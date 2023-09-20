Onkoloji
Onkoloji; vücutta var olan tümörlerin oluşumu, nedenleri, tanısı, tedavisi ve kalıtımla ilişkisini inceleyen bilim dalıdır. Merak edilen "Onkoloji nedir, neye bakar? Onkoloji doktorları (onkolog) hangi hastalıklara bakar?" sorularının cevabını haberimizde bulabilirsiniz...
Onkoloji ne demek?
Latince oncos (şişlik) ve logos (bilim) kelimelerinin bir araya gelmesi ile oluşturulmuş bir deyimdir. Onkoloji Türkçede "kanserbilim" olarak ifade edilir. Hastaların takip ve tedavisinde cerrahi uzmanlar ile iş birliği yapılır.
Cerrahi onkoloji, tıbbi onkoloji ve radyasyon onkolojisi ortak çalışma ile hastanın tedavi ve takibini gerçekleştirir. Tıbbi onkoloji ilaç tedavisini, cerrahi onkoloji teşhis ve kanserli dokunun çıkarılmasını, radyasyon onkolojisi ise radyoterapi tedavisini üstlenir.
Onkoloji hangi hastalıklara bakar?
Onkolojinin ilgilendiği hastalıklar şunlardır:
Onkoloji uzmanları, kanser hastalığının teşhisi, tedavisi ve önlenmesi için uzmanlaşmış tıp doktorlarıdır. Onkoloji uzmanları, hastanın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için diğer uzmanlık alanlarından doktorlarla birlikte çalışır.
Onkoloji, günümüzde en önemli tıbbi sorunlardan biridir. Kanser, dünyanın her yerinde milyonlarca insanı etkileyen ölümcül bir hastalıktır. Onkoloji uzmanları, kanser hastalarının yaşam kalitesini iyileştirmek ve kanserden ölüm oranlarını azaltmak için sürekli araştırma yapmaktadır.