Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Bayram namazında hangi dualar okunur? Zevaid tekbirleri ve adım adım bayram namazı kılınışı

Zevaid tekbirleri nedir?





Bayram namazında birinci rekâtta üç, ikinci rekâtta da üç olmak üzere toplam altı ilave tekbir alınıyor. İslam fıkhında bu tekbirler “Zevaid tekbirleri” olarak adlandırılıyor.





Tekbirler sırasında eller kulak hizasına kaldırılıyor ve bazı tekbirlerden sonra eller yanlara bırakılıyor. Son tekbirde ise eller bağlanarak kıyama devam ediliyor.