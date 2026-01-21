DİYANET YURT DIŞI SÖZLEŞMELİ DİN GÖREVLİSİ SINAVI NASIL YAPILACAK?

Sınav; “Mesleki Ehliyet Sınavı” ve “Yurt Dışı Temsil ve Yeterlik Sınavı” olmak üzere iki aşamalı, yazılı ve/veya sözlü olarak yapılacaktır. Mesleki Ehliyet Sınavında başarılı olan adaylar, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca yapılacak olan “Yurt Dışı Temsil ve Yeterlik Sınavına” çağrılacaklardır.

2. Sınavlarda başarılı sayılabilmek için her bir sınavdan 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.