Manisa bayram namazı saati 27 Mayıs Çarşamba: Kurban Bayramı bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Kurban Bayramı namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir ve il il belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı’nca 2026 Kurban Bayramı namaz saatleri 81 il için namazvakitleri.diyanet.gov.tr internet adresinden paylaşıldı. 27 Mayıs Çarşamba günü Müslümanların kurban ibadetlerini idrak edeceği Kurban Bayramı başlayacak. Milyonlarca Müslüman bayram namazı için camiye akın edecek. Manisa’da bayram namazı saati 06:23 olarak açıklandı. Peki Manisa ilçelerinde Kurban Bayramı bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Kurban Bayramı’nın ilk günü eda edilecek bayram namazı için geri sayım sürerken, vatandaşlar bulundukları illerde namazın saat kaçta kılınacağını araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2026 yılı bayram namazı vakitlerine göre Manisa'da Kurban Bayramı namazı belli oldu.
Manisa'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Kurban Bayramı'nın 27 Mayıs 2026 Çarşamba başlayacak olması dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığının iller için açıkladığı bayram namazı saatlerine göre Manisa’da bayram namazı saat 06:23’te kılınacak.
Ahmetli Kurban Bayram Namaz Vakti 06:22
Akhisar Kurban Bayram Namaz Vakti 06:21:
Alaşehir Kurban Bayram Namaz Vakti 06:20
Demirci Kurban Bayram Namaz Vakti 06:18
Gölmarmara Kurban Bayram Namaz Vakti 06:21
Gördes Kurban Bayram Namaz Vakti 06:19
Kırkağaç Kurban Bayram Namaz Vakti 06:21
Köprübaşı Kurban Bayram Namaz Vakti 06:19
Kula Kurban Bayram Namaz Vakti 06:19
Salihli Kurban Bayram Namaz Vakti 06:21
Sarıgöl Kurban Bayram Namaz Vakti 06:19
Saruhanlı Kurban Bayram Namaz Vakti 06:23
Selendi Kurban Bayram Namaz Vakti 06:17
Soma Kurban Bayram Namaz Vakti 06:21
Turgutlu Kurban Bayram Namaz Vakti 06:22
Bayram namazı nasıl kılınır?
Bayram namazına nasıl niyet edilir?
Kurban Bayramı Namazı için: “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.
Bayramı namaz iki rekat olup cemaatle kılınan bir namazdır. Niyet edildikten sonra imama uyularak şu şekilde kılınır:
Bayram namazı 1. rekat kılınışı
· İmam sesli, cemaat ise gizlice Allahuekber diyerek iftitah tekbiri alır ve eller göbek hizasında bağlanır.
· Gizlice Sübhaneke okunur.
· Daha sonra imamla birlikte ilave (zâit) tekbirlere geçilir.
· İmam Allahuekber dediğinde eller kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır.
· İmam 2. tekbiri alır ve eller kaldırılır, yanlara bırakılır.
· İmamla birlikte üçüncü tekbir alınır ve bu defa eller bağlanır.
· İmam gizlice Euzü besmele çektikten sonra açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur. Cemaat ise eller bağlı şekilde sessizce imamı dinler.
· İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa “sübhâne rabbiye’l-azîm” denir. “Semiallahü limen hamideh” diyerek ruküdan kalkılır.
· Ardından iki kez peş peşe secdeye varılır ve 3 defa “sübhâne rabbiye’l-â’lâ” denir.
· İkinci rekate kalkılır.
Bayram namazı 2. rekat kılınışı
· İmam; gizlice Besmele çeker, açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur.
· Cemaat ise sessizce imamı dinler.
· Rükûya gitmeden önce imamın Allahuekber demesiyle tekbir alınır ve eller kulak hizasına kaldırılıp yanlara salınır.
· Aynı şekilde 2. tekbir alınır ve eller yanlara salınır.
· 3. tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
· Son olarak, 4. tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmadan rükûya gidilir.
· Rükû ve secdenin ardından oturulur, Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur. Daha sonra “Esselamu aleyküm ve rahmetullah” denilerek önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
· Bundan sonra müezzinle beraber “Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd” diyerek 3 defa tekbir getirilir.
· Bu tekbirlerle birlikte imam-hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar. Hutbe bittikten sonra dua edilerek namaz tamamlanır.