Fenerbahçe Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Yayın bilgileri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi’nde temsilcimiz Fenerbahçe, İstanbul’da İngiliz ekibi Aston Villa’yı konuk etmeye hazırlanıyor. Sarı lacivertliler, kendi sahasında oynayacağı bu kritik karşılaşmada taraftar desteğini arkasına alarak puan kaybı yaşamak istemiyor. Mücadele öncesinde maçın tarihi, saati, yayın bilgileri ve muhtemel 11’ler futbolseverlerin gündeminde. Peki Fenerbahçe Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maç öncesi son durum ve yayın detayları.
UEFA Avrupa Ligi’nde Türkiye’yi temsil eden Fenerbahçe, grup aşamasında kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Sarı lacivertliler, İstanbul’da İngiliz ekibi Aston Villa ile kozlarını paylaşacak. Avrupa kupalarında yoluna kayıpsız devam etmek isteyen Fenerbahçe için mücadele, hem puan tablosu hem de sezonun geri kalanı açısından belirleyici önem taşıyor.
Fenerbahçe Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan hız kesmeden sürüyor. Fenerbahçe ile Aston Villa arasındaki karşılaşma, 22 Ocak 2025 Perşembe günü oynanacak. İstanbul’da yapılacak mücadele, saat 20.45’te başlayacak.
Maç hangi kanalda yayınlanacak?
Fenerbahçe Aston Villa mücadelesi, Türkiye’de futbolseverler tarafından TRT 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.
Sahada dengeler
Sarı lacivertliler, Avrupa arenasında iç saha avantajını kullanmayı hedeflerken, İngiliz temsilcisi deplasmandan puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Karşılaşma, hem grup sıralaması hem de moral açısından iki takım için de önemli bir sınav niteliği taşıyor.
Muhtemel 11’ler
Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Oosterwolde, Semedo, Skriniar, İsmail Yüksek, Guendouzi, Musaba, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca.
Aston Villa: Martinez, Cash, Konsa, Torres, Maatsen, McGinn, Tielemans, Buendia, Bogarde, Rogers, Watkins.