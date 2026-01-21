Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Ankara Kızılcahamam 63/250.000 Sosyal Konut Projesi’nde 61 asil ve 3 yedek olmak üzere toplam 64 hak sahibi için; Ankara Kızılcahamam İsmetpaşa Mah. 71 Adet Konut Projesi’nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 53 adet ve 3+1 nitelikli 18 adet olmak üzere toplam 71 adet konut arasından Konut Belirleme Kurası gerçekleştirildi. Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından 02 – 06 Şubat 2026 tarihleri arasında Türkiye Halk Bankası’nın Kızılcahamam/ANKARA Şubesinde imzalanacaktır. İşte Ankara Kızılcahamam sosyal konut kura sonuçları isim listesi.