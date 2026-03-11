Yeni Şafak
Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde çoğunluk kimde, hangi partide?

Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik “ihalelerde usulsüzlük ve rüşvet” iddiaları kapsamında operasyon düzenlendi. Çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu operasyon sonrası Mersin Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi dağılım da merak konusu oldu. Peki Mersin Büyükşehir Belediyesi’de çoğunluk kimde, hangi partide?

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet" iddialarıyla soruşturma başlatıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde “ihaleye fesat karıştırma” ve “rüşvet” suçlarına karıştığı iddia edilen bazı kişilere yönelik operasyon başlatıldı. İşte Mersin Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi dağılımı listesi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik “ihaleye fesat karıştırma” ve “rüşvet” suçlarına yönelik operasyon yaptı. Operasyona çerçevesinde polisin belediyede arama yaptığı öğrenilirken, birçok şüpheli hakkında ise gözaltı kararı olduğu öğrenildi. Bu operasyon sonrası Mersin Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi dağılımı da merak konusu oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi’de çoğunluk kimde, hangi partide?

