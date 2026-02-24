Yeni Şafak
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan: 'CHP'den istifa edince üstümden 100 ton yük kalktı'

09:1724/02/2026, Salı
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan

CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan yeni açıklamalarda bulundu. Özarslan, “Ben CHP’den istifa ettim, üstümden 100 ton yük kalktı. Allah kurtardı beni. Allah Mansur Bey’i CHP’den kurtarsın!' dedi.

CHP’den ayrılan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, istifasının ardından yeni değerlendirmelerde bulundu. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın açıklamalarını, tv100 ekranlarında Sinan Burhan şu ifadelerle aktardı:

''Ben CHP’den istifa ettim, üstümden 100 ton yük kalktı. Allah kurtardı beni. Allah Mansur Bey’i CHP’den kurtarsın! CHP’den kurtulursa Mansur Bey rahatlar. Keçiören halkı bana dua ediyor istifa ettiğim için. Keçiörenli hizmetlerimizden memnun, Ramazan ayını dolu dolu geçiriyoruz, Keçiören’de hizmet ediyoruz.

Ekrem İmamoğlu’nu ankete sokarak mı aday gösterdiler? Mansur Yavaş’a gelince ‘anketlere bakarız’ diyorlar, bir de ‘seçime yakın açıklarız’ deniyor.

Ekrem İmamoğlu’nun adaylığı ankete sokulmadan hemen açıklandı. Bu bile Mansur Yavaş’ın aday gösterilmeyeceğinin delilidir.''



