Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sisi'den ortak basın toplantısında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, "Türkiye'nin ziyaretinden çok memnunuz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;

Sayın Sisi ile belirlediğimiz ortak vizyon sayesinde ilişkilerimiz ileriye taşındı.

16 aylık dönemde çeşitli vesilelerle Mısır'ı iki kez ziyaret ettim.

Mısır, Türkiye'nin Afrika'daki en büyük ticaret ortağı.

Türkiye-Mısır arasında güçlenen ilişkiler turizme de olumlu yansımıştır.

Ticaret hacmimizi 15 milyar dolara çıkartmak istiyoruz.

Gazze'deki insani dram ateşkese rağmen hala devam ediyor. 11 Ekim'den bu yana 500'ün üzerinde Gazzeli İsrail saldırılarında hayatını kaybetti.