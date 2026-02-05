Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan SDG'ye entegrasyon uyarısı: Zamana oynamayı aklının ucundan bile geçirmemeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Suudi Arabistan ve Mısır ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’deki son gelişmeleri değerlendirdi. Suriye’nin kuzeyinde istikrarın sağlanmasının 'Terörsüz Türkiye' sürecine ivme kazandırdığını belirten Erdoğan, "SDG imzaladığı anlaşmalara uymalı, kimse zamana oynamayı aklının ucundan bile geçirmemeli” dedi.
Suriye’deki son gelişmeleri değerlendiren Erdoğan, ülkenin kuzeyinde istikrar ve huzurun sağlanmasının Türkiye açısından doğrudan önem taşıdığını vurguladı.
Çatışmaları körüklemenin ve gerilimi artırmanın kimseye fayda sağlamayacağını dile getiren Erdoğan, bugüne kadar yapılan yanlış hesapların hem Şam’dan hem de Ankara’dan döndüğünü, bundan sonra da döneceğini ifade etti. Türkiye’nin, tüm etnik ve mezhepsel unsurlarıyla bir ve bütün, güçlü ve huzurlu bir Suriye’den yana olduğunun altını çizdi.
"Suriye'nin kuzeyinde istikrarın ve huzurun tesisi, bizi doğrudan ilgilendiriyor. Komşumuzun tek devlet, tek ordu, tek Suriye anlayışı ile bütünleşmesi bizim en büyük arzumuzdur. “SDG” denilen yapının imzaladığı anlaşmalara uyması, Suriye'deki barış iklimini güçlendirecek ve kalıcı istikrarı kolaylaştıracaktır. Kimse, çatışmaları körüklemeyi, gerilimi tırmandırmayı, zamana oynamayı aklının ucundan bile geçirmemeli. Yanlış hesap bugüne kadar hem Şam'dan hem de Ankara'dan dönmüştür. Kuşkusuz yine dönecektir. Biz, tüm renkleriyle bir, bütün, güçlü, huzurlu bir Suriye'den yanayız. Suriye'nin yanındayız. Kürt, Arap, Türkmen, Nusayri demeden herkesi muhabbetle kucaklıyoruz. Suriye halkı bizim dostumuz ve kardeşimizdir. Bizim sorunumuz terörledir. Ayrılıkçı emellerine ulaşmak için terörü bir yol ve yöntem olarak kullananlarladır.
'Meclis’teki komisyon ortak rapor aşamasında'
Suriye'nin kuzeyindeki sorunun çözülmesiyle “Terörsüz Türkiye” sürecinin yükü de hafiflemiş oldu. Meclis'teki komisyon, ortak raporunu tekemmül ettirmek üzere. Temennimiz rapora, uzlaşının ve sürece dinamizm kazandıracak bir bakış açısının damga vurmasıdır. “Terörsüz Türkiye” hedefimiz, attığımız adımlarla terörsüz bölgeye doğru gidiyor ve inşallah her iki hedefe de suhuletle ulaşacağız"
