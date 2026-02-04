Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuruları ne zaman? Başvuru şartları neler, kılavuz ne zaman yayınlanacak?

Sağlık Bakanlığı’nın 2026 yılı için duyurduğu 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı Türkiye genelinde büyük ilgi gördü. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte gözler şimdi başvuru tarihine, kadro ve branş dağılımına çevrildi. Başvuruların ne zaman başlayacağı henüz netleşmezken, geçmiş yıllardaki takvim beklentileri güçlendiriyor. Peki başvuru süreci nasıl işleyecek, alım hangi birimlere yapılacak? Başvuru şartları ve kılavuzu yayınlandı mı? İşte tüm detaylar…

1 /6 Sağlık Bakanlığı, 2026 yılı için 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, özellikle personel temininde güçlük yaşanan bölgelerde sağlık hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesinin amaçlandığı vurgulandı.

2 /6 Başvurular ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları gündemdeki yerini korurken, Bakanlık tarafından başvuru takvimi henüz ilan edilmedi.

Geçtiğimiz yıl başvuru sürecinin Mayıs ayında başladığı hatırlatılırken, bu yıl da benzer bir dönemde başvuruların açılmasının beklendiği ifade ediliyor.

3 /6 Kapsam ve hizmet alanları Resmi karara göre alınacak sözleşmeli personeller; acil sağlık hizmetleri, ilçe sağlık müdürlükleri, toplum sağlığı merkezleri, sağlık evleri ve yataklı tedavi hizmetleri gibi birimlerde görevlendirilecek. Böylece Türkiye genelinde sağlık hizmetlerine erişimin güçlendirilmesi ve sahadaki ihtiyaçların daha hızlı karşılanması hedefleniyor.

4 /6 Kadro ve branş dağılımı açıklandı Kararda yer alan bilgilere göre alım yapılacak branşlar ve sayı dağılımı şöyle: Uzman Doktor: 22.983 Doktor: 3.652 Diyetisyen: 1 Ebe: 9 Hemşire: 2 Sağlık Teknikeri: 25



5 /6 Başvuru şartları kılavuzla duyurulacak Uzman doktor, doktor ve farklı sağlık meslek gruplarını kapsayan alım için gerekli koşulların, yayımlanacak resmi duyuru ve başvuru kılavuzu ile netleşeceği belirtildi. Vatandaşların başvurularla ilgili güncel bilgilere Sağlık Bakanlığı’nın duyurularından ulaşması bekleniyor.