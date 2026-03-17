YKS SINAV TARİHİ 2026: ÖSYM YKS 2026 sınav tarihi hangi gün, ne zaman yapılacak?

Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için kritik süreçte sona yaklaşılıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamında TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılmak isteyen ancak başvuru sürecini kaçıran adaylar için geç başvuru dönemi büyük önem taşıyor. Adaylar şimdi geç başvuru tarihleri ve ücret detaylarını araştırıyor.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı için geç başvuru süreci gündemdeki yerini koruyor. TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılacak adaylar, geç başvuruların ne zaman sona ereceğini ve ücretlerin ne kadar olduğunu merak ediyor.
YKS GEÇ BAŞVURU 2026 TARİHLERİ NE ZAMAN?
YKS geç başvuru işlemleri, 10 Mart 2026 Salı günü başladı, 12 Mart 2026 Perşembe günü saat 23.59'da sona erdi.
YKS 2026 NE ZAMAN YAPILACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS), 20-21 Haziran 2026'da yapılacağını açıkladı.