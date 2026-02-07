Yeni Şafak
Ankara TOKİ çekilişi ne zaman 2026? Ankara TOKİ kura çekimi tarihi belli oldu mu?

7/02/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut hamlesinde kura heyecanı sürerken, gözler bu kez Ankara’ya çevrildi. Başkentte inşa edilmesi planlanan 31 bin 73 konut için kura takvimi merak konusu oldu. Başvurusunu tamamlayan binlerce vatandaş, hak sahiplerinin ne zaman belirleneceğini ve isim listelerinin hangi tarihte açıklanacağını araştırıyor. İlçelere göre kontenjan dağılımı da yakından takip edilirken, Ankara kura tarihine ilişkin gelişmeler gündemin üst sıralarında yer alıyor. İşte detaylar…

Türkiye genelinde il il devam eden TOKİ kura çekilişlerinde sıradaki durak Ankara oldu. 500 bin konut projesi kapsamında başkentte hayata geçirilecek 31 bini aşkın konut için geri sayım başladı. Başvuru yapan adaylar, kura tarihinin netleşip netleşmediğini ve ilçelere göre dağılımın nasıl olacağını öğrenmek istiyor. Hak sahipliği listelerinin açıklanacağı tarih de en çok merak edilen konular arasında. İşte TOKİ Ankara sürecine ilişkin son durum…

TOKİ ANKARA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şubat ayının ilk haftasının kura takvimini paylaştı. Takvim doğrultusunda Ankara kurası tarihi henüz belli olmadı. 2-8 Şubat 2026 TOKİ kura takvimi ile bu hafta Elazığ, Kayseri, Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Osmaniye, Yalova ve Kırıkkale kura çekimleri gerçekleşecek.

ANKARA TOKİ KONUT DAĞILIMI 2026

Ankara Merkez (Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan): 21.780 konut

Ankara Sincan Temelli: 4.000 konut

Akyurt: 150 konut

Ayaş: 150 konut

Bala: 110 konut

Beypazarı: 750 konut

Çamlıdere: 200 konut

Çubuk: 500 konut

Elmadağ: 500 konut

Evren: 41 konut

Güdül: 142 konut

Haymana: 150 konut

Kahramankazan: 300 konut

Kalecik: 150 konut

Kızılcahamam: 150 konut

Nallıhan: 200 konut

Nallıhan (Çayırhan): 100 konut

Polatlı: 1.500 konut

Şereflikoçhisar: 200 konut

