TOKİ 500 bin konut projesi ile gerçekleşen kuralar sonucunda hak sahipleri belirlenmeye devam ediyor. Kütahya TOKİ kura çekimi için geri sayım başladı. Yüzyılın Konut Projesi doğrultusunda kentte inşa edilecek 3 bin 592 konutun hak sahipleri, 9 Şubat’ta yapılacak kura ile belirlenecek. Peki TOKİ Kütahya isim listesi yayımlandı mı?
81 ilde yapılacak kura çekimleri kapsamında Kütahya kura tarihi araştırmaları hız kazandı. TOKİ Kütahya’da toplam 3 bin 592 konut hayata geçirecek. Kura için başvurularını yapan vatandaşlar, isim listesinin ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Peki, TOKİ Kütahya kurası tarihi belli oldu mu, ilçe kontenjan dağılımı nasıl olacak? İşte tüm detaylar.
TOKİ KÜTAHYA KURASI NE ZAMAN?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Şubat ayının ilk haftasının kura takvimini paylaştı. Takvim doğrultusunda Kütahya kurası tarihi 9 Şubat olarak açıklandı. TOKİ kuraları, Hezar Dinari Kültür Merkezi’nde saat 11:00’de çekilecek.
TOKİ KÜTAHYA İSİM LİSTESİ YAYINLANDI MI?
TOKİ Kütahya kurası için başvuru yapan vatandaşları kapsayan kabul edilenler ve reddedilenler listesi yayımlandı. İsim listesine TOKİ’nin web sitesi üzerinden erişilmekte.
TOKİ KÜTAHYA KURASI KABUL VE RED LİSTESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
TOKİ KÜTAHYA KONUT İLÇE KONTENJAN DAĞILIMI
KÜTAHYA MERKEZ 1174
KÜTAHYA MERKEZ SEYİTÖMER 47
KÜTAHYA ALTINTAŞ 200
KÜTAHYA ASLANAPA 96
KÜTAHYA ÇAVDARHİSAR 70
KÜTAHYA DOMANİÇ 70
KÜTAHYA DOMANİÇ ÇUKURCA 47
KÜTAHYA DUMLUPINAR 47
KÜTAHYA EMET 96
KÜTAHYA GEDİZ 200
KÜTAHYA GEDİZ ESKİGEDİZ 47
KÜTAHYA GEDİZ GÖKLER 47
KÜTAHYA GEDİZ YENİKENT 47
KÜTAHYA HİSARCIK 63
KÜTAHYA PAZARLAR 70
KÜTAHYA SİMAV 250
KÜTAHYA SİMAV AKDAĞ 47
KÜTAHYA SİMAV ÇİTGÖL 47
KÜTAHYA SİMAV DEMİRCİ 47
KÜTAHYA SİMAV KUŞU 47
KÜTAHYA SİMAV NAŞA 47
KÜTAHYA ŞAPHANE 70
KÜTAHYA TAVŞANLI 575
KÜTAHYA TAVŞANLI KURUÇAY 47
KÜTAHYA TAVŞANLI TEPECİK 47
KÜTAHYA TAVŞANLI TUNÇBİLEK 47
TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TOKİ kura sonucunda hak sahibi olan vatandaşların taksit ödemeleri, sözleşmenin imzalandığı tarihi takip eden ay itibarıyla başlayacak. Buna göre, hak sahiplerinin sözleşme imza tarihinden sonraki ay ilk taksit ödemesini yapmaları gerekiyor.