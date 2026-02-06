Trafikte bunu yapan sürücüler yandı: İki madde daha eklendi! Motosiklet sürücüleri 5.000 TL ceza ödeyecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda görüşmeleri süren yeni Trafik Kanunu teklifi, milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiren ve ezber bozan radikal değişikliklerle geliyor. Özellikle şehir içindeki yaya güvenliğini ve kış aylarında yaşanan trafik kaosunu önlemeyi hedefleyen düzenleme, ihlallere yönelik cezaları rekor seviyeye taşıdı. Peki, hangi yeni kurallar yasalaştı ve cüzdanınızı yakacak o yeni ceza tutarları ne kadar oldu? İşte trafik kurallarını kökten değiştiren o düzenlemenin detayları...

1 /8 Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda görüşülen yeni Trafik Kanunu teklifi, sürücüler için oldukça caydırıcı düzenlemeleri beraberinde getiriyor. Özellikle yaya güvenliğini tehlikeye atan ve kış şartlarında trafiği aksatan ihlallere yönelik hazırlanan iki yeni önerge kabul edildi.

2 /8 SÜRÜCÜLER DİKKAT

Yeni düzenlemeyle birlikte, kaldırımları kullanan motosiklet ve bisiklet sürücülerinden, kar zinciri takmayarak trafiği kilitleyen ağır vasıtalara kadar birçok kalemde cezalar katlandı. İşte yollarda yeni dönemi başlatan düzenlemenin detayları.

3 /8 YAYA YOLUNU KULLANAN YANDI: 5 BİN TL CEZA

Meclis’te kabul edilen yeni önergeyle, özellikle şehir içi trafikte yayaların güvenliğini tehdit eden kaldırım ihlallerine ağır yaptırım geldi. Artık bisiklet, elektrikli skuter, motorlu bisiklet ve motosiklet sürücülerinin yaya yollarında araç sürmeleri halinde 5 bin TL idari para cezası uygulanacak.

4 /8 Sadece kaldırım kullanımı değil, aynı zamanda güvenlik şartlarına uymayan, kapasitesinden fazla yolcu taşıyan veya elektrikli skuter ile otoyollara çıkan sürücüler de bu ağır ceza kapsamına dahil edilecek.

5 /8 SKUTER İŞLETMECİLERİNE DEV YAPTIRIM

Paylaşımlı elektrikli skuter sektörüne yönelik de denetimler sıkılaştırılıyor. Bundan böyle bu işi yapmak isteyen işletmecilerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yetki belgesi alması zorunlu hale getirildi. Yetki belgesi olmaksızın faaliyet gösteren işletmelere 86 bin 900 TL tutarında ağır bir idari para cezası kesilecek.



6 /8 KIŞ ŞARTLARINDA TRAFİĞİ AKSATMANIN BEDELİ AĞIR

Yeni kanun teklifindeki bir diğer kritik madde ise kış koşullarında trafiği aksatan ağır vasıtaları ilgilendiriyor. Kamyon, çekici ve otobüslerde kar zinciri bulundurma ve kullanma zorunluluğu getirildi. Kar zinciri bulundurmayan veya kullanmayan sürücülere 6 bin TL ceza verilecek.





7 /8 Eğer bu ihmal nedeniyle trafik akışı engellenirse, ceza miktarı tam 24 bin TL’ye yükselecek. Düzenlemenin uygulama esasları ise İçişleri ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarınca belirlenecek.