TOKİ kura çekilişi kazananlar listesi: Ankara Kızılcahamam sosyal konut kura sonuçları isim listesi açıklandı

TOKİ kura çekilişi kazananlar listesi: Ankara Kızılcahamam sosyal konut kura sonuçları isim listesi açıklandı

21/01/2026, Çarşamba
TOKİ tarafından 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Ankara Kızılcahamam 63/250.000 Sosyal Konut Projesi’nde 61 asil ve 3 yedek olmak üzere toplam 64 hak sahibi için; Ankara Kızılcahamam İsmetpaşa Mah. 71 Adet Konut Projesi’nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 53 adet ve 3+1 nitelikli 18 adet olmak üzere toplam 71 adet konut arasından konut belirleme kurası çekildi. İşte Ankara Kızılcahamam sosyal konut kura sonuçları isim listesi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Ankara Kızılcahamam 63/250.000 Sosyal Konut Projesi’nde 61 asil ve 3 yedek olmak üzere toplam 64 hak sahibi için; Ankara Kızılcahamam İsmetpaşa Mah. 71 Adet Konut Projesi’nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 53 adet ve 3+1 nitelikli 18 adet olmak üzere toplam 71 adet konut arasından Konut Belirleme Kurası gerçekleştirildi. Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından 02 – 06 Şubat 2026 tarihleri arasında Türkiye Halk Bankası’nın Kızılcahamam/ANKARA Şubesinde imzalanacaktır. İşte Ankara Kızılcahamam sosyal konut kura sonuçları isim listesi.

ANKARA KIZILCAHAMAM KONUT BELİRLEME KURASI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

