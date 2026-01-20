TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekilişi açıklanan takvim doğrultusunda sürüyor. 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL, 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. TOKİ 500 bin konut projesi kapsamında hak sahibi olanlar için sözleşme imza tarihleri merak konusu oldu. İşte TOKİ konut teslim ve sözleşme takvimi ile dikkat edilmesi gereken detaylar.
Sosyal konut TOKİ kura çekilişleri yurt genelinde hız kesmeden devam ederken, TOKİ 500 bin konut projesi kapsamında hak sahipliği kazanan vatandaşlar için süreç adım adım netleşiyor. Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından TOKİ hak sahibi sözleşme imzalanma tarihleri, vatandaşlar tarafındana merak konusu. TOKİ sözleşme imza tarihi toplu konut takvimi doğrultusunda resmi kanallar üzerinden duyuruluyor. Sözleşmelerini imzalayan hak sahipleri için bir sonraki aşamada konut teslim tarihi planlaması yapılırken, teslimler projelerin ilerleme durumuna göre etap etap gerçekleştiriliyor. TOKİ’den hak sahibi olanlar 500 bin konut sözleşmesini ne zaman imzalayacak? TOKİ 500 bin konut sözleşme takvimi ve taksit detayları.
TOKİ 500 bin konut sözleşme ne zaman?
Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.
TOKİ peşinatlar ne zaman ödenir?
TOKİ evleri için peşinat ödemeleri, sözleşme sırasında ilgili bankalara yatırılmaktadır.
TOKİ 500 bin sosyal konutlar ne zaman teslim edilecek?
TOKİ sosyal konutlar Mart 2027 itibarıyla teslim edilmeye başlayacak.
TOKİ 500 bin sosyal konut hangi ile ne kadar yapılacak?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konutun 81 ile dağılımını harita ile gösterdi ve şu ifadeleri kullandı; "86 milyon nüfusumuza göre 81 ilde 500 bin sosyal konutun dağılımını yaptık. Gelen talepleri ve genel ihtiyaçları dinledik değerlendirdik. İstanbul'da 100 bin konut yapıyoruz. Buna ilave yine İstanbul'da 15 bin kiralık konut yapıyoruz. Ankara, 30823 sayısıyla en fazla konut yaptığımız ikinci ilimiz olacak.
TOKİ 500 bin sosyal konut fiyatları ne kadar, ödemeler nasıl olacak ne nasıl?
İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
İstanbul’da TOKİ 500 bin sosyal konut fiyatları ne kadar, ödemeler nasıl olacak ne nasıl?
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.