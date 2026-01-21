TOKİ 29 ilde arsa satıyor: Açık artırma tarihi ve ödeme şartları neler? TOKİ arsa satışı ne zaman?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde 29 ilde yer alan toplam 243 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıyor. 3 Şubat 2026’da yapılacak ihalelerde konut, ticaret, sanayi ve tarım gibi farklı niteliklere sahip taşınmazlar yatırımcılarla buluşacak. Satışlarda yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade seçeneği sunulurken, peşin alımlarda indirim uygulanacak.
Türkiye’de arsa yatırımıyla ilgilenenler için önemli bir takvim netleşti. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 29 ilde bulunan 243 arsayı açık artırma yoluyla satışa sunacağını duyurdu. Açık artırmalar 3 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
Satış kapsamı ve arsa nitelikleri
İhaleye çıkarılacak taşınmazlar; konut, ticaret, turizm, sağlık, tarım, sanayi, özel eğitim, akaryakıt, depolama ve sosyal tesis alanları gibi farklı kullanım amaçlarına sahip. Ayrıca plansız arsalar da satış listesinde yer alıyor. Alıcılar, arsalara yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade imkânıyla sahip olabilecek. Bazı arsalar ise yalnızca peşin bedelle satılacak.
Hangi illerde arsa satışı olacak?
Muhammen bedeli 15 milyar 710 milyon 745 bin 302 lira olan toplam 3 milyon 597 bin 376 metrekare büyüklüğündeki Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Muş, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Yalova'da bulunan 243 arsa açık artırmayla satılacak.
Açık artırma tarihi ve katılım detayları
Açık artırmalar, 3 Şubat 2026 Salı günü saat 10.30’da Ankara İlbank Sosyal Tesisleri ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda yapılacak. Fiziki katılımın yanı sıra, internet üzerinden de teklif verme imkânı sağlanacak. Peşin alımlarda yüzde 15 indirim uygulanacak.
Detaylı bilgilere TOKİ’nin resmî internet sitesi ile müzayede platformu üzerinden ve 444 84 34 numaralı telefondan ulaşılabilecek.