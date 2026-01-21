TOKİ Manisa kura çekilişi ne zaman 2026? 500 bin konut Manisa kura çekimi ne zaman tarih açıklandı mı?

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi çerçevesinde gerçekleştirdiği kura çekilişleri tüm hızıyla sürerken, 29 Aralık’ta Adıyaman’dan start alan süreç ilan edilen takvim kapsamında devam ediyor. Kura çekimlerinin aşama aşama ilerlemesiyle birlikte gözler yeni illere çevrilirken, Manisa’da yapılması planlanan 7 bin 459 sosyal konut için başvuruda bulunan binlerce kişi kura tarihine kilitlenmiş durumda. Bu kapsamda TOKİ Manisa kura çekilişi 2026 yılında hangi tarihte yapılacak? 500 bin konut projesi kapsamında Manisa için kesin bir tarih belirlendi mi? Manisa TOKİ kura çekilişine katılacak hak sahibi aday listesi yayımlandı mı? soruları kamuoyunda merakla araştırılmaya devam ediyor.
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut hamleleri arasında yer alan 500 bin konut projesi, Türkiye genelinde olduğu gibi Manisa’da da büyük ilgiyle takip ediliyor. TOKİ tarafından yürütülen kura takviminde birçok ilde hak sahipleri belirlenirken, Manisa için gözler henüz açıklanacak tarihe çevrilmiş durumda. Kent genelinde yapılması planlanan 7 bin 459 sosyal konut için kura çekilişi öncesi heyecan artarken, başvuru yapan vatandaşlar TOKİ Manisa 7 bin 459 sosyal konut kura çekilişi ne zaman yapılacak? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.
TOKİ Manisa 7 bin 459 konut kura çekilişi belli oldu mu?
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Manisa'da 7 bin 459 konut inşa edilecek. Manisa kura çekiliş tarihi ise 23 Ocak olarak açıklandı. Manisa kurası, Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi Salonu'nda saat 11:00'de çekilecek.
Manisa'da TOKİ evlerinin fiyatları ne kadar?
TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor. Konut tipine göre Manisa'da fiyatlar şu şekilde:
Manisa'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Manisa'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Manisa'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
Manisa'da hangi ilçede kaç konut verilecek?
TOKİ tarafından paylaşılan resmi bilgilere göre
Manisa'da kura ile dağıtılacak konut sayıları şöyle:
MANİSA MERKEZ MANİSA MERKEZ (ŞEHZADELER,YUNUSEMRE) 3500
AKHİSAR 1000
ALAŞEHİR 200
DEMİRCİ 200
GÖLMARMARA 110
GÖRDES 100
KIRKAĞAÇ 49
KULA 350
SALİHLİ 500
SARUHANLI 120
SELENDİ 100
SOMA 250
TURGUTLU 750