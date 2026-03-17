Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından her yıl üreticilere sağlanan mazot ve gübre desteği ödemeleri için binlerce çiftçinin gözü kulağı resmi açıklamalarda. Üretim maliyetlerini karşılamak adına büyük önem taşıyan bu desteklerin hesaplara geçip geçmediği, e-Devlet ve ÇKS üzerinden kontrol edilebiliyor. İşte 2026 Mart ayı mazot gübre desteği sorgulama ekranı
Mazot gübre desteği ödemeleri, üreticilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Tarımsal desteklerden yararlanan çiftçiler, yapılacak ödemelerin hesaplara yatırılacağı tarihi yakından takip ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek mazot gübre desteği ödemeleri, destekten yararlanma hakkı bulunan üreticilerin hesaplarına aktarılıyor.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Şubat 2026 Cumartesi günü Haliç Kongre Merkezi'nde çiftçiler ile iftar programında bir araya geldi. Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Adalet Bakanı Akın Gürlek, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bitkisel üretim yapanların destek ödemelerine başlıyoruz. 6 Mart'tan itibaren bir ay içinde 81 milyar lira temel ve planlı üretim desteği ödemelerini çiftçilerimizin hesaplarına aktaracağız. Hayırlı uğurlu olsun diyorum" dedi.
2026 Mart Mazot ve Gübre Desteği Ödeme Takvimi
Ödemeler, yoğunluğu önlemek amacıyla kimlik numarasının son hanesine göre şu tarihlerde gerçekleştiriliyor:
T.C. Kimlik Son Hanesi Ödeme Tarihi Durum
0, 2 ve 4 6 Mart 2026 Cuma (saat 18.00 sonrası) Tamamlandı
6 13 Mart 2026 Cuma (saat 18.00 sonrası) Tamamlandı
8 20 Mart 2026 Cuma (saat 18.00 sonrası) Bekleniyor
MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NASIL SORGULANIR?
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan vatandaşlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle Çiftçi Destek Ödemesi sorgulaması yapabilir.
Sorgulama yapmak için e devlet ekranı üzerinden Çiftçi Kayıt Sistemi ekranına giriş yapmak yeterli.
Ödeme Sorgulama Nasıl Yapılır?
Desteğin hesabınıza geçip geçmediğini veya size tahsis edilen tutarı şu kanallardan kontrol edebilirsiniz:
e-Devlet: "Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)" veya "Tarım ve Orman Bakanlığı Çiftçi Destek Ödemesi Sorgulama" ekranı üzerinden.
Ziraat Bankası: Çiftçi kartınız varsa ATM'lerden veya mobil bankacılık üzerinden "Destek Ödemeleri" kısmından.
MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR?
Bakanlıktan, konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, yapılan değişiklikle 2026 üretim yılı için destek katsayı değeri, 2025 yılına göre yüzde 27 artırılarak dekara 310 lira olacak.
Temel destekle tüm ürünler için mazot maliyetinin yüzde 50'si ve gübre maliyetinin yüzde 25'i karşılanacak.