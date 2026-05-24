Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Bayram namazında hangi dualar okunur? Zevaid tekbirleri ve adım adım bayram namazı kılınışı

Bayram namazı ibadetini doğru şekilde yerine getirmek isteyen vatandaşlar, namazın kılınış adımlarını araştırmaya başladı. Bayram namazı, yılda iki kez cemaatle kılınan ve kendine özgü tekbirleri bulunan ibadetlerden biri olarak öne çıkıyor. Bayram namazındaki fazladan alınan “Zevaid tekbirleri”, namazın diğer vakit namazlarından ayrılan en önemli özellikleri arasında yer alıyor. İşte adım adım bayram namazı kılınışı…
Kurban Bayramı yaklaşırken “Bayram namazı nasıl kılınır?” ve “Zevaid tekbirleri nedir?” soruları arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı. Bayram namazında hangi duaların okunduğu, kaç tekbir alındığı ve namazın hangi durumlarda geçerli sayıldığına ilişkin detaylar haberimizde…
Bayram namazı nasıl kılınır?
Bayram namazı, İslam dininde Ramazan ve Kurban Bayramı sabahında cemaatle kılınan iki rekâtlık vacip bir namaz olarak kabul ediliyor. Cuma namazı kendisine farz olan kişiler için bayram namazı da vacip sayılıyor.
Bayram namazı camilerde cemaatle eda edilirken, ezan okunmuyor ve kamet getirilmiyor. Bayram hutbesi ise namazın ardından okunuyor.
Bayram namazını diğer namazlardan ayıran en önemli unsur, her iki rekâtta alınan fazladan tekbirler oluyor. Bu tekbirlere “Zevaid tekbirleri” adı veriliyor.
Zevaid tekbirleri nedir?
Bayram namazında birinci rekâtta üç, ikinci rekâtta da üç olmak üzere toplam altı ilave tekbir alınıyor. İslam fıkhında bu tekbirler “Zevaid tekbirleri” olarak adlandırılıyor.
Tekbirler sırasında eller kulak hizasına kaldırılıyor ve bazı tekbirlerden sonra eller yanlara bırakılıyor. Son tekbirde ise eller bağlanarak kıyama devam ediliyor.
Kurban Bayramı namazının kılınışı
Cemaat saf düzeni aldıktan sonra imamın arkasında şu şekilde niyet ediliyor:
“Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama.”
İmamın “Allâhu Ekber” demesiyle birlikte cemaat de tekbir alarak namaza başlıyor. Ardından imam ve cemaat gizlice “Sübhâneke” duasını okuyor.
Birinci rekâtta üç kez Zevaid tekbiri getiriliyor:
İlk iki tekbirde eller kaldırılıp yanlara bırakılıyor.
Üçüncü tekbirde ise eller bağlanıyor.
Ardından imam Fâtiha ve sure okuyor, cemaat ise imamı dinliyor.
Rükû ve secdelerin ardından ikinci rekâta geçiliyor.
İkinci rekâtta hangi tekbirler alınır?
İkinci rekâtta imam yeniden Fâtiha ve sure okuyor. Sure tamamlandıktan sonra üç kez daha tekbir getiriliyor.
Üçüncü tekbirin ardından eller bağlanmadan dördüncü tekbirle rükûa gidiliyor. Secdelerin ardından oturuşa geçiliyor ve şu dualar okunuyor:
Ettehiyyâtü
Allâhümme Salli
Allâhümme Bârik
Rabbenâ Âtinâ
Selam verilmesiyle bayram namazı tamamlanıyor.
Bayram hutbesinde ne okunur?
Namazın ardından imam minbere çıkarak hutbe okuyor. Bayram hutbesi, cuma hutbesinden farklı olarak namazdan sonra gerçekleştiriliyor.
Hutbeye şu tekbirlerle başlanıyor:
“Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, Lâ İlâhe İllallâhü ve’llâhü Ekber, Allâhu Ekber ve lillâhil-hamd.”
Kurban Bayramı hutbesinde cemaate kurban ibadetiyle ilgili bilgiler veriliyor.
Bayram namazıyla ilgili dikkat çeken hükümler
Bayram namazına ilişkin dini kaynaklarda yer alan bazı uygulamalar şöyle sıralanıyor:
Bayram namazından önce camide ve evde nafile namaz kılınması mekruh kabul ediliyor.
Bayram namazı geçiren kişi, namazı tek başına kılamıyor ve kaza edemiyor.
Kurban Bayramı namazı ilk gün kılınamazsa ikinci veya üçüncü gün eda edilebiliyor.
Şafii mezhebine göre bayram namazı sünnet-i müekkede kabul ediliyor ve tek başına da kılınabiliyor.
Şafii mezhebindeki uygulamada ayrıca ilk rekâtta yedi, ikinci rekâtta ise beş tekbir getiriliyor.
Şafii mezhebinde bayram namazı farkı
Şafii mezhebine göre bayram namazında alınan tekbir sayısı Hanefi mezhebinden farklılık gösteriyor.
Bu uygulamaya göre:
İlk rekâtta 7 tekbir,
İkinci rekâtta 5 tekbir alınıyor.
Tekbirler, Fâtiha suresi ve zamm-ı sureden önce getiriliyor.