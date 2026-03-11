Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik “ihaleye fesat karıştırma” ve “rüşvet” suçlarına yönelik operasyon yaptı. Operasyona çerçevesinde polisin belediyede arama yaptığı öğrenilirken, birçok şüpheli hakkında ise gözaltı kararı olduğu öğrenildi. Bu operasyon sonrası Mersin Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi dağılımı da merak konusu oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi’de çoğunluk kimde, hangi partide?