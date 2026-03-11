ŞOK Market, 11-24 Mart 2026 aktüel ürün kataloğunu duyurdu. Bu hafta katalogda boya, merdiven, matkap ve tamir setleri gibi yapı market ürünleri dikkat çekiyor. Ayrıca araç yol kamerası ŞOK Market'in bu haftaki kataloğunda dikkat çeken ürünlerden. İşte ŞOK Market, 11-24 Mart 2026 aktüel ürün kataloğu.

1 /7 Hobby Isırgan 2 in 1 şampuan 99 TL Jagler Edt 50 ml parfüm ve deodorant kutu 279 TL Belmye Beyaz sabunlu/çilekli/zeytin çiçeği/lavanta banyo lifi 69 TL Duru Duş jeli çeşitleri 79 TL Veet Tüy dökücü krem/ağda bandı çeşitleri 135 TL Gillette Sensor 3 bıçaklı tıraş bıçağı 149 TL Beyaz Güvercin peçete 18 TL Familia Plus Natural kağıt havlu 16'lı 199 TL Familia Natural tuvalet kağıdı 48'li 339 TL Gillette Blue3 Comfort tıraş bıçağı 6+2 249 TL Gillette Permatik tekli/banyo tıraş bıçağı 5'li 82 TL Arko Men Tıraş jeli 99 TL Arko Men Tıraş kolonyası cool 99 TL Arko Men Cool tıraş kremi 45 TL Arko Men Klasik tıraş köpüğü 64 TL Sleepy Mikrofiber temizlik bezi 3'lü 179 TL Mintax Çamaşır yumuşatıcı çeşitleri 5 l 139 TL Ace Klasik çamaşır suyu 89 TL Porçöz Ekstra güçlü kireç çözücü 59 TL Porçöz Lavabo açıcı jel 89 TL

2 /7 Mis Yarım yağlı tost peyniri 1000 g 289 TL Mis Tam yağlı taze beyaz peynir 750 g 159 TL Mis Lor peyniri 500 g 49 TL Lio Naturel sızma zeytinyağı 1 l 279 TL Mis Tam yağlı 3 dilim olgunlaştırılmış beyaz peynir 525 g 175 TL Mis Yoğurt tam yağlı homojenize 1500 g 79 TL Mis Uht süt laktozsuz 1 l 47 TL Lio Yağlı siyah zeytin salamura 1 kg 149 TL Lio Çizik yeşil zeytin 900 g 169 TL Teksüt Yarım yağlı krem peynir 400 g 99 TL Teremyağ Kase margarin 250 g 48 TL Namet Dana kangal sucuk 2x200 g (1 alana 1 bedava) 289 TL Polonez Fit yaşam piliç füme 60 g 22 TL Anadolu Mutfağı iri nohut 1 kg 77 TL Anadolu Mutfağı sarı mercimek 1 kg 59 TL Piyale Tam buğday unu 2 kg 69 TL Şef Franzi Sriracha sos 510 g 99 TL Vatan Ketçap tatlı/acı 1000 g 59 TL Vatan Közlenmiş patlıcan 510 g 49 TL Tokat Erbaa Sarım salamura yaprak 2000 g 365 TL Deren Tiryaki siyah çay 1 kg 199 TL Deren Demlik poşet çay 100'lü 79 TL Kurukahveci Mehmet Efendi 100 g 79 TL Nescafe Gold ekonomik paket 100 g 179 TL

3 /7 Uno Anadolu gurme hamburger 4'lü 66 TL Uno Anadolu çok tahıllı tava ekmeği 430 g 64 TL Dr. Oetker Mini speciale sucuklu pizza 199 TL Superfresh Milföy hamuru 1000 g 109 TL Uno Çikolata kremalı kruvasan 300 g 89 TL Uno Çikolata kremalı kruvasan 50 g 11 TL Dr. Oetker Hamur kabartma tozu 15'li 33 TL Amigo Kabuklu ceviz 1 kg 229 TL Amigo Kırık ceviz içi 250 g 149 TL Amigo Tuzlu fıstık 200 g 39 TL Bonart Joytop sürpriz yumurta 24 TL Haribo Kalpli teneke kutu 300 g 149 TL Amigo Siyah ayçekirdeği 400 g 64 TL Amigo Badem içi/dalından çiğ badem 150 g 89 TL Lay's/Ruffles/Doritos mega paket çeşitleri 59 TL Kızılay/Kınık/Şifa sade/sarıkız maden suyu 6x200 ml 44 TL Didi Soğuk çay şeftali 2,5 l 54 TL Dimes Meyve suyu çeşitleri 1 l 49 TL Gimy Limonata/karadut aromalı içecek 54 TL Akmina C limon maden suyu 1 l 34 TL Fuse Tea egzotik 1 l 49 TL Doğanay Gurme acı şalgam suyu 2 l 54 TL

4 /7 Nostaljik şekerlik 149 TL Gold yumurta standlı tatlı kaşık çatal seti 299 TL Cambu Sunum fanuslu borosilikat cam kupa 100 TL Dikdörtgen tepsi 75 TL Vileda Turbo pedallı temizlik sistemi 1,699 TL Tablet mop 299 TL Click mop 249 TL Sprey mop set 249 TL Yedek mop başlığı 50 TL 2'li standlı sabunluk seti 299 TL Parex Deterjan hazneli bulaşık sünger 100 TL Renkli cam sabunluk 75 TL Elbise askısı 6'lı 75 TL Terapi banyo süngeri 34 TL Primanova Banyo seti 5'li 399 TL Metaltex Kapı arkası askısı 129 TL Metaltex Ayaklı yedekli tuvalet kağıtlığı 199 TL Metaltex Asılabilir 2 katlı banyo rafı 229 TL Fonksiyonel batarya ucu 69 TL Duş başlığı seti 169 TL Duş başlığı 89 TL Çöp kovası 5 l 100 TL



5 /7 Dinarsu Tek kişilik çok amaçlı yatak örtüsü 399 TL Dinarsu Çift kişilik çok amaçlı yatak örtüsü 449 TL Çift kişilik penye lastikli çarşaf 199 TL Tek kişilik penye lastikli çarşaf 179 TL Emboss banyo paspas seti 2'li 299 TL Koltuk örtüsü 159 TL Esem Kadın terlik 349 TL Esem Erkek terlik 349 TL Ütü masası kılıfı 100 TL Erkek casual çorap 5'li 100 TL 10'lu patik çorap 100 TL 2'li taşlı soket çorap 100 TL 3'lü simli soket çorap 100 TL 2'li leopar desen soket çorap 75 TL Bayan modal slip 3'lü 95 TL Kadın 2'li bato slip 79 TL İp askılı bayan modal atlet 72 TL Erkek atlet 76 TL Erkek boxer 2'li 124 TL

6 /7 Alpina Cam ankastre set 7,799 TL Arzum Lusso el blender seti 1,799 TL Range Fakir Toz torbasız süpürge 3,999 TL Fakir Liscio smart buhar jeneratörlü ütü 5,999 TL Arzum Practical dikey elektrikli süpürge 1,899 TL Powertec Ense sakal vücut kılı makinesi 249 TL Kiwi 2'si 1 arada şarjlı mikser ve doğrayıcı 599 TL Kiwi Çelik su ısıtıcı 599 TL Trax Mb-m818 puppy karaoke hoparlör 699 TL Kılıflı tws kulaklık air-5s 329 TL Torima Kulak üstü kablosuz kulaklık 349 TL Nostaljik el atarisi tetris 100 TL Piranha Araba figürlü bluetooth hoparlör 529 TL