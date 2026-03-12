59 yıl sonra Aksa'ya kilit

İşgalci İsrail yönetimi, bu Ramazan ayında başta Kudüs’teki Mescid-i Aksa ve El-Halil’deki Harem-i İbrahim Camii olmak üzere Filistin’deki kutsal mekanlara yönelik baskılarını artırıyor. İran’a karşı ABD ile ittifak kurarak saldırılar başlattığı 28 Şubat’tan beri Aksa ve Harem-i İbrahim’i kapatmaya devam eden işgal yönetimi, Müslümanların Ramazan ayının son 10 gününde yaptıkları itikaf ibadeti için de iki kutsal mescide gelmelerini engelliyor. 1967’de Kudüs’ün işgal edilmesinden bu yana ilk kez Ramazan ayında Mescid-i Aksa’da teravih namazı ve itikaf ibadetinin engellenmesi, bölgedeki dini ve tarihi statünün fiilen değiştirilmesine yönelik tehlikeli bir emsal olarak değerlendiriliyor.

EL-SAHİRA KAPISI'NDA DİRENİŞ

İşgalci İsrail hükümeti, İran’a karşı saldırıların başladığı 28 Şubat’tan itibaren, “Güvenlik nedenlerini” öne sürerek Mescid-i Aksa’ya giriş-çıkışları kapattı. Benzer bir uygulama El-Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camii’nde de İsrail tarafından yapılıyor. Kudüslüler, 12 gündür yatsı ve teravih namazları kılmak için Mescid-i Aksa’ya en yakın noktalardan biri olan El-Sahira Kapısı yakınlarında toplanıyor. Genç Gruplar sık sık Mescid-i Aksanın kapıları önünde namazlarını eda ederek Mescid-i Aksa’yı yalnız bırakmadıklarını gösteriyor. El-Halil’de ise Filistin Enformasyon Merkezi’ne bilgi veren Harem-i İbrahim Camii Müdürü Hıfzi Ebu Senine, Müslümanların her gün Harem-i İbrahim’de ibadet etmek için camiye geldiğini ancak engellendiğini söyledi. Ebu Senine, caminin kapalı olmasının hem Müslümanların ibadet hakkına hem de Batı Şeria ve Kudüs’teki dini mekanların statüsüne ilişkin anlaşmalara yönelik ihlal olduğunun altını çizdi.

MÜSLÜMANLAR İLK KIBLELERİNE SAHİP ÇIKSIN

Kudüslü düşünür ve yazar Halil Assali, Mescid-i Aksa’ya yönelik kısıtlamaların hiçbir Müslüman tarafından kabul edilmemesi gerektiğini belirterek, Mescid-i Aksa’nın cemaatten neredeyse tamamen mahrum bırakıldığı anlarda bile minarelerinden ezanın yükselmeye devam ettiğini, namazların ise caminin az sayıdaki görevlisi ve bekçisi tarafından kılındığını söyledi. Assali, “Kudüs’te bazı kardeşlerimizin Aksa kapılarından birinin yakınında durmaya çalıştıklarını gördüm. İçeri giremedikleri için, çocuklar gibi ağlayarak oturuyorlardı. Zira bizler için bu mescit, İslam inancının en önemli temel unsurlarından biridir. Bugün Kudüslüler ve dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar arasında derin bir hüzün, öfke ve endişe hakim. Hüzün var çünkü Aksa yalnız bırakıldı. Öfke var çünkü işgal güçleri zorla kapatma kararı dayattı ve Araplar ile Müslümanların yokluğu bu öfkeyi artırıyor. Endişe var çünkü İsrail’in ilk kıbleye yönelik son derece korkutucu planlar uygulayabileceğini görüyoruz. Bu yüzden Müslümanların birleşmesini ve ilk kıblesine sahip çıkmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

8 ÜLKEDEN KINAMA: BİR KARIŞINDAN VAZGEÇMEYİZ

Korsan karara ilişkin Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanları tarafından ortak açıklama yapıldı. 8 ülkenin bakanları tarafından, İsrail'in ramazan ayı süresince ibadet etmek isteyen Müslümanlara Mescid-i Aksa Harem-i Şerif’i kapalı tutmasına tepki gösterilerek kınama mesajı yayımlandı.

Hamas Hareketi de Mescid-i Aksa’nın 1967 yılından beri ilk kez Ramazan ayının son 10 gününde itikafa kapalı olmasına ilişkin bir açıklama yayınladı. Hareketin resmi telegram hesabından yayınlanan açıklamada, İsrail’in son gelişmeler ışığında bu yıl artırdığı baskının Batı Şeria’daki dini mekanların ve Mescid-i Aksa’nın statüsünü değiştirmeyi amaçladığına vurgu yapılarak, “Filistinliler bu mekanların bir karışından vazgeçmeyecek” ifadelerine yer verildi.





İtikaf nedir?

İtikaf, Hz. Muhammed’in (sav) Ramazan ayının son 10 gününde vaktini tamamen Mescid’de namaz, dua ve tevbeyle geçirerek yaptığı bir ibadettir. Kur’an-ı Kerim, Hz. Peygamber’e (sav) Ramazan ayının son 10 gününden biri olan Kadir Gecesi’nde nazil olmasından dolayı son 10 günün gecesinin ibadetle geçirilerek o gecenin maneviyatının yakalanması tavsiye edilmiştir. Mescid-i Aksa ise Müslümanların, henüz Allah tarafından Kabe kıble olarak belirlenmeden önce ibadet etmek için yönlerini çevirdiği bir mekan olması nedeniyle önem taşır. Ayrıca, İsra suresinde Hz. Peygamber’in (sav) bir gece Mekke’den Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya mucizeler gösterilmek üzere götürüldüğünü anlatan ayetler de itikafı Mescid-i Aksa'da yapmayı daha fazla anlamlı kılar.





Evlerinin enkazı üzerinde iftar yapıyorlar

İşgalci İsrail ordusunun soykırım işlediği ve tam kuşatmayı sürdürdüğü Gazze’de Filistinliler, Ramazan ayını enkaz içinde geçiriyor. Gazze’nin güneyindeki Han Yunus’ta İsrail saldırıları sonucu yıkılan evlerinin enkazı üzerinde yaşam mücadelesi veren Filistinli Halef ailesi, iftarını da yıkıntılar arasında yapıyor. İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’te başlattığı vahşi bombardımanlar öncesi 4 katlı evlerinde oturan Halef ailesi, Ramazan ayını bombardımanlarda kısmen tahrip olmuş evlerinin enkazı üzerinde geçiriyor. Ailenin 63 yaşındaki annesi Amine Halef, Anadolu Ajansı muhabirlerine verdiği röportajda, "Savaş öncesinde cennet gibi bir hayat yaşıyorduk. Evimiz 4 katlıydı ve çocuklarım aileleriyle birlikte yaşıyordu. Mutfak tüpü sorunumuz yoktu, hiçbir eksiğimiz yoktu. Savaş nedeniyle her şeyimiz yerle bir oldu” diye konuştu. Halef, "Savaş öncesinde saray gibi olan evimizde iftarımızı açıyorduk. Şimdi ise enkazların ve taşların üzerinde iftar açıyoruz" ifadelerini kullandı. Öte yandan, Gazze’deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail ordusu tarafından Gazze’de öldürülen Filistinlilerin sayısı dün bir artarak 72 bin 135’e ulaştı.



