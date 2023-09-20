Tıp biliminde uzmanlık isteyen alanlardan biri olarak karşımıza çıkan ürolojide erken teşhis ve doğru tedavi oldukça önem taşımaktadır. Eğer siz de üroloji neye bakar diye merak ediyorsanız bu yazımız tam size göre. Üroloji erkeklerde neye bakar ile ilgili merak edilen tüm detaylar ve üroloji bölümünün hangi hastalıkları kapsadığıni sizler için derledik. Üroloji neye bakar? Üroloji nedir? Hangi hastalıklara bakar?