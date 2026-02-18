Keçiören’de Belediye Başkanı Özarslan’ın istifası ardından ilk anket: AK Partili seçmenin yüzde 72’sinden destek

Mesut Özarslan’ın performansına tam not

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın görev süresi boyunca sergilediği performans, vatandaşlar tarafından genel olarak başarılı bulunuyor. Ankete katılanların yüzde 59,50’si Özarslan’ın çalışmalarını "Başarılı" olarak nitelendirirken, "Başarısız" bulanların oranı yüzde 33,30 seviyesinde kalıyor.

2024 seçimlerinde CHP’ye oy verenlerin yüzde 56,71’i başkanı başarılı buluyor.

AK Parti seçmeninin yüzde 68,44’ü de Mesut Özarslan’ın çalışmalarını başarılı bulduğunu ifade ediyor.

AK Parti’ye geçiş iddiaları

Anketin en dikkat çekici bölümünü, Başkan Özarslan’ın AK Parti’ye katılacağı yönündeki tartışmalara verilen yanıtlar oluşturuyor. Keçiören halkının bu konudaki genel eğilimi, olası bir transferin onaylandığı yönünde.

Genel onay oranı

Toplumun genelinde Özarslan’ın AK Parti’ye katılması fikrini onaylayanların oranı yüzde 54,10 iken, bu duruma karşı çıkanların oranı yüzde 39,20 olarak ölçüldü.

Seçmen gruplarına göre dağılım

Parti tabanları bu konuda farklı refleksler gösteriyor:

Özarslan’ın AK Parti’ye geçişine CHP’li seçmenlerin yüzde 51,83’ü "Onaylamıyorum" derken, yüzde 43,90’ı bu kararı onaylayabileceğini belirtiyor.

AK Partili vatandaşların yüzde 71,88’i Mesut Özarslan’ı kendi saflarında görmeyi destekliyor.

"AK Parti adayı olursa oy verir misiniz?"

Ankette sorulan kritik sorulardan biri de olası bir seçim senaryosuna yönelik oldu. Mesut Özarslan’ın bir sonraki seçimde AK Parti adayı olması durumunda oy verip vermeyecekleri sorulan seçmenlerin yanıtları şöyle şekillendi:

Katılımcıların yüzde 54,30’u "Evet, oy veririm" yanıtını verirken, yüzde 37,70’i "Hayır" dedi.

Özarslan AK Parti’den aday olursa, geçmişte ona oy veren CHP’lilerin yüzde 50,20’si oy vermeyeceğini, yüzde 43,70’i ise yine de oy vereceğini ifade ediyor.

AK Partili seçmenlerin yüzde 72,94’ü Özarslan’ın kendi partilerinden aday olması durumunda kendisine destek vereceğini belirtiyor.



