Ankara TOKİ çekilişi ne zaman 2026? Ankara TOKİ kura çekimi tarihi belli oldu mu?

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut hamlesinde kura heyecanı sürerken, gözler bu kez Ankara’ya çevrildi. Başkentte inşa edilmesi planlanan 31 bin 73 konut için kura takvimi merak konusu oldu. Başvurusunu tamamlayan binlerce vatandaş, hak sahiplerinin ne zaman belirleneceğini ve isim listelerinin hangi tarihte açıklanacağını araştırıyor. İlçelere göre kontenjan dağılımı da yakından takip edilirken, Ankara kura tarihine ilişkin gelişmeler gündemin üst sıralarında yer alıyor. İşte detaylar…
TOKİ ANKARA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şubat ayının ilk haftasının kura takvimini paylaştı. Takvim doğrultusunda Ankara kurası tarihi henüz belli olmadı. 2-8 Şubat 2026 TOKİ kura takvimi ile bu hafta Elazığ, Kayseri, Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Osmaniye, Yalova ve Kırıkkale kura çekimleri gerçekleşecek.
ANKARA TOKİ KONUT DAĞILIMI 2026
Ankara Merkez (Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan): 21.780 konut
Ankara Sincan Temelli: 4.000 konut
Akyurt: 150 konut
Ayaş: 150 konut
Bala: 110 konut
Beypazarı: 750 konut
Çamlıdere: 200 konut
Çubuk: 500 konut
Elmadağ: 500 konut
Evren: 41 konut
Güdül: 142 konut
Haymana: 150 konut
Kahramankazan: 300 konut
Kalecik: 150 konut
Kızılcahamam: 150 konut
Nallıhan: 200 konut
Nallıhan (Çayırhan): 100 konut
Polatlı: 1.500 konut
Şereflikoçhisar: 200 konut