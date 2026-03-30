Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
MHP lideri Bahçeli'den CHP'ye 'arınma' reçetesi: 4S'den kurtulmalısınız

22:49 30/03/2026, Pazartesi
Diğer
Sonraki haber
Devlet Bahçeli, Özgür Özel'in Genel Başkanı olduğu CHP'ye 'siyaseten kurtuluş' reçetesi çıkardı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tüm partilerin siyasette arınma ve durulmaya ihtiyacı olduğunu söyleyip CHP'ye çağrıda bulundu. "MHP bu konuda her zaman üstüne düşeni yapmıştır; en ufak bir olay iddia olduğunda üstüne gider kim olursa olsun gerekli arınmayı yapar." diyen Bahçeli, "CHP'nin 4 S'den kurtulması gerekiyor." dedi. CHP'nin 4S'ye sıkıştığını dillendiren MHP lideri, "Saraçhane, Söğütözü, Silivri, Sosyal medya... CHP’nin buradan sıyrılıp yüzünü Anıtkabir'e ve millete dönmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

MHP lideri Devlet Bahçeli, siyasette arınma ve durulma çağrısı yapıp "Tüm partilerin ihtiyacı vardır." dedi.

TV100'den Ahmet Yeşiltepe'ye açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Siyaset daha şeffaf, daha tutarlı ve daha sorumlu bir zemine taşınmalı." deyip ana muhalefet partisi CHP'ye çağrı yaptı.

“CHP KENDİ ARINMASINI YAPMALI”

Bahçeli, partisinin iddialar karşısındaki tutumuna dikkat çekerek partilerinin bu konuda hassas davrandığını ifade etti.

“MHP bu konuda her zaman üstüne düşeni yapmıştır; en ufak bir olay iddia olduğunda üstüne gider kim olursa olsun gerekli arınmayı yapar.” diyen Bahçeli, ana muhalefet partisi CHP’nin de benzer bir tutum sergilemesi gerektiğini belirterek,
“Bu konuda şu an için ana muhalefetin buna ihtiyacı fazlasıyla vardır.”
ifadelerini kullandı.
CHP’nin toplumun hassasiyetlerine göre kendisini gözden geçirmesi gerektiğini söyleyen Bahçeli,
“CHP kendi arınmasını yapmalı toplumun hassasiyetlerine göre arınmalı ve durulmalıdır.”
dedi.

“CHP 4S’DEN KURTULMALI”

Bahçeli açıklamasında CHP’ye yönelik “4S” eleştirisini de dile getirdi
. Ekrem İmamoğlu güdümündeki siyasettten 'kurtulma' çağrısı yaptı.
Devlet Bahçeli, “CHP’nin 4 S’den kurtulması gerekiyor. Parti 4 S’ye sıkıştı. Saraçhane, Söğütözü, Silivri, Sosyal medya...” diye konuştu
CHP’nin bu gündemden uzaklaşması gerektiğini savunan Bahçeli,
“CHP’nin buradan sıyrılıp yüzünü Anıtkabir’e ve millete dönmesi gerekiyor.”
değerlendirmesinde bulundu.

“SURİYE VE LÜBNAN BİRLİKTE HAREKET EDEBİLİR”

Bölgedeki gelişmelere de değinen Bahçeli, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını eleştirdi. Bahçeli, “ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları gerekçesizdir.” dedi.

Ortadoğu’daki gerilimlerin yeni kırılmalara yol açabileceğini belirten Bahçeli, “Bölgemizde yaşanan her gerilim, yeni kırılmaların ve yeni cepheleşmelerin önünü açmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Bahçeli, bölgesel dengelere ilişkin değerlendirmesinde Suriye ve Lübnan’ın birlikte hareket edebileceğini de söyledi. “Bu denklemde Suriye ve Lübnan birlikte hareket edebilir. Bu, Ortadoğu’da yeni bir jeopolitik hat oluşturabilir.” diyen Bahçeli, Türkiye’nin süreci geniş bir perspektifle değerlendirmesi gerektiğini vurguladı.

MHP lideri Bahçeli, “Türkiye bu süreçte geniş perspektifli bir güvenlik ve dış politika yaklaşımıyla hareket etmelidir.” ifadelerini kullandı.



#Devlet Bahçeli
#MHP
#CHP
#Silivri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
