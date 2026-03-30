Türkiye dahil 8 ülkeden İsrail'e 'Kudüs' kınaması: Statükoyu değiştirme girişimini reddediyoruz

Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanları, işgal altındaki Kudüs’te, Müslümanlar ve Hristiyanların ibadet özgürlüğüne yönelik İsrail tarafından sürdürülen kısıtlamaları en güçlü şekilde kınayan ortak bir açıklama yayımladı. Kutsal mekânlara ilişkin hukuki ve tarihî statükoyu değiştirmeye yönelik her türlü İsrail girişiminin reddedildiği vurgulandı.
Türkiye Cumhuriyeti, Mısır Arap Cumhuriyeti, Ürdün Haşimi Krallığı, Endonezya Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti, Katar Devleti, Suudi Arabistan Krallığı ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dışişleri Bakanları tarafından yapılan ortak açıklamada, Müslümanların ibadet amacıyla Mescid-i Aksa / Harem-i Şerif’e erişiminin engellenmesi ile Kudüs Latin Patriği ve Kutsal Topraklar Muhafızı’nın Palmiye Pazarı Ayini’ni icra etmek üzere Kutsal Kabir Kilisesi’ne girişlerinin engellenmesi şiddetle kınandı ve reddedildi.
"İsrail'in statükoyu değiştirme girişimini reddediyoruz"
Bakanlar, söz konusu uygulamaların uluslararası insancıl hukuk dahil uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu ve mevcut hukuki ile tarihî statükonun ihlal edilmesi anlamına geldiğini belirtti.
Ayrıca bu uygulamaların ibadet yerlerine engelsiz erişim hakkını ihlal ettiğine dikkat çekildi.
"Hukuka aykırı ve kısıtlayıcı İsrail uygulamaları"
Bakanlar, Kudüs’ün ve buradaki Müslüman ile Hristiyan kutsal mekânlarının mevcut tarihî ve hukuki statükosuna riayet edilmesi gerektiğini vurguladı.
Açıklamada ayrıca toplam 144 dönümlük alanı kapsayan Mescid-i Aksa'nın tamamının yalnızca Müslümanlara ait bir ibadet yeri olduğu yinelendi. Ürdün Evkaf ve İslami İşler Bakanlığı’na bağlı Kudüs Evkaf İdaresi ve Mescid-i Aksa İşleri Dairesi’nin, Mescid-i Aksa'nın işlerini yürütmek ve girişleri düzenlemek konusunda münhasır yetkiye sahip hukuki merci olduğu vurgulandı.
"Derhal son verilmeli"
Bakanlar, işgalci güç İsrail’e Mescid-i Aksa'nın kapılarının kapatılmasına derhal son vermesi, Kudüs Eski Şehri’ne erişime yönelik kısıtlamaları kaldırması ve Müslümanların Mescid-i Aksa'ya erişimini engellemekten kaçınması çağrısında bulundu.
Ortak açıklamada ayrıca uluslararası topluma da çağrı yapılarak, İsrail’i Kudüs’teki Müslümanlara ve Hristiyanlara ait kutsal mekânlara ve bu mekânların kutsiyetine yönelik devam eden ihlaller ile hukuka aykırı uygulamalara son vermeye zorlayacak kararlı bir tutum benimsenmesi istendi.