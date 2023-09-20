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Onkoloji Nedir? Onkaloji Hangi Hastalıklara Bakar?

Onkoloji, kanserin oluşumu, nedenleri, kalıtımla ilişkisi, tanısı, tedavisi, kanserle ilgili istatisikler ve kanserden korunmayla ilgilenen tıp dalıdır. Kanser, kötü huylu tümörleri ifade eder. Onkoloji Türkçede "kanserbilim" olarak ifade edilebilir. Onkoloji nedir? Onkoloji bölümünde uygulanan tedavi yöntemleri nelerdir? İşte ayrıntılı bilgiler...

15:19 . 20/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Onkoloji

Onkoloji

Onkoloji; vücutta var olan tümörlerin oluşumu, nedenleri, tanısı, tedavisi ve kalıtımla ilişkisini inceleyen bilim dalıdır. Merak edilen "Onkoloji nedir, neye bakar? Onkoloji doktorları (onkolog) hangi hastalıklara bakar?" sorularının cevabını haberimizde bulabilirsiniz...

Onkoloji ne demek?

Latince oncos (şişlik) ve logos (bilim) kelimelerinin bir araya gelmesi ile oluşturulmuş bir deyimdir. Onkoloji Türkçede "kanserbilim" olarak ifade edilir. Hastaların takip ve tedavisinde cerrahi uzmanlar ile iş birliği yapılır.

Cerrahi onkoloji, tıbbi onkoloji ve radyasyon onkolojisi ortak çalışma ile hastanın tedavi ve takibini gerçekleştirir. Tıbbi onkoloji ilaç tedavisini, cerrahi onkoloji teşhis ve kanserli dokunun çıkarılmasını, radyasyon onkolojisi ise radyoterapi tedavisini üstlenir.

Onkoloji hangi hastalıklara bakar?

Onkolojinin ilgilendiği hastalıklar şunlardır:

Kanser türleri:
Meme kanseri, akciğer kanseri, kolon kanseri, prostat kanseri, mide kanseri, lösemi, lenfoma, melanom ve diğer kanser türleridir.
Kanser evrelemesi:
Kanser hastalığının yayılma derecesini belirleme işlemidir.
Kanser tedavisi:
Kanser hastalığının tedavisinde kullanılan çeşitli yöntemler vardır.
Kanser kemoterapisi:
Kanser hücrelerini öldürmek için kullanılan ilaç tedavisidir.
Kanser radyoterapisi:
Kanser hücrelerini öldürmek için kullanılan radyasyon tedavisidir.
Kanser cerrahisi:
Kanserli dokunun veya organın cerrahi olarak çıkarılması işlemidir.
Kanser immünoterapisi:
Kanser hücrelerine karşı vücudun bağışıklık sisteminin uyarılması ile yapılan tedavidir.
Kanser hedefe yönelik tedaviler:
Kanser hücrelerinin spesifik özelliklerini hedefleyen tedavilerdir.

Onkoloji uzmanları, kanser hastalığının teşhisi, tedavisi ve önlenmesi için uzmanlaşmış tıp doktorlarıdır. Onkoloji uzmanları, hastanın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için diğer uzmanlık alanlarından doktorlarla birlikte çalışır.

Onkoloji, günümüzde en önemli tıbbi sorunlardan biridir. Kanser, dünyanın her yerinde milyonlarca insanı etkileyen ölümcül bir hastalıktır. Onkoloji uzmanları, kanser hastalarının yaşam kalitesini iyileştirmek ve kanserden ölüm oranlarını azaltmak için sürekli araştırma yapmaktadır.



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29 dakika önce
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