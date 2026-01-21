Diyanet İşleri Başkanlığı, yurt dışında görev yapacak 100 sözleşmeli din görevlisi alacak. Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre istihdam edilecek kişiler, Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Yurtdışı Teşkilatınca 22 farklı ülkede görevlendirilecek. Peki Diyanet personel alımı başvuru şartları neler? Yurt dışı sözleşmeli din görevlisi sınavı ne zaman, sınav konuları neler? İşte detaylar.
Diyanet İşleri Başkanlığı, yurt dışında görevlendirilecek 100 din görevlisi istihdam edeceğini duyurdu. 21 Ocak itibarıyla başlayan başvurular, 4 Şubat tarihinde sona erecek. Peki Diyanet personel alımı başvuru şartları neler? Yurt dışı sözleşmeli din görevlisi sınavı ne zaman, sınav konuları neler? İşte detaylar.
DİYANET YURTDIŞI DİN GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar başvurularını, 21 Ocak 2026 – 04 Şubat 2026 tarihleri arasında Diyanet İşleri Başkanlığı web sitesi üzerinden yapacak. Başvurular, Müşavirlik veya Ataşelikler tarafından elektronik ortamda onaylanacak.
DİYANET YURTDIŞI DİN GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
- Yabancı uyruklular için: Kimlik kartının ve ilgili ülkeden alınan adli sicil kaydının Türkçe tercümesinin Müşavirlik/Ataşelik tarafından onaylı sureti,
- Türk uyruklular için: Süresiz oturma izni ile ilgili ülkeden alınan adli sicil kaydının Türkçe tercümesinin Müşavirlik/Ataşelik tarafından onaylı sureti,
- Türkiye’de lisans düzeyinde dinî yükseköğrenim bölümü veya Yükseköğretim Kurulu (YÖK) denklik belgesi bulunan bir İslam ilahiyatı bölümü diplomasının Müşavirlik/Ataşelik veya İl/İlçe Müftülükleri tarafından onaylı sureti,
- Türk uyruklular için: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6 ve 7’nci bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
- İstihdam edileceği ülkede çalışmasına engel bir durumu bulunmamak,
- Askerlikle ilgisi bulunmamak; askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olduğuna dair belgenin Türkçe tercümesinin Müşavirlik/Ataşelik tarafından onaylı sureti,
- Adayların, yürütülecek hizmetin gerektirdiği ölçüde Türkçe bilmesi ve istihdam edilecek ülkenin resmî dilini veya gerekli görülen dillerden birini bilmesi gerekir. Bu kapsamda sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla son 5 yıl içinde;
• YDS’den en az 50 (elli) puan alındığını gösteren belge,
• ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından 50 (elli) puan dengi belge,
• Görev yapılacak ülke dilinde alınmış ilk, orta veya yükseköğrenim diplomasının Türkçe tercümesinin Müşavirlik/Ataşelik tarafından onaylı sureti,
- Hafız olanların hafızlık belgesinin Müşavirlik/Ataşelik veya İl/İlçe Müftülükleri tarafından onaylı sureti,
- Duyurular bölümünden indirilen ve adayın kendi el yazısı ile doldurduğu Aday Bilgi Formu (özgeçmiş),
- Görevini yapmasına engel olabilecek akıl, ruh ve vücut sağlığı ile ilgili herhangi bir engeli bulunmamak,
- İtikat, ibadet, tavır ve hareketlerinin İslam törelerine uygunluğunun çevresinde bilinir olduğu şeklinde ortak bir nitelik taşımak.
Gerekli belgeler ve sınav hakkında detaylara Yurt Dışı Sözleşmeli Din Görevlisi Sınavı Duyurusu’ndan ulaşılabilir.
DİYANET YURT DIŞI SÖZLEŞMELİ DİN GÖREVLİSİ SINAVI NASIL YAPILACAK?
Sınav; “Mesleki Ehliyet Sınavı” ve “Yurt Dışı Temsil ve Yeterlik Sınavı” olmak üzere iki aşamalı, yazılı ve/veya sözlü olarak yapılacaktır. Mesleki Ehliyet Sınavında başarılı olan adaylar, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca yapılacak olan “Yurt Dışı Temsil ve Yeterlik Sınavına” çağrılacaklardır.
2. Sınavlarda başarılı sayılabilmek için her bir sınavdan 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.
3. Mesleki Ehliyet Sınavı, yurt içinde (ihtiyaç duyulması hâlinde yurt dışında) yapılabilecektir. Adaylar, Başkanlığımız web sayfasının “Duyurular” bölümünden sınav yeri ve tarihini öğrenebileceklerdir. Adaylara ayrıca bir tebligatta bulunulmayacaktır.
4. Adaylar; sınava gelirken sınava giriş belgeleriyle birlikte, kimlik kartı veya süresiz oturma iznini yanlarında bulunduracaklardır.
5. İlan edilen tarihlerde sınavlara katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaklardır.
6. Adaylar; sınav sonuçlarını başvuru numarası ile Başkanlığımız web sayfasının “Duyurular” bölümünden öğrenebileceklerdir. Adaylara ayrıca bir tebligatta bulunulmayacaktır.
DİYANET YURT DIŞI SÖZLEŞMELİ DİN GÖREVLİSİ SINAVI DUYURUSU İÇİN TIKLAYINIZ
DİYANET YURT DIŞI SÖZLEŞMELİ DİN GÖREVLİSİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ