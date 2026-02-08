Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan CHP'den istifa etti

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Özarslan, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Keçiören halkının büyük desteğiyle belediye başkanı seçildiğini hatırlatarak, göreve başladığı ilk günden itibaren parti rozetini çıkardığını ve tüm ilçeye eşit, şeffaf hizmet anlayışıyla çalıştığını ifade etti.

"CHP içerisinde şahsıma yönelik dedikodu ve algı faaliyeti başlatıldı"

Son dönemde Keçiören’in büyük yatırımları ve kronik sorunlarına çözüm bulmak amacıyla yaptığı ziyaretlerin artmasıyla birlikte CHP içerisinde bazı kliklerin kendisine yönelik “sistemli bir dedikodu ve algı faaliyeti” başlattığını öne süren Özarslan, milli ve manevi değerlere mesafeli tutum sergilendiğini ve gerçek dışı iddialarla itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını savundu.

"Bakan Kurum ile görüştükten sonra baskılar arttı"

Özarslan, 6 Ocak 2026 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Keçiören’in sorunlarının çözümüne yönelik bir görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, bu ziyaretin ardından parti içindeki baskıların daha da arttığını dile getirdi. Bakan Kurum ile olan ilişkilerinin okul ve mesai arkadaşlığına dayanan uzun yıllara yayılan bir dostluk olduğunu vurgulayan Özarslan, ilçeye hizmet amacıyla yapılan bir görüşmenin farklı anlamlara çekilmesini “anlaşılmaz” olarak nitelendirdi.

"Özgür Özel hakaret, tehdit ve iftira içeren mesajlar gönderdi"

Açıklamasında dikkat çeken iddialara da yer veren Özarslan, 7 Şubat 2025 gecesi CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından kendisine WhatsApp üzerinden hakaret, tehdit ve iftira içeren mesajlar gönderildiğini öne sürdü. Mesajlarda ailevi değerlerinin ve anne-babasının da hedef alındığını iddia eden Özarslan, bu durum karşısında CHP’li seçmene olan saygısının devam ettiğini ancak parti çatısı altında siyaset yapmasının artık mümkün olmadığını kaydetti.

"Hizmet etmeye parti ayrımı gözetmeden devam edeceğim"

Bu gerekçelerle CHP üyeliğinden istifa ettiğini açıklayan Özarslan, tepkisinin partinin kurumsal kimliğine ya da Atatürkçü ve Cumhuriyetçi seçmenlere değil, mevcut yönetim anlayışına yönelik olduğunu ifade etti. Açıklamasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başta olmak üzere Ankaralı diğer belediye başkanlarına teşekkür eden Özarslan, Keçiören halkının kendisine verdiği emaneti layıkıyla taşımaya ve ilçeye hizmet etmeye parti ayrımı gözetmeden devam edeceğini belirtti.





Aziz Hemşerilerim,

31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Keçiören halkı teveccüh göstererek büyük bir oy oranı ile şahsımı Belediye Başkanlığı’na layık görmüştür. Keçiören halkının bu teveccühü beni onore etmiştir. Mazbata alma töreninde de açıkladığım üzere, ilk günden… — Dr. Mesut Özarslan (@OzarslanMesut) February 8, 2026







