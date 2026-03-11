Yeni Şafak
Askeri Güç Dengeleri Sil Baştan: ABD - İran ve Pakistan-Afganistan gerilimi sonrası...

Askeri Güç Dengeleri Sil Baştan: ABD - İran ve Pakistan-Afganistan gerilimi sonrası...

15:06 11/03/2026, Çarşamba
G: 11/03/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Dünyanın en güçlü ordularını belirleyen Global Firepower 2026 verilerini açıkladı. Asker sayısından hava ve deniz unsurlarına, savunma harcamalarından lojistik altyapıya kadar birçok kriterin baz alındığı endekste Türkiye’nin konumu merak konusu oldu. Güncel listede küresel güç dengesi bir kez daha gözler önüne serildi.

2026 Askeri Güç Endeksi sonuçları açıklandı. ABD merkezli Global Firepower tarafından yayımlanan listede ülkelerin askeri kapasitesi çok sayıda kriter üzerinden puanlandı. Türkiye, savunma sanayindeki yerli üretim hamleleri ve operasyonel kabiliyetiyle sıralamada öne çıkan ülkelerden biri oldu. İşte dünyanın en güçlü orduları güncel liste.

20- Ukrayna

0.3691

19- Mısır

0.3651

18- İspanya

0.3247

17- Avustralya

0.3208

16- İran

0.3199

14- Pakistan

0.2626

13- Endonezya

0.2582

12- Almanya

0.2463

11- Brezilya

0.2374

10-İtalya

0.2211

9- Türkiye

0.1975

8- Birleşik Krallık

0.1881

7- Japonya

0.1876

6- Fransa

0.1798

5- Güney Kore

0.1642

4- Hindistan

0.1346

3- Çin

0.0919

2- Rusya

0.0791

1- Amerika Birleşik Devletleri

0.074

#Asker
#ordu
#ABD
#İsrail
#Hindistan
