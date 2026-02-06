Yeni Şafak
TOKİ Kütahya kura çekilişi ne zaman 2026? 500 bin TOKİ Kütahya kura takvimi açıklandı mı?

16:376/02/2026, Cuma
TOKİ 500 bin konut projesi ile gerçekleşen kuralar sonucunda hak sahipleri belirlenmeye devam ediyor. Kütahya TOKİ kura çekimi için geri sayım başladı. Yüzyılın Konut Projesi doğrultusunda kentte inşa edilecek 3 bin 592 konutun hak sahipleri, 9 Şubat’ta yapılacak kura ile belirlenecek. Peki TOKİ Kütahya isim listesi yayımlandı mı?

81 ilde yapılacak kura çekimleri kapsamında Kütahya kura tarihi araştırmaları hız kazandı. TOKİ Kütahya’da toplam 3 bin 592 konut hayata geçirecek. Kura için başvurularını yapan vatandaşlar, isim listesinin ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Peki, TOKİ Kütahya kurası tarihi belli oldu mu, ilçe kontenjan dağılımı nasıl olacak? İşte tüm detaylar.

TOKİ KÜTAHYA KURASI NE ZAMAN?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Şubat ayının ilk haftasının kura takvimini paylaştı. Takvim doğrultusunda Kütahya kurası tarihi 9 Şubat olarak açıklandı. TOKİ kuraları, Hezar Dinari Kültür Merkezi’nde saat 11:00’de çekilecek.

TOKİ KÜTAHYA İSİM LİSTESİ YAYINLANDI MI?

TOKİ Kütahya kurası için başvuru yapan vatandaşları kapsayan kabul edilenler ve reddedilenler listesi yayımlandı. İsim listesine TOKİ’nin web sitesi üzerinden erişilmekte.


TOKİ KÜTAHYA KURASI KABUL VE RED LİSTESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ KÜTAHYA KONUT İLÇE KONTENJAN DAĞILIMI

KÜTAHYA MERKEZ 1174

KÜTAHYA MERKEZ SEYİTÖMER 47

KÜTAHYA ALTINTAŞ 200

KÜTAHYA ASLANAPA 96

KÜTAHYA ÇAVDARHİSAR 70

KÜTAHYA DOMANİÇ 70

KÜTAHYA DOMANİÇ ÇUKURCA 47

KÜTAHYA DUMLUPINAR 47

KÜTAHYA EMET 96

KÜTAHYA GEDİZ 200

KÜTAHYA GEDİZ ESKİGEDİZ 47

KÜTAHYA GEDİZ GÖKLER 47

KÜTAHYA GEDİZ YENİKENT 47

KÜTAHYA HİSARCIK 63

KÜTAHYA PAZARLAR 70

KÜTAHYA SİMAV 250

KÜTAHYA SİMAV AKDAĞ 47

KÜTAHYA SİMAV ÇİTGÖL 47

KÜTAHYA SİMAV DEMİRCİ 47

KÜTAHYA SİMAV KUŞU 47

KÜTAHYA SİMAV NAŞA 47

KÜTAHYA ŞAPHANE 70

KÜTAHYA TAVŞANLI 575

KÜTAHYA TAVŞANLI KURUÇAY 47

KÜTAHYA TAVŞANLI TEPECİK 47

KÜTAHYA TAVŞANLI TUNÇBİLEK 47

TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ kura sonucunda hak sahibi olan vatandaşların taksit ödemeleri, sözleşmenin imzalandığı tarihi takip eden ay itibarıyla başlayacak. Buna göre, hak sahiplerinin sözleşme imza tarihinden sonraki ay ilk taksit ödemesini yapmaları gerekiyor.

