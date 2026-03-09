Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17. Geleneksel Büyükelçiler İftar Programı'nda konuştu.

Bu rahmet mevsiminde bizleri bir araya getiren AK Parti Dış İlişkiler Başbakanlığımızı tebrik ediyorum. Bu mübarek günlerin Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere huzura hasret tüm coğrafyalarda barışa vesile olmasını ve çölleşmiş gönülleri rahmet bulutları ile yeşertmesini temenni ediyorum. Ramazan'ın derin mesajlarına daha çok ihtiyaç duyduğumuz, barış ve dayanışma çağrılarına daha çok kulak vermemiz gereken bir dönemdeyiz.

Savaş uzadıkça tablo kötüleşecektir. Yeni maceralara girişmenin faturasını sadece çatışan taraflar değil, tüm bölge, hatta Avrupa ve Asya dahil tüm dünya ödeyecektir.

Türkiye olarak biz, Ortadoğu coğrafyasının tıpkı bir asır evvel olduğu gibi ameliyat masasına yeniden yatırılmasını kabul etmiyoruz.

Bu dostluk ve kardeşlik sofrasında iftarımızı ederken, bölgemizde ve dünyada son derece vahim hadiseler vuku buluyor. Gazze'de 12 Ekimde imzalana mutabakata rağmen insani trajedi devam ediyor. İnsani yardım girişlerinde sıkıntılar yaşanırken, İsrail saldırıları ile Gazze halkını terörize ediyor. Son 5 ayda 640'ın üzerinde Gazzeli, İsrail saldırılarında şehit oldu, 2000'e yakın insan yaralandı. İsrail hükümetinin işgal ve istila politikasından Batı Şeria da payını alıyor. 7 Ekim 2013'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te bin 120'den fazla Filistinli katledildi, 12 bine yakın Filisitinli yaralandı. Batı Şeria'da infazlar, işgaller ve zorla yerinden edilmeler artıyor. İsrail, uluslararası toplumun Gazze'den başka bir tarafa kaymasını fırsat bilerek 2 devletli çözüm yolunu dinamitliyor. 10 Ekimde imzalanan deklarasyondan bu yana hukuk dışı ve yayılmacı politikalarla barıştan yana olmadığını bir kez daha gösterdi. Türkiye dün olduğu gibi bugün de kardeş Filistin halkının yanındadır. Maddi manevi desteğini vermeye devam edecektir.

Tüm bunlara 28 Şubat itibarıyla İran'a yönelik saldırılar eklendi. Bu saldırılarda 300'ü aşkın çocuğun da olduğu 1500'e yakın İranlı hayatını kaybetti. İran kaynaklı füze ve dron saldırılarına paralel olarak gerilim tırmandı. Kısa sürede tüm bölgenin istikrarını tehdit eder boyuta ulaştı.

