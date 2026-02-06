TOKİ 500 bin konut projesi ile gerçekleşen kuralar sonucunda hak sahipleri belirlenmeye devam ediyor. Kütahya TOKİ kura çekimi için geri sayım başladı. Yüzyılın Konut Projesi doğrultusunda kentte inşa edilecek 3 bin 592 konutun hak sahipleri, 9 Şubat’ta yapılacak kura ile belirlenecek. Peki TOKİ Kütahya isim listesi yayımlandı mı?

1 /5 81 ilde yapılacak kura çekimleri kapsamında Kütahya kura tarihi araştırmaları hız kazandı. TOKİ Kütahya’da toplam 3 bin 592 konut hayata geçirecek. Kura için başvurularını yapan vatandaşlar, isim listesinin ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Peki, TOKİ Kütahya kurası tarihi belli oldu mu, ilçe kontenjan dağılımı nasıl olacak? İşte tüm detaylar.

2 /5 TOKİ KÜTAHYA KURASI NE ZAMAN? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Şubat ayının ilk haftasının kura takvimini paylaştı. Takvim doğrultusunda Kütahya kurası tarihi 9 Şubat olarak açıklandı. TOKİ kuraları, Hezar Dinari Kültür Merkezi’nde saat 11:00’de çekilecek.

3 /5 TOKİ KÜTAHYA İSİM LİSTESİ YAYINLANDI MI? TOKİ Kütahya kurası için başvuru yapan vatandaşları kapsayan kabul edilenler ve reddedilenler listesi yayımlandı. İsim listesine TOKİ’nin web sitesi üzerinden erişilmekte.

TOKİ KÜTAHYA KURASI KABUL VE RED LİSTESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

4 /5 TOKİ KÜTAHYA KONUT İLÇE KONTENJAN DAĞILIMI KÜTAHYA MERKEZ 1174 KÜTAHYA MERKEZ SEYİTÖMER 47 KÜTAHYA ALTINTAŞ 200 KÜTAHYA ASLANAPA 96 KÜTAHYA ÇAVDARHİSAR 70 KÜTAHYA DOMANİÇ 70 KÜTAHYA DOMANİÇ ÇUKURCA 47 KÜTAHYA DUMLUPINAR 47 KÜTAHYA EMET 96 KÜTAHYA GEDİZ 200 KÜTAHYA GEDİZ ESKİGEDİZ 47 KÜTAHYA GEDİZ GÖKLER 47 KÜTAHYA GEDİZ YENİKENT 47 KÜTAHYA HİSARCIK 63 KÜTAHYA PAZARLAR 70 KÜTAHYA SİMAV 250 KÜTAHYA SİMAV AKDAĞ 47 KÜTAHYA SİMAV ÇİTGÖL 47 KÜTAHYA SİMAV DEMİRCİ 47 KÜTAHYA SİMAV KUŞU 47 KÜTAHYA SİMAV NAŞA 47 KÜTAHYA ŞAPHANE 70 KÜTAHYA TAVŞANLI 575 KÜTAHYA TAVŞANLI KURUÇAY 47 KÜTAHYA TAVŞANLI TEPECİK 47 KÜTAHYA TAVŞANLI TUNÇBİLEK 47