Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Keçiören’de Belediye Başkanı Özarslan’ın istifası ardından ilk anket: AK Partili seçmenin yüzde 72’sinden destek

Keçiören’de Belediye Başkanı Özarslan’ın istifası ardından ilk anket: AK Partili seçmenin yüzde 72’sinden destek

07:3218/02/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Toplam 2 bin katılımcı ile yapılan araştırma, Özarslan’ın istifa sonrası Keçiören’in nabzını tuttu.
Toplam 2 bin katılımcı ile yapılan araştırma, Özarslan’ın istifa sonrası Keçiören’in nabzını tuttu.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın CHP’den istifasının ardından griPOLL Araştırma tarafından 9-11 Şubat 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen ilk saha çalışması, ilçedeki siyasi dengelerin nabzını tuttu. İşte toplam 2 bin katılımcı ile yapılan araştırmada sonuçlar...

Mesut Özarslan’ın performansına tam not

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın görev süresi boyunca sergilediği performans, vatandaşlar tarafından genel olarak başarılı bulunuyor. Ankete katılanların yüzde 59,50’si Özarslan’ın çalışmalarını "Başarılı" olarak nitelendirirken, "Başarısız" bulanların oranı yüzde 33,30 seviyesinde kalıyor.

2024 seçimlerinde CHP’ye oy verenlerin yüzde 56,71’i başkanı başarılı buluyor.

AK Parti seçmeninin yüzde 68,44’ü de Mesut Özarslan’ın çalışmalarını başarılı bulduğunu ifade ediyor.

AK Parti’ye geçiş iddiaları

Anketin en dikkat çekici bölümünü, Başkan Özarslan’ın AK Parti’ye katılacağı yönündeki tartışmalara verilen yanıtlar oluşturuyor. Keçiören halkının bu konudaki genel eğilimi, olası bir transferin onaylandığı yönünde.

Genel onay oranı

Toplumun genelinde Özarslan’ın AK Parti’ye katılması fikrini onaylayanların oranı yüzde 54,10 iken, bu duruma karşı çıkanların oranı yüzde 39,20 olarak ölçüldü.

Seçmen gruplarına göre dağılım

Parti tabanları bu konuda farklı refleksler gösteriyor:

Özarslan’ın AK Parti’ye geçişine CHP’li seçmenlerin yüzde 51,83’ü "Onaylamıyorum" derken, yüzde 43,90’ı bu kararı onaylayabileceğini belirtiyor.

AK Partili vatandaşların yüzde 71,88’i Mesut Özarslan’ı kendi saflarında görmeyi destekliyor.

"AK Parti adayı olursa oy verir misiniz?"

Ankette sorulan kritik sorulardan biri de olası bir seçim senaryosuna yönelik oldu. Mesut Özarslan’ın bir sonraki seçimde AK Parti adayı olması durumunda oy verip vermeyecekleri sorulan seçmenlerin yanıtları şöyle şekillendi:

Katılımcıların yüzde 54,30’u "Evet, oy veririm" yanıtını verirken, yüzde 37,70’i "Hayır" dedi.

Özarslan AK Parti’den aday olursa, geçmişte ona oy veren CHP’lilerin yüzde 50,20’si oy vermeyeceğini, yüzde 43,70’i ise yine de oy vereceğini ifade ediyor.

AK Partili seçmenlerin yüzde 72,94’ü Özarslan’ın kendi partilerinden aday olması durumunda kendisine destek vereceğini belirtiyor.


#Keçiören
#Anket
#CHP
#AK parti
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Kırklareli kura sonuçları isim listesi canlı izle