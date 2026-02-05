Yeni Şafak
New START anlaşmasında yeni karar: ABD ile Rusya devam edecek

5/02/2026, Perşembe
Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması
Axios, ABD ile Rusya arasında bir yıllığına uzatılan ve süresi dolan "Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması"na ilişkin yeni kararı duyurdu. Konuyla ilgili haberde, iki ülkenin anlaşmayı devam ettirme yönünde karar aldıkları belirtildi.

ABD ile Rusya arasında, stratejik nükleer silahların sınırlandırılmasını öngören
"Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması"
nın (New START) yenilendiği ileri sürüldü.

ABD merkezli haber platformu Axios, Vaşington ve Moskova'nın, iki ülke arasında en son bir yıllığına uzatılan ve bugün süresi dolan New START anlaşmasının devamı yönünde karar aldıklarını belirtti.

Konuyla ilgili haber platformuna bilgi veren 3 kaynaktan 2'si, taslak plan üzerinde anlaşıldığını ancak hala her iki ülke liderinin de onayına ihtiyaç duyulduğunu, 3'üncü kaynak ise son 24 saatte Abu Dabi'de görüşmelerin yapıldığını ancak henüz anlaşmaya varılmadığını öne sürdü.

Söz konusu yetkililerden biri,
"Rusya ile iyi niyetle hareket etme ve sistemin nasıl güncellenebileceği konusunda görüşmelere başlama konusunda anlaştık."
ifadesini kullandı.
Haber kaynaklarından bir diğeri ise
"Taslak anlaşmanın pratik sonuçlarının, her iki tarafın da en az 6 ay boyunca anlaşmanın şartlarına uymayı kabul edeceği ve bu sürede potansiyel yeni bir anlaşma üzerinde görüşmelerin yapılacağı anlamına geldiğini"
belirtti.

Haberin devamında, New START anlaşmasıyla ilgili görüşmelerin, çarşamba gecesi geç saatlere kadar sürdüğü detayına yer verildi.


Yeni START Anlaşması

ABD'nin Sovyet Rusya ile 1991'de ve Rusya Federasyonu ile 1993'te imzaladığı Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşmaları'nın (START 1 ve START 2) uzantısı niteliğindeki New START anlaşması, 2010 yılında imzalanmıştı.

Vaşington ile Moskova arasında yürürlükteki son nükleer anlaşma, uzun menzilli nükleer silah başlıklarına ve füzelere kısıtlama getiriyor.

Rusya, geçen yıl süresi dolan anlaşmanın yükümlülüklerine 1 yıl daha uyacağını açıklamıştı. Anlaşmaya ilave süre de bugün doldu.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) verilerine göre, 2025 yılı itibarıyla Rusya 5 bin 459, ABD 5 bin 177 nükleer savaş başlığı ile en fazla nükleer silaha sahip iki ülke olurken Çin'in savaş başlığı sayısının 600'ün biraz üzerinde olduğu tahmin ediliyor.



