Kurban keserken hangi dualar okunmalı? İşte dikkat edilmesi gereken kurallar

1. En'âm Suresi, 162-163. Ayetler

Kurbanı kesen kişi, tüm hayatını ve ibadetlerini Allah'a adadığını bu ayetle beyan eder:





Okunuşu: "Kul inne salâtî ve nüsükî ve mahyâye ve memâtî lillâhi rabbi'l-âlemîn. Lâ şerîke leh, ve bi-zâlike ümirtü ve ene evvelü'l-müslimîn."





Anlamı: "De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetim/kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. O’nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emredildi ve ben Allah’a teslim olanların ilkiyim."





2. En'âm Suresi, 79. Ayet

Hz. İbrahim’in de diliyle yapılan bu dua, tam bir tevhid (tek Allah inancı) beyanıdır:





Okunuşu: "İnnî veccehtü vechiye lillezî fatara's-semâvâti ve'l-arda hanîfen ve mâ ene mine'l-müşrikîn."





Anlamı: "Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah’a ortak koşanlardan değilim."























