TOKİ 29 ilde arsa satıyor: Açık artırma tarihi ve ödeme şartları neler? TOKİ arsa satışı ne zaman?

Satış kapsamı ve arsa nitelikleri

İhaleye çıkarılacak taşınmazlar; konut, ticaret, turizm, sağlık, tarım, sanayi, özel eğitim, akaryakıt, depolama ve sosyal tesis alanları gibi farklı kullanım amaçlarına sahip. Ayrıca plansız arsalar da satış listesinde yer alıyor. Alıcılar, arsalara yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade imkânıyla sahip olabilecek. Bazı arsalar ise yalnızca peşin bedelle satılacak.