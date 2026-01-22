UEFA Avrupa Ligi'nde bugün hangi maçlar var? Avrupa Ligi maçları saat kaçta? İşte program

UEFA Avrupa Ligi’nde 7. hafta heyecanı 22 Ocak 2026 akşamı başlıyor. Avrupa futbolunun ikinci büyük organizasyonunda 18 karşılaşma oynanacak. Türkiye’yi turnuvada temsil eden Fenerbahçe, İngiliz ekibi Aston Villa ile İstanbul’da karşı karşıya gelecek. Maçlar iki ayrı saat diliminde futbolseverlerle buluşacak.
UEFA Avrupa Ligi’nde 7. hafta karşılaşmaları, 22 Ocak Perşembe günü Avrupa genelinde eş zamanlı maçlarla oynanacak. Turnuvanın lig aşamasında kritik viraja girilirken, temsilcimiz Fenerbahçe’nin mücadelesi Türkiye’de gecenin öne çıkan karşılaşması olacak.
UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 7. HAFTA HEYECANI
UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta maçları bu akşam başlıyor. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 7. haftasında 18 maç oynanacak.
Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, İngiltere'nin Aston Villa ekibini ağırlayacak. Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.
AVRUPA LİGİ'NDE BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR? (22 OCAK 2026)
Avrupa Ligi'nde 7. hafta maçlarının programı şöyle:
20.45 Fenerbahçe-Aston Villa (İngiltere)
20.45 Bologna (İtalya)-Celtic (İskoçya)
20.45 Brann (Norveç)-Midtjylland (Danimarka)
20.45 Feyenoord (Hollanda)-Sturm Graz (Avusturya)
20.45 Freiburg (Almanya)-Maccabi Tel Aviv (İsrail)
20.45 Malmö (İsveç)-Kızılyıldız (Sırbistan)
20.45 PAOK (Yunanistan)-Real Betis (İspanya)
20.45 Viktoria Plzen (Çekya)-Porto (Portekiz)
20.45 Young Boys (İsviçre)-Olimpik Lyon (Fransa)
23.00 Braga (Portekiz)-Nottingham Forest (İngiltere)
23.00 Celta Vigo (İspanya)-Lille (Fransa)
23.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-FCSB (Romanya)
23.00 Ferencvaros (Macaristan)-Panathinaikos (Yunanistan)
23.00 Nice (Fransa)-Go Ahead Eagles (Hollanda)
23.00 Rangers (İskoçya)-Ludogorets (Bulgaristan)
23.00 Roma (İtalya)-Stuttgart (Almanya)
23.00 Salzburg (Avusturya)-Basel (İsviçre)
23.00 Utrecht (Hollanda)-Genk (Belçika)
Fenerbahçe İstanbul’da sahaya çıkıyor
Sarı-lacivertliler, İngiltere temsilcisi Aston Villa’yı İstanbul’da ağırlayacak. Chobani Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 20.45’te başlayacak. Avrupa Ligi’nde yoluna devam etmeyi hedefleyen Fenerbahçe, bu maçla birlikte 7. hafta programında Türkiye adına sahaya çıkan tek takım olacak.
Gece seansında 9 karşılaşma var
Saatler 23.00’ü gösterdiğinde ise Braga–Nottingham Forest, Celta Vigo–Lille, Dinamo Zagreb–FCSB, Ferencvaros–Panathinaikos, Nice–Go Ahead Eagles, Rangers–Ludogorets, Roma–Stuttgart, Salzburg–Basel ve Utrecht–Genk mücadeleleri futbolseverlerle buluşacak.