullanılan çeşitli ilaçlar vardır.
Cerrahi:
Bazı cilt hastalıkları, saç hastalıkları ve cinsel yolla bulaşan hastalıkların tedavisinde cerrahi müdahale gerekebilir.
Lazer tedavisi:
Bazı cilt hastalıklarının tedavisinde lazer tedavisi kullanılabilir.
Kozmetik uygulamalar:
Cilt güzelliği ve gençliği için çeşitli kozmetik uygulamalar yapılabilir.

Dermatoloji, hem estetik hem de fonksiyonel açıdan önemli bir tıp dalıdır. Dermatologlar, cilt sağlığı ve güzelliği için gerekli uzmanlığa sahiptir.



#Dermatoloji
#Dermatoloji bölümü
#Dermatoloji tedavi yöntemleri
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