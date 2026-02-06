TYP PERSONEL ALIMI SON GELİŞMELER! Güvenlik ve temizlik personeli alınacak! İŞKUR TYP okullara temizlik görevlisi alımı başvuruları ne zaman?

TYP alımı başvuru ekranına ilişkin son dakika gelişmeleri adaylar tarafından yakından takip ediliyor. 2025-2026 eğitim öğretim döneminin ikinci yarısının başlamasıyla birlikte, okullarda görevlendirilecek temizlik ve güvenlik personeli için Toplum Yararına Programı kapsamında yapılacak başvurular gündemin üst sıralarına çıktı.
Okullarda temizlik görevlisi ve güvenlik personeli olarak çalışmak isteyen adaylar, 2026 TYP başvuru tarihleri ve şartlarına odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Toplum Yararına Programlar kapsamında İŞKUR e-Şube üzerinden yayımlanan ilanlar, birçok ilde başvuru sürecini başlattı.
İŞKUR TYP OKULLARA TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
İŞKUR TYP okullara temizlik görevlisi alımları için başvurular illere göre gerçekleşecek. Adayların il ve ilçelerin Milli Eğitim Müdürlüğü duyurusuna göre başvurularını yapması gerekiyor.
İŞKUR TYP BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İŞKUR TYP iş ilanları İŞKUR tarafından yayımlanıyor. Başvuru ekranı üzerinde TYP numarası, uygulama alanı, başvuru başlangıç-bitiş tarihi, başvuru yapılacak il, başvuru yapılacak ilçe, TYP başlangıç ve bitiş tarihi gibi bilgileri girerek arama yapabiliyorsunuz.
Sadece uygulama alanı kısmını seçerek de aramanızı yapabilirsiniz. Örneğin, MEB güvenlik görevlisi için arama yaptığınızda güncel ilanlar açılıyor.
TYP başvurusu yapmak için bireysel üye olarak giriş yapmanız gerekmektedir. Bireysel üye değilseniz; önce üye olma adımlarını takip ederek İŞKUR Portal Sistemi’ne kayıt olmalısınız.