MHP lideri Bahçeli'den CHP'ye 'arınma' reçetesi: 4S'den kurtulmalısınız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tüm partilerin siyasette arınma ve durulmaya ihtiyacı olduğunu söyleyip CHP'ye çağrıda bulundu. "MHP bu konuda her zaman üstüne düşeni yapmıştır; en ufak bir olay iddia olduğunda üstüne gider kim olursa olsun gerekli arınmayı yapar." diyen Bahçeli, "CHP'nin 4 S'den kurtulması gerekiyor." dedi. CHP'nin 4S'ye sıkıştığını dillendiren MHP lideri, "Saraçhane, Söğütözü, Silivri, Sosyal medya... CHP’nin buradan sıyrılıp yüzünü Anıtkabir'e ve millete dönmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.
MHP lideri Devlet Bahçeli, siyasette arınma ve durulma çağrısı yapıp "Tüm partilerin ihtiyacı vardır." dedi.
TV100'den Ahmet Yeşiltepe'ye açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Siyaset daha şeffaf, daha tutarlı ve daha sorumlu bir zemine taşınmalı." deyip ana muhalefet partisi CHP'ye çağrı yaptı.
“CHP KENDİ ARINMASINI YAPMALI”
Bahçeli, partisinin iddialar karşısındaki tutumuna dikkat çekerek partilerinin bu konuda hassas davrandığını ifade etti.
“CHP 4S’DEN KURTULMALI”
“SURİYE VE LÜBNAN BİRLİKTE HAREKET EDEBİLİR”
Bölgedeki gelişmelere de değinen Bahçeli, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını eleştirdi. Bahçeli, “ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları gerekçesizdir.” dedi.
Ortadoğu’daki gerilimlerin yeni kırılmalara yol açabileceğini belirten Bahçeli, “Bölgemizde yaşanan her gerilim, yeni kırılmaların ve yeni cepheleşmelerin önünü açmaktadır.” ifadelerini kullandı.
Bahçeli, bölgesel dengelere ilişkin değerlendirmesinde Suriye ve Lübnan’ın birlikte hareket edebileceğini de söyledi. “Bu denklemde Suriye ve Lübnan birlikte hareket edebilir. Bu, Ortadoğu’da yeni bir jeopolitik hat oluşturabilir.” diyen Bahçeli, Türkiye’nin süreci geniş bir perspektifle değerlendirmesi gerektiğini vurguladı.
MHP lideri Bahçeli, “Türkiye bu süreçte geniş perspektifli bir güvenlik ve dış politika yaklaşımıyla hareket etmelidir.” ifadelerini kullandı.