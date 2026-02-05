Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Putin'in temsilcisi Dmitriyev: Ukrayna barış anlaşmasında ilerleme sağlandı

Putin'in temsilcisi Dmitriyev: Ukrayna barış anlaşmasında ilerleme sağlandı

12:365/02/2026, Perşembe
AA
Sonraki haber
Putin'in özel temsilcisi Kiril Dmitriyev
Putin'in özel temsilcisi Kiril Dmitriyev

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, İngiltere ve Avrupa’nın engellemelerine rağmen Ukrayna barış anlaşması konusunda ilerleme sağlandığını bildirdi.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı da olan Kiril Dmitriyev, ABD Başkanı Donald Trump yönetimiyle birlikte Rusya-ABD ekonomik ilişkileri konusunda çalışmalar yaptıklarını anlatarak,
“Buna Rus-Amerikan ekonomik işbirliği grubu da dahil. Bugün de bir toplantı yaptık ve görüşmeler olumlu seyrediyor”
dedi.
Abu Dabi'de müzakerelerde ilerleme olup olmadığına yönelik bir soruyu yanıtlayan Dmitriyev,
“Avrupa ve İngiltere'den savaşı kışkırtanlar sürekli bu süreci engellemeye çalışıyor. Bu tür girişimler ne kadar çok olursa, ilerleme sağlandığı o kadar çok görünür hale geliyor. Olumlu bir ilerleme sağlandı”
diye konuştu.

ABD ile Rusya ve Ukrayna arasında Abu Dabi'de dün başlayan üçlü müzakereler, bugün de devam ediyor.




#ABD
#Putin
#Rusya
#Ukrayna
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Tarımsal Destek ödemesi (mazot gübre desteği) yattı mı? Mazot ve gübre desteği ödeme tarihi 2026!