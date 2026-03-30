Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara
Etimesgut Belediyesine zimmet soruşturması: 4 gözaltı

09:3430/03/2026, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
Ankara Batı Başsavcılığı Etimesgut Belediyesi iştirak şirketine soruşturma başlattı.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, Sayıştay denetimlerinde Etimesgut Belediyesi ile iştiraki Etimkent A.Ş.’nin hesaplarında tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin 'Zimmet' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Sayıştay Başkanlığı tarafından Etimesgut Belediye Başkanlığı bünyesinde yapılan 2025 yılı hesap ve işlemlerine ilişkin olağan denetimler sırasında tespit edilen usulsüzlükler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Denetimlerde belediyeye ait aşevi, yemek alımı ve dağıtımı işlemleri ile belediye iştiraki Etimkent A.Ş’nin hesaplarında usulsüzlükler belirlendi. Söz konusu tespitler üzerine Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından zimmet suçundan soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, Etimkent A.Ş Genel Müdürü M.Ç., Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü A.C., aynı müdürlükte mutemet olarak görev yapan S.K. ile Etimkent A.Ş kasa sorumlusu H.B. hakkında Ankara Batı Sulh Ceza Hakimliği’nden alınan arama kararları doğrultusunda 30 Mart 2026 tarihinde şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Yapılan operasyon sonucunda tüm şüpheliler yakalanarak gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi.


#Ankara
#Sayıştay
#Etimesgut Belediyesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
