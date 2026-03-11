Askeri Güç Dengeleri Sil Baştan: ABD - İran ve Pakistan-Afganistan gerilimi sonrası...

Dünyanın en güçlü ordularını belirleyen Global Firepower 2026 verilerini açıkladı. Asker sayısından hava ve deniz unsurlarına, savunma harcamalarından lojistik altyapıya kadar birçok kriterin baz alındığı endekste Türkiye’nin konumu merak konusu oldu. Güncel listede küresel güç dengesi bir kez daha gözler önüne serildi.
2026 Askeri Güç Endeksi sonuçları açıklandı. ABD merkezli Global Firepower tarafından yayımlanan listede ülkelerin askeri kapasitesi çok sayıda kriter üzerinden puanlandı. Türkiye, savunma sanayindeki yerli üretim hamleleri ve operasyonel kabiliyetiyle sıralamada öne çıkan ülkelerden biri oldu. İşte dünyanın en güçlü orduları güncel liste.
20- Ukrayna
0.3691
19- Mısır
0.3651
18- İspanya
0.3247
17- Avustralya
0.3208
16- İran
0.3199
14- Pakistan
0.2626
13- Endonezya
0.2582
12- Almanya
0.2463
11- Brezilya
0.2374
10-İtalya
0.2211
9- Türkiye
0.1975
8- Birleşik Krallık
0.1881
7- Japonya
0.1876
6- Fransa
0.1798
5- Güney Kore
0.1642
4- Hindistan
0.1346
3- Çin
0.0919
2- Rusya
0.0791
1- Amerika Birleşik Devletleri
0.074