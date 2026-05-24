Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB haziran 2026 PPK tarihi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) haziran ayı faiz kararı için kritik tarih netleşti. Piyasalar, yatırımcılar ve milyonlarca vatandaş “Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, faiz sabit mi kalacak?” sorusuna odaklanırken, gözler 11 Haziran’da yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına çevrildi. Nisan ayında politika faizini yüzde 37’de sabit tutan TCMB’nin yeni kararında vereceği mesajlar; dolar, altın, mevduat faizleri, kredi piyasası ve enflasyon beklentileri açısından yakından takip ediliyor.
TCMB haziran ayı PPK toplantısı ne zaman?
Merkez Bankası faiz kararı için gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın haziran ayı Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildi. TCMB, yılın dördüncü faiz kararını 11 Haziran 2026 Perşembe günü açıklayacak.
TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı, 11 Haziran 2026 tarihinde saat 14.00’te gerçekleştirilecek. Aynı gün toplantının ardından politika faizine ilişkin karar kamuoyuyla paylaşılacak.
Ekonomi çevreleri ve piyasa aktörleri, TCMB’nin faiz politikasına yönelik mesajlarını yakından izliyor.
Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak?
Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı, PPK toplantısının ardından 11 Haziran Perşembe günü saat 14.00’te duyurulacak.
Kararda;
- Politika faizi,
- Gecelik borç verme faizi,
- Gecelik borçlanma faizi,
- Enflasyon görünümüne ilişkin değerlendirmeler
yer alacak.
Nisan ayında faiz sabit tutulmuştu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan ayında gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bırakmıştı.
TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığında yapılan toplantının ardından yayımlanan açıklamada, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 37’de korunduğu bildirilmişti.
Kurul ayrıca;
- Gecelik borç verme faiz oranını yüzde 40,
- Gecelik borçlanma faiz oranını yüzde 35,5
seviyesinde sabit tuttuğunu açıklamıştı.
TCMB’nin değerlendirmesinde, mart ayında enflasyonun ana eğiliminde gerileme görüldüğü belirtilirken, nisan ayına ilişkin öncü verilerin ise ana eğilimde sınırlı bir yükselişe işaret ettiği kaydedildi.
TCMB açıklamasında jeopolitik risk vurgusu
Merkez Bankası’nın önceki faiz kararına ilişkin açıklamasında, jeopolitik gelişmelerin oluşturduğu belirsizliklere dikkat çekildi.
Açıklamada, enerji fiyatlarında yüksek seyir ve oynaklık gözlendiği belirtilirken, söz konusu gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki etkilerinin yakından takip edildiği ifade edildi.
TCMB ayrıca sıkı para politikası duruşunun, fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürüleceğini vurguladı.