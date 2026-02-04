Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sisi'den ortak basın toplantısı: Gündemimizin başlıca konusu Gazze

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ortak gündemin Filistin davası olduğunu söyledi. "Gazze'deki insani dram ateşkese rağmen hala devam ediyor." diyen Erdoğan, "Barışı mümkün kılacak girişimlerde Mısır ile birlikte çalışıyoruz inşallah bunu da devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin ikinci toplantısı kapsamında Mısır’ın başkenti Kahire’yi ziyaret etti. Toplantı sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin her alanda ilerlediğini vurguladı.
Konseyin ilk toplantısının Eylül 2024’te Ankara’da yapıldığını hatırlatan Erdoğan, geçen yaklaşık 16 aylık süreçte iki ülke arasında üst düzey temasların yoğunlaştığını belirtti. Erdoğan, bu dönemde karşılıklı ziyaretlerin 50’ye yaklaştığını, bugün kabul edilen ortak bildiri ve belgelerle ilişkilerin hukuki zemininin güçlendirildiğini ifade etti.
Erdoğan, enerji ve ulaştırma başta olmak üzere çeşitli alanlarda ortak projeler geliştirmek istediklerini kaydetti.
İkili ilişkilerde turizmin de olumlu yönde etkilendiğini belirten Erdoğan, geçen yıl karşılıklı olarak 500 binden fazla turistin ağırlandığını, bu sayının önümüzdeki dönemde iki katına çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi. Erdoğan ayrıca, Yunus Emre Enstitüsü’nün İskenderiye Şubesi ile TİKA ve TRT’nin Mısır’daki temsilciliklerinin yeniden açılmasının önemine dikkat çekti.
'Deniz güvenliği alanlarında Mısır’la ortak adım' vurgusu
Doğu Akdeniz’de iş birliği mesajı veren Erdoğan, deniz ticareti, taşımacılık ve deniz güvenliği alanlarında Mısır’la ortak adımlar atmak istediklerini ifade etti. Bu iş birliğinin hem bölgesel barışa hem de iki ülkenin stratejik çıkarlarına katkı sağlayacağını vurguladı.
"Ana gündem Filistin davası"
Konuşmasında Filistin meselesine geniş yer ayıran Erdoğan, Gazze’de ateşkes sağlanmasına rağmen insani dramın sürdüğünü belirtti.
İsrail’in saldırılarını ve Şarm eş-Şeyh Deklarasyonu’nu ihlal eden eylemleri reddettiklerini söyleyen Erdoğan, Gazze’de barışın sağlanması ve bölgenin yeniden imarı konusunda Mısır’la iş birliğinin süreceğini kaydetti.
Libya ve Sudan'daki gelişmeler
Erdoğan, Libya, Sudan ve Afrika Boynuzu’ndaki gelişmelerin de görüşmelerin gündeminde yer aldığını belirterek, Libya’da birlik ve bütünlüğün korunmasının ortak hedef olduğunu söyledi. Sudan’da kalıcı ateşkes ve barış temennisini dile getiren Erdoğan, Somali’nin egemenliğini hedef alan adımları kabul etmediklerini ifade etti.
"İran'a dış müdahale tüm bölge için ciddi risk"
Suriye konusunda, ülkenin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin korunmasının bölge için hayati olduğunu vurgulayan Erdoğan, İran’a yönelik dış müdahalelerin ise tüm bölge açısından ciddi riskler taşıdığı uyarısında bulundu. İran’la ilgili sorunların diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi’ye ve Mısırlı yetkililere misafirperverlikleri için teşekkür ederek, alınan kararların bölgenin barış ve istikrarına katkı sunmasını temenni etti.
Sisi: En aziz misafir Erdoğan
Mısır Cumhurbaşkanı "Gazze'de şimdi önemli olan insani yardımların bir an önce bölgeye ulaştırılmasıdır. Bu arada sükunetin sağlanması büyük önem taşımaktadır. Uluslararası ve Birleşmiş Milletler kararları doğrultusunda iki devletli çözüm ve Filistin devletinin kurulması son derece önemlidir. Filistinlilere karşı uygulanan tüm tek taraflı uygulamalar sona erdirilmeli ve başta Kudüs olmak üzere kutsal mekanlar korunmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Sudan'daki gelişmeleri ele aldıklarını aktaran Sisi, "Sudan'ın devlet kurumlarının bütünlüğünün korunması önemli. Erdoğan'ın da diplomatik çabaları sürmekte, Sudan'ın birliği ve dirliğinin korunması önemlidir." şeklinde konuştu.
Sisi, ülkesinin Somali'nin bölünmesine karşı olduğunun altını çizerek, Libya'da da istikrarın sağlanmasının önemine vurgu yaptı.
Ayrıntılar geliyor...