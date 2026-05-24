Kurban keserken hangi dualar okunmalı? İşte dikkat edilmesi gereken kurallar

Kurban kesiminde okunacak dualar ve dikkat edilmesi gereken dini kurallar, Kurban Bayramı öncesi en çok araştırılan konular arasında yer aldı. “Bismillahi Allahü ekber” zikrinin yanı sıra En’âm Suresi’nden ayetlerin de okunabileceği belirtilirken, kesim sırasında hijyen ve hayvan refahı kurallarına uyulması gerektiği vurgulanıyor.
Kurban kesiminde hangi dualar okunur?
Kurban ibadeti, İslam dininde hem dini hem de sosyal yönü bulunan önemli ibadetler arasında yer alıyor. Kurban kesimi sırasında okunacak dualar ve uygulanması gereken dini kurallar, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlar tarafından araştırılıyor.
Kurban kesimi sırasında en temel ve yaygın şekilde okunan ifade “Bismillahi Allahü ekber” sözüdür. Bu ifade, “Allah’ın adıyla, Allah en büyüktür” anlamına geliyor.
Bunun yanında, kurban ibadetinin manevi yönünü ifade eden bazı ayetler de okunabiliyor.
1. En'âm Suresi, 162-163. Ayetler
Kurbanı kesen kişi, tüm hayatını ve ibadetlerini Allah'a adadığını bu ayetle beyan eder:
Okunuşu: "Kul inne salâtî ve nüsükî ve mahyâye ve memâtî lillâhi rabbi'l-âlemîn. Lâ şerîke leh, ve bi-zâlike ümirtü ve ene evvelü'l-müslimîn."
Anlamı: "De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetim/kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. O’nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emredildi ve ben Allah’a teslim olanların ilkiyim."
2. En'âm Suresi, 79. Ayet
Hz. İbrahim’in de diliyle yapılan bu dua, tam bir tevhid (tek Allah inancı) beyanıdır:
Okunuşu: "İnnî veccehtü vechiye lillezî fatara's-semâvâti ve'l-arda hanîfen ve mâ ene mine'l-müşrikîn."
Anlamı: "Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah’a ortak koşanlardan değilim."
Kurban kesiminde dikkat edilmesi gerekenler
Kurban kesiminin hem dini usullere hem de sağlık kurallarına uygun şekilde yapılması gerektiği belirtiliyor. Kesim sırasında dikkat edilmesi gereken temel kurallar ise şöyle sıralanıyor:
- Hayvanın acı çekmemesi için kesimin ehil kişiler tarafından yapılması gerekiyor.
- Kesimde keskin bıçak kullanılması ve işlemin hızlı şekilde tamamlanması önem taşıyor.
- Yemek borusu, nefes borusu ve ana damarların usulüne uygun şekilde kesilmesi gerekiyor.
- Hayvanın can vermesi beklenmeden başının gövdeden ayrılmaması gerektiği ifade ediliyor.
- Kesilmeyi bekleyen diğer hayvanların, kesim işlemini görmemesine dikkat edilmesi öneriliyor.
- Kesim sonrası çevre temizliği ve hijyen kurallarına uyulması gerektiği belirtiliyor.
Yetkililer ayrıca, kurban atıklarının belediyelerin belirlediği alanlara bırakılması veya uygun yöntemlerle bertaraf edilmesi gerektiğini hatırlatıyor.
Hijyen ve çevre temizliği uyarısı
Uzmanlar, kurban kesim işlemlerinin yalnızca belirlenen alanlarda yapılmasının halk sağlığı açısından önem taşıdığına dikkat çekiyor. Özellikle sıcak hava koşullarında hijyen kurallarına uyulmamasının çevre ve sağlık sorunlarına yol açabileceği belirtiliyor.