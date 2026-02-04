Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sisi'den ortak basın toplantısı: Gündemimizin başlıca konusu Gazze

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin ikinci toplantısı kapsamında Mısır’ın başkenti Kahire’yi ziyaret etti. Toplantı sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin her alanda ilerlediğini vurguladı.

Konseyin ilk toplantısının Eylül 2024’te Ankara’da yapıldığını hatırlatan Erdoğan, geçen yaklaşık 16 aylık süreçte iki ülke arasında üst düzey temasların yoğunlaştığını belirtti. Erdoğan, bu dönemde karşılıklı ziyaretlerin 50’ye yaklaştığını, bugün kabul edilen ortak bildiri ve belgelerle ilişkilerin hukuki zemininin güçlendirildiğini ifade etti.

Türkiye ile Mısır arasındaki ekonomik ilişkilere değinen Erdoğan, Mısır’ın Türkiye’nin Afrika’daki en büyük ticaret ortağı olmaya devam ettiğini söyledi.

Son üç yılda 8-9 milyar dolar seviyesinde seyreden ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirten Erdoğan, Türk firmalarının Mısır’daki yatırımlarının 4 milyar dolara yaklaşmasından memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Erdoğan, enerji ve ulaştırma başta olmak üzere çeşitli alanlarda ortak projeler geliştirmek istediklerini kaydetti.

İkili ilişkilerde turizmin de olumlu yönde etkilendiğini belirten Erdoğan, geçen yıl karşılıklı olarak 500 binden fazla turistin ağırlandığını, bu sayının önümüzdeki dönemde iki katına çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi. Erdoğan ayrıca, Yunus Emre Enstitüsü’nün İskenderiye Şubesi ile TİKA ve TRT’nin Mısır’daki temsilciliklerinin yeniden açılmasının önemine dikkat çekti.

'Deniz güvenliği alanlarında Mısır’la ortak adım' vurgusu

Doğu Akdeniz’de iş birliği mesajı veren Erdoğan, deniz ticareti, taşımacılık ve deniz güvenliği alanlarında Mısır’la ortak adımlar atmak istediklerini ifade etti. Bu iş birliğinin hem bölgesel barışa hem de iki ülkenin stratejik çıkarlarına katkı sağlayacağını vurguladı.

"Ana gündem Filistin davası"

Konuşmasında Filistin meselesine geniş yer ayıran Erdoğan, Gazze’de ateşkes sağlanmasına rağmen insani dramın sürdüğünü belirtti.

İsrail’in saldırılarını ve Şarm eş-Şeyh Deklarasyonu’nu ihlal eden eylemleri reddettiklerini söyleyen Erdoğan, Gazze’de barışın sağlanması ve bölgenin yeniden imarı konusunda Mısır’la iş birliğinin süreceğini kaydetti.

Libya ve Sudan'daki gelişmeler

Erdoğan, Libya, Sudan ve Afrika Boynuzu’ndaki gelişmelerin de görüşmelerin gündeminde yer aldığını belirterek, Libya’da birlik ve bütünlüğün korunmasının ortak hedef olduğunu söyledi. Sudan’da kalıcı ateşkes ve barış temennisini dile getiren Erdoğan, Somali’nin egemenliğini hedef alan adımları kabul etmediklerini ifade etti.

"İran'a dış müdahale tüm bölge için ciddi risk"

Suriye konusunda, ülkenin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin korunmasının bölge için hayati olduğunu vurgulayan Erdoğan, İran’a yönelik dış müdahalelerin ise tüm bölge açısından ciddi riskler taşıdığı uyarısında bulundu. İran’la ilgili sorunların diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi’ye ve Mısırlı yetkililere misafirperverlikleri için teşekkür ederek, alınan kararların bölgenin barış ve istikrarına katkı sunmasını temenni etti.

Sisi: En aziz misafir Erdoğan

Erdoğan'dan önce konuşan Mısır Cumhurbaşkanı, Türkiye ile olan çeşitli alanlardaki işbirliğine dikkati çekerek, "Mısır, Afrika Kıtası'nda Türkiye'nin birinci ortağı sayılır. İki ülke arasında 9 milyar dolar olan Ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarmak için çalışıyoruz, hedefimiz bu." diye konuştu.

Orta Doğu'daki duruma ilişkin Sisi, "Bölgemiz çok hızlı bir şekilde krizlere ve çalkantılara gebe kalıyor. (Mısır-Türkiye) Bu işbirliğini derinlemesine pekiştirmemiz lazım ki (bölgede) sürdürülebilir siyasi çözümlere bir an önce ulaşabilelim" ifadesini kullandı.

İşbirliği geliştirmenin önemine vurgu yapan Sisi; Türkiye, Mısır, Katar ve ABD'nin çabalarıyla Gazze'de ateşkes ilan edildiğini hatırlattı.

Mısır Cumhurbaşkanı "Gazze'de şimdi önemli olan insani yardımların bir an önce bölgeye ulaştırılmasıdır. Bu arada sükunetin sağlanması büyük önem taşımaktadır. Uluslararası ve Birleşmiş Milletler kararları doğrultusunda iki devletli çözüm ve Filistin devletinin kurulması son derece önemlidir. Filistinlilere karşı uygulanan tüm tek taraflı uygulamalar sona erdirilmeli ve başta Kudüs olmak üzere kutsal mekanlar korunmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Sudan'daki gelişmeleri ele aldıklarını aktaran Sisi, "Sudan'ın devlet kurumlarının bütünlüğünün korunması önemli. Erdoğan'ın da diplomatik çabaları sürmekte, Sudan'ın birliği ve dirliğinin korunması önemlidir." şeklinde konuştu.

Sisi, ülkesinin Somali'nin bölünmesine karşı olduğunun altını çizerek, Libya'da da istikrarın sağlanmasının önemine vurgu yaptı.

Suriye'deki duruma ilişkin Sisi, "Mısır, Suriye'nin birliğini ve egemenliğini desteklemektedir. Son olarak hükümetle SDG arasında bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşmaların ve çabaların tüm kesimlerin haklarını korumasını umuyoruz." dedi.

İran'daki gelişmelere değinen Sisi, "İran'daki gelişmeleri de ele aldık. Mısır, İran'da nükleer dosyanın bir çözüme varılması, ülkede ve bölgede barışın sağlanması gerekiyor." diye konuştu.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, "Türkiye ile hem bölgesel hem uluslararası iki ülkeyi ilgilendiren konularda işbirliğini artıracağız. 3. toplantımızı Ankara'da olacak. Kardeşim Erdoğan, Mısır'ın en aziz misafiridir, ilişkilerimizin daha iyi düzeye ulaşmasını, bölgemizde barış ve istikrarın egemen olmasını Allah'tan temenni ederim." ifadelerini kullandı.

