Kırklareli'nde zimmet soruşturmasında 3 belediye personeli gözaltına alındı

15:1624/02/2026, Salı
AA
Kırklareli Belediyesi
Kırklareli Belediyesi

Kırklareli'nde şehirler arası otobüs terminalinde görevliyken 9 ay önce açığa alınan 3 belediye personeli, otogar giriş-çıkış ücretlerini zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla gözaltına alındı.

Kırklareli Belediyesi, yürüttüğü disiplin soruşturmasında hazırladığı rapor doğrultusunda 3 personel hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bunun üzerine Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Bu kapsamda, 2 Mayıs 2025'te görevlerinden uzaklaştırılan veri hazırlama ve kontrol işletmeni Ç.T. ve E.Y. ile memur E.A'nın, mevzuat gereği tahsil etmek, korumak ve gözetmekle yükümlü oldukları otogar giriş-çıkış ücretlerini görev yaptıkları süre boyunca zimmetlerine geçirdikleri öne sürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düzenlenen operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.

Öte yandan, para havalesi yaptığı belirlenen otobüs şoförleri, muavinler ile Kırklareli Belediyesi muhasebe görevlilerinin bilgi sahibi sıfatıyla ifadelerine başvurulacağı öğrenildi.




#Belediye Personeli
#Kırklareli
#Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı
#zimmet
