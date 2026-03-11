ŞOK Market, 11-24 Mart 2026 aktüel ürün kataloğunu duyurdu. Bu hafta katalogda boya, merdiven, matkap ve tamir setleri gibi yapı market ürünleri dikkat çekiyor. Ayrıca araç yol kamerası ŞOK Market'in bu haftaki kataloğunda dikkat çeken ürünlerden. İşte ŞOK Market, 11-24 Mart 2026 aktüel ürün kataloğu.
Hobby Isırgan 2 in 1 şampuan 99 TL
Jagler Edt 50 ml parfüm ve deodorant kutu 279 TL
Belmye Beyaz sabunlu/çilekli/zeytin çiçeği/lavanta banyo lifi 69 TL
Duru Duş jeli çeşitleri 79 TL
Veet Tüy dökücü krem/ağda bandı çeşitleri 135 TL
Gillette Sensor 3 bıçaklı tıraş bıçağı 149 TL
Beyaz Güvercin peçete 18 TL
Familia Plus Natural kağıt havlu 16'lı 199 TL
Familia Natural tuvalet kağıdı 48'li 339 TL
Gillette Blue3 Comfort tıraş bıçağı 6+2 249 TL
Gillette Permatik tekli/banyo tıraş bıçağı 5'li 82 TL
Arko Men Tıraş jeli 99 TL
Arko Men Tıraş kolonyası cool 99 TL
Arko Men Cool tıraş kremi 45 TL
Arko Men Klasik tıraş köpüğü 64 TL
Sleepy Mikrofiber temizlik bezi 3'lü 179 TL
Mintax Çamaşır yumuşatıcı çeşitleri 5 l 139 TL
Ace Klasik çamaşır suyu 89 TL
Porçöz Ekstra güçlü kireç çözücü 59 TL
Porçöz Lavabo açıcı jel 89 TL
Mis Yarım yağlı tost peyniri 1000 g 289 TL
Mis Tam yağlı taze beyaz peynir 750 g 159 TL
Mis Lor peyniri 500 g 49 TL
Lio Naturel sızma zeytinyağı 1 l 279 TL
Mis Tam yağlı 3 dilim olgunlaştırılmış beyaz peynir 525 g 175 TL
Mis Yoğurt tam yağlı homojenize 1500 g 79 TL
Mis Uht süt laktozsuz 1 l 47 TL
Lio Yağlı siyah zeytin salamura 1 kg 149 TL
Lio Çizik yeşil zeytin 900 g 169 TL
Teksüt Yarım yağlı krem peynir 400 g 99 TL
Teremyağ Kase margarin 250 g 48 TL
Namet Dana kangal sucuk 2x200 g (1 alana 1 bedava) 289 TL
Polonez Fit yaşam piliç füme 60 g 22 TL
Anadolu Mutfağı iri nohut 1 kg 77 TL
Anadolu Mutfağı sarı mercimek 1 kg 59 TL
Piyale Tam buğday unu 2 kg 69 TL
Şef Franzi Sriracha sos 510 g 99 TL
Vatan Ketçap tatlı/acı 1000 g 59 TL
Vatan Közlenmiş patlıcan 510 g 49 TL
Tokat Erbaa Sarım salamura yaprak 2000 g 365 TL
Deren Tiryaki siyah çay 1 kg 199 TL
Deren Demlik poşet çay 100'lü 79 TL
Kurukahveci Mehmet Efendi 100 g 79 TL
Nescafe Gold ekonomik paket 100 g 179 TL
Uno Anadolu gurme hamburger 4'lü 66 TL
Uno Anadolu çok tahıllı tava ekmeği 430 g 64 TL
Dr. Oetker Mini speciale sucuklu pizza 199 TL
Superfresh Milföy hamuru 1000 g 109 TL
Uno Çikolata kremalı kruvasan 300 g 89 TL
Uno Çikolata kremalı kruvasan 50 g 11 TL
Dr. Oetker Hamur kabartma tozu 15'li 33 TL
Amigo Kabuklu ceviz 1 kg 229 TL
Amigo Kırık ceviz içi 250 g 149 TL
Amigo Tuzlu fıstık 200 g 39 TL
Bonart Joytop sürpriz yumurta 24 TL
Haribo Kalpli teneke kutu 300 g 149 TL
Amigo Siyah ayçekirdeği 400 g 64 TL
Amigo Badem içi/dalından çiğ badem 150 g 89 TL
Lay's/Ruffles/Doritos mega paket çeşitleri 59 TL
Kızılay/Kınık/Şifa sade/sarıkız maden suyu 6x200 ml 44 TL
Didi Soğuk çay şeftali 2,5 l 54 TL
Dimes Meyve suyu çeşitleri 1 l 49 TL
Gimy Limonata/karadut aromalı içecek 54 TL
Akmina C limon maden suyu 1 l 34 TL
Fuse Tea egzotik 1 l 49 TL
Doğanay Gurme acı şalgam suyu 2 l 54 TL
Nostaljik şekerlik 149 TL
Gold yumurta standlı tatlı kaşık çatal seti 299 TL
Cambu Sunum fanuslu borosilikat cam kupa 100 TL
Dikdörtgen tepsi 75 TL
Vileda Turbo pedallı temizlik sistemi 1,699 TL
Tablet mop 299 TL
Click mop 249 TL
Sprey mop set 249 TL
Yedek mop başlığı 50 TL
2'li standlı sabunluk seti 299 TL
Parex Deterjan hazneli bulaşık sünger 100 TL
Renkli cam sabunluk 75 TL
Elbise askısı 6'lı 75 TL
Terapi banyo süngeri 34 TL
Primanova Banyo seti 5'li 399 TL
Metaltex Kapı arkası askısı 129 TL
Metaltex Ayaklı yedekli tuvalet kağıtlığı 199 TL
Metaltex Asılabilir 2 katlı banyo rafı 229 TL
Fonksiyonel batarya ucu 69 TL
Duş başlığı seti 169 TL
Duş başlığı 89 TL
Çöp kovası 5 l 100 TL
Dinarsu Tek kişilik çok amaçlı yatak örtüsü 399 TL
Dinarsu Çift kişilik çok amaçlı yatak örtüsü 449 TL
Çift kişilik penye lastikli çarşaf 199 TL
Tek kişilik penye lastikli çarşaf 179 TL
Emboss banyo paspas seti 2'li 299 TL
Koltuk örtüsü 159 TL
Esem Kadın terlik 349 TL
Esem Erkek terlik 349 TL
Ütü masası kılıfı 100 TL
Erkek casual çorap 5'li 100 TL
10'lu patik çorap 100 TL
2'li taşlı soket çorap 100 TL
3'lü simli soket çorap 100 TL
2'li leopar desen soket çorap 75 TL
Bayan modal slip 3'lü 95 TL
Kadın 2'li bato slip 79 TL
İp askılı bayan modal atlet 72 TL
Erkek atlet 76 TL
Erkek boxer 2'li 124 TL
Alpina Cam ankastre set 7,799 TL
Arzum Lusso el blender seti 1,799 TL
Range Fakir Toz torbasız süpürge 3,999 TL
Fakir Liscio smart buhar jeneratörlü ütü 5,999 TL
Arzum Practical dikey elektrikli süpürge 1,899 TL
Powertec Ense sakal vücut kılı makinesi 249 TL
Kiwi 2'si 1 arada şarjlı mikser ve doğrayıcı 599 TL
Kiwi Çelik su ısıtıcı 599 TL
Trax Mb-m818 puppy karaoke hoparlör 699 TL
Kılıflı tws kulaklık air-5s 329 TL
Torima Kulak üstü kablosuz kulaklık 349 TL
Nostaljik el atarisi tetris 100 TL
Piranha Araba figürlü bluetooth hoparlör 529 TL
Dijital kablosuz hava kompresörü 999 TL
Araç içi yol kayıt kamerası 999 TL
Vakumlu manyetik telefon tutucu 199 TL
Spiralli telefon tutucu 119 TL
Kör nokta aynası 2'li 50 TL
Dikiz ayna telefon tutucu 119 TL
Araç çöp kovası 75 TL
Araç çakmak şarjı 100 w 149 TL
Otopark numaratör fosforlu 39 TL
Cep telefonu malzeme filesi 50 TL
Araç içi temizleme fırçası 59 TL
Jant detay temizlik fırçası 79 TL
Genel detay temizleme fırçası 3'lü 129 TL
Oto paspas 4 parça 499 TL
Fakir Araç bakım ürünleri çeşitleri 59 TL
Motosiklet brandası 349 TL
Hugel Akü 12v 60ah 2,490 TL
Torpido bakım seti 2'li 59 TL
Liqui Moly Fren balata temizleme spreyi 119 TL
Caldini Motor temizleme spreyi 100 TL
Caldini Lastik tamir kiti 100 TL
Steel Jant boyası 100 TL
Oto yıkama seti 100 TL